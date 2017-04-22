В медицинской каюте теплохода, следовавшего из Николаева в Роттердам, обнаружен трамадол

Маск13
, bezmegh
, Viktor Bordun
, Игорь Хирскл
, Baks13
, три - пятнадцать
, Крымваш и лугандония впридачу
, Яков1
, Константин 1041a131
, Sunfarm
, Одессит и Горжусь Этим
, Bugrov Nikolay
, украинец____
, Юлия Самсоненко
, Алексей Тополев
, bazylyo
, Артм Воронцов
, Cлободян С 4b2f3782
, Alexander Frank
, Яукр
, Другua
, Cтарий Кінь
, UApatriotUA
, раша в перде
, Lyibov
, пачую кожнава
, Сергей Коваленко 9044b06d
, Andy Naida
, PutinKaput
, Анатолий Николаевич
, WOW Рпал
, Katsumi Ryoko
, Сергей Иванофф
, Vlad1606
, Вячеслав
, Леонид Днепр
, Сергей Гребенюк 3d0b515d
, Ринат Амедов
, Александр Третьяков b707700d
, Антон Сперанский
, МГМ
, LUSi
, Khmelnitskiy
, Fobos
, JleXa BaCuJl6eB
, sunuyiwipmailtempinfo
, Viktor Petrov a53b8b8b
, Anatoliy Kalyna
, Игорь Шульга 295c16ae
, Domkrat
, Зачем вам знать мое имя
, іванов
, Lera Golovko
, сам прихожу
, Валерка Бродяжный 2
, Василий Гончаров
, govtva
, Виктор Ли a3db1a1b
, Senator S 01a656ec
, курвиметр
, Lysa Gora
, Герхард
, Алексей Коляновский
, vetalman pather
, Konstantin Pelagin
, Натали Марченко
, Леонид Богданов
, Роман Власов f94e81f6
, Владимир Чуприн
, Valery Greff
, Anatoly Filatov
, Великая Исландия
, Вадимир Каракай 63f5850e
, fthd
, stas volja
, 5 копійок
, Грышка Распутный 2
, Tatyana Isaenko
, Lyubomir Nedoshitko
, Alex Magic
, Said_
, Анатолій Мафтюк
, Ва Ва 7c567806
, Alex Yustasu
, Наталия Овакимова
, Semen Semenich
, Александр Носенко
, Ming Uing b56f719d
, Yurii Sliusarchuk
, Aleksandr
, Igor Lemke dd5e2437
, жовтоблакитний
, Nikol Pricol
, Юрій Бровкін
, Hehe
, antuanet
, Ірландія
, Папа Карла
, Владимир Аааааа
, Авакарсенов
, бостууга
, Ольга Панченко
, Alex Dolin 5390fec5
, владимир грищенко
, Дорогой Я
, Евгений Семиноженко
, Nick Dubovikoff
, V-roma
, sulima ivan
, SergTranscarpathian
, про
, молодой рабочий
, Олег изКиева
, kotofot
, Сергей Литвиненко 2b48304b
, Antipa Bogolubov
, Стопор
, Вова Карпюк
, Toshno Newapkokrad
, Sergiy Nimuy
, Shuha
, Baden
, Владік
, soren
, OldCat
bezmegh, Яков1, украинец____, Bugrov Nikolay, три - пятнадцать, Alexander Frank, Cтарий Кінь, Baks13, bazylyo, Cлободян С 4b2f3782, Яукр, Katsumi Ryoko, Andy Naida, Константин 1041a131, LUSi, Ринат Амедов, Антон Сперанский, Сергей Коваленко 9044b06d, пачую кожнава, UApatriotUA, PutinKaput, Domkrat, JleXa BaCuJl6eB, Игорь Шульга 295c16ae, Сергей Гребенюк 3d0b515d, Алексей Тополев, Konstantin Pelagin, Роман Власов f94e81f6, Lysa Gora, Ва Ва 7c567806, Said_, Valery Greff, Маск13, 5 копійок, Артм Воронцов, Vlad1606, Вадимир Каракай 63f5850e, Aleksandr, жовтоблакитний, Зачем вам знать мое имя, Nikol Pricol, Виктор Ли a3db1a1b, Igor Lemke dd5e2437, Semen Semenich, Юрій Бровкін, Другua, Великая Исландия, Alex Dolin 5390fec5, V-roma, Nick Dubovikoff, stas volja, SergTranscarpathian, fthd, Анатолий Николаевич, Senator S 01a656ec, Владимир Чуприн, Fobos, Antipa Bogolubov, молодой рабочий
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Всегда это АМБУЛАТОРИЯ и ИЗОЛЯТОР, могут быть рядом, но это НЕ КАЮТЫ!
В АМБУЛАТОРИИ должны быть все лекарства(!!!) , утвержденные международными
правилами, включая обезболивающие, содержащие наркотики!
Енти лекарства всегда отражаются в документах при входе/выходе из порта!!
Туфта на постном масле!!!
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1. Нет такого понятия "медицинская каюта". На судне есть ГОСПИТАЛЬ, и даже если это крошечное помещение 2 на 3 метра - это всеравно госпиталь. Стыдно господа журналисты, не знаете, спросили ли бы того кто знает
2. На судах, выполняющих международные рейсы, если количестао экипажа и пассажиров меньше 50 человек, врача НЕТ. Но есть ГОСПИТАЛЬ, а госпитале есть обязательный набор медикаментов и инструментов, предписанный Всемирной Организацией Здравоохранения. Трамадол это один из обязательных препаратов которые должны быть на борту.
3. Трамадол это синтетический заменитель опия. Используется как сильное обезбаливающее, например при переломах или почечных коликах. Использовать как анастезию или кайфонуть не выйдет - концентрация мягко говоря не та. Делать из этого "новость" - это всеравно что делать новость из валидола в аптечке бабушки.
4. Этот случай точно станет предметом рассмотрения международного клуба P&I. И в очередной, 1001-й раз украинские таможенники представят перед миром Украину как не образованную страну дикарей и вымогателей
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Цензору же - большой минус за то что печатаете такую ерунду.
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Ну и ужас то какой!!!
А количества вообще безконечные!
Лучше бы менты не маялись хернеё, а ловили бы воров в чиновниках. А если уж даже человеку нельзя кайфануть, то не пойти бы этим лицемерам в погонах в жопу?
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Было бы странно, если бы подобный препарат обнаружили в радиорубке или машинном отделении.)) Но в корабельной аптечке - это нормально, в автономном плавании все может быть.
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