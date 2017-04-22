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Материалы по теме:  Задержание Мартыненко
Теги: Мартыненко (329) СИЗО (930)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Мартыненко рассказал об условиях содержания в СИЗО

Бывший парламентарий от "Народного фронта" Николай Мартыненко утверждает, что не обращал внимания на условия в следственном изоляторе (СИЗО), где находился последние два дня, поскольку ночевал там очень мало.

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Сергій Лещенко
45 мин ·

Дело Мартыненко - это маркер. Как законы 16 января. Как РосУкрЭнерго. Как стрельба по безоружным.
Каждый, кто поднял голос в защиту Мартыненко - это человек, одобряющий воровство денег у граждан Украины. Почитайте просто, куда тратились средства, выведенные с госпредприятия "Восточный ГОК" на прокладку Steuermann: жене Мартыненко - 50 тысяч долларов за медицинские услуги, дочери Мартыненко - за аренду квартиры в Лондоне 21 тысяч долларов, родственникам Мартыненко - 45 тысяч евро на аренду в Вене, чартерный перелет - 60 тысяч евро. И так далее.

Это деньги, которые украли у украинских пенсионеров и бюджетников. А все эти псевдореформаторы и ложные "еврооптимисты", которые пришли поддержать вора, расписались или в соучастии, или в собственной беспомощности сказать "нет" на окрик своих кураторов из Рады или офиса Народного фронта.
Список людей, которые взяли Мартыненко на поруки, должен навсегда остаться доской позора.
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не, ну... если жданов взял, то стопудово вакансия в какой нибудь федерации скоро будет закрыта ))
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а че это за о.максорина такое? явно выражены все признаки дебилизма :D
этой кто дал 4 ляма баксов купить у пэтра кресло в зраде???
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Всех их нужно вместе с ним посадить, Ибо они в доле , Мартыненко наверное спонсор НФ, вот они и кормились и содержались, через время тоже всплывет каса НФ , так же как и ПР
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Ємця і Магеру не сподівався тут побачити - особливо неприємно.
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Це зайвий раз підтверджує факт того, що працедавець в них - аж ніяк не український виборець. Навіть в таких на перший погляд (на публіку) "незалежних".
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Ну, видно пришла пора крупных калибров или резервных консервов.
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ничего странно, у НАБУ же с самого начала не было ничего на Мартиненко, но они все равно решили показать свою бурную деятельность и хоть как-то но начать дело
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Нульовка, матчастину спочатку добре вивчай перед тим, як пісякати тут починаєш.
Справа Мартиненка: Кариби, Відень і українські "схеми"

Схеми Мартиненка навіть для німців були давно відомі, але поки він у приватній бесіді не обізвав порошенка "пі*а*аом", його не чіпали.
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Я думаю, что у немцев, англосаксов и франков есть материалы на всех в ВРУ, КМУ, НБУ, АП
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так і на лєщєнка-х*єщєнка теж мартиненко бабло тратив
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и кто скажет,что он не прав!? Нас опять хотят нагнуть,что будем МЫЧАТЬ!!!!
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Субсидии придется вернуть: кому и как пересчитают скидку в конце апреля
https://www.facenews.ua/news/2017/358037/
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Но и тухлый Лещ нмчем не лучше ......... Обыкновенное мочилово конкурента. Или он всю страну за идиотов держит рассказывая про беспроцентный кредит на 10 лет , взятый у курицы .
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да Лещенко типичная марионетка, что скажут и за что заплатят то и будет вещать на камеры, можно подумать он на свою скромную квартиру честной журналистской зарплатой та заработал
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да кому оно всралось какие там у этой мартышки были условия содержания. Скоро будет вспоминать как рай.
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странно, что вообще НАБУ себе позволило задержать человека без доказательственной базы или они думали что как-то само собой по ходу дела все и появится?
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нечистые и пидора.ы это большенство рады
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Это ж каким извращенцем нужно быть,чтобы интересоваться ощущением проворовавшейся крысы ?
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Ну раз на умови перебування в СІЗО не сильно скаржиться, то цілком міг би ще місяць другий посидіти, може йому там навіть душ встановили.
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Лучше бы нам расказал как на строгаче 15-шку отмотал( через 15 лет)
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В следующем парламенте народный фронт и бпп должны поддержать партию мороза и симоненки .Таких тварей в руководство пускать нельзя.
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Так вот там же должны быть и бпп с вронтовиками сени яценюка..Другими словами партия мусоров .А дятел ты сам
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Да нет, ватник, НФ вы называете партией войны. Рамсы попутал?
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Ты здесь http://natribu.org/ua/ давно был патриот обрыганый?
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Нет мразь нф это партия продажных мусоров.и в следующем парламенте ее не будет .Запомни козел.
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применить детектор ложи
паяльник в анус пять раз в день
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Что бы ты с такими удобствами жил следующие лет 15-ть, если конечно виновен...
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Я так понял, что ему там понравилось?
Ну, так в чём дело?
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поскольку ночевал там очень мало...
Ты конёк вороной,
Передай, дорогой,
Что я честно погиб, но,- не очень... (с)
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попугали...теперь будет сговорчивым(отстегнёт Петручио полмилярда)
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весь этот процесс задержания, чего-то больше похож на пиар. Все же НАБУ 15 месяцев назад уже делало свои попытки собрать хоть какие-то доказательства, правда ничего не получилось. Так с чего они решили что в этот раз будет по другому?
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Чорний знак оклику у червоному кругу Мартыненко рассказал об условиях содержания в СИЗО - Цензор.НЕТ 5579 - емблема політ компанії "Імпічмент Порошенку і Повне Перезавантаження Перевиборами Укрвлади"
Зроби собі таку емблему на одяг(сумку, авто...) і декілька для друзів і знайомих!
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Насиров очень боялся побывать в СИЗО, поэтому устраивал цирк, а некоторые сбежали заграницу.
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Насіров потрапив таки у СІзо. На одну ніч. І виклав там кругленьку суму у доларах. Щоб його не чипали
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І може з гордістю розказувати друзям що він сидів
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Хотелось бы пофамильно увидеть этих нардепов и министров , которые взяли на поруки мартыненко. Страна должна знать своих хероев.
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В камере есть умывальник, но нет душа", - рассказал Мартыненко.........

Оч сакрально звучит.... по доброму... скрепно...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныМартыненко рассказал об условиях содержания в СИЗО
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