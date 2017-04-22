Мартыненко рассказал об условиях содержания в СИЗО

Другua
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, Стопор
, Sabio
, bazylyo
, Юрий Мельник 7a7ee713
, Ich bin Niegan
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, bezmegh
, Viktor Bordun
, Игорь Хирскл
, Baks13
, три - пятнадцать
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, Cлободян С 4b2f3782
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, Cтарий Кінь
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, Andy Naida
, PutinKaput
, Анатолий Николаевич
, WOW Рпал
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, Vlad1606
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, Сергей Гребенюк 3d0b515d
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, МГМ
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, Viktor Petrov a53b8b8b
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, Анатолій Мафтюк
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, Владимир Аааааа
, Авакарсенов
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, Alex Dolin 5390fec5
, владимир грищенко
, Дорогой Я
, Евгений Семиноженко
, Nick Dubovikoff
, V-roma
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, Олег изКиева
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, Sergiy Nimuy
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Дело Мартыненко - это маркер. Как законы 16 января. Как РосУкрЭнерго. Как стрельба по безоружным.
Каждый, кто поднял голос в защиту Мартыненко - это человек, одобряющий воровство денег у граждан Украины. Почитайте просто, куда тратились средства, выведенные с госпредприятия "Восточный ГОК" на прокладку Steuermann: жене Мартыненко - 50 тысяч долларов за медицинские услуги, дочери Мартыненко - за аренду квартиры в Лондоне 21 тысяч долларов, родственникам Мартыненко - 45 тысяч евро на аренду в Вене, чартерный перелет - 60 тысяч евро. И так далее.
Это деньги, которые украли у украинских пенсионеров и бюджетников. А все эти псевдореформаторы и ложные "еврооптимисты", которые пришли поддержать вора, расписались или в соучастии, или в собственной беспомощности сказать "нет" на окрик своих кураторов из Рады или офиса Народного фронта.
Список людей, которые взяли Мартыненко на поруки, должен навсегда остаться доской позора.
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этой кто дал 4 ляма баксов купить у пэтра кресло в зраде???
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Справа Мартиненка: Кариби, Відень і українські "схеми"
Схеми Мартиненка навіть для німців були давно відомі, але поки він у приватній бесіді не обізвав порошенка "пі*а*аом", його не чіпали.
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https://www.facenews.ua/news/2017/358037/
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сиделец плкает...
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паяльник в анус пять раз в день
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Ну, так в чём дело?
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Ты конёк вороной,
Передай, дорогой,
Что я честно погиб, но,- не очень... (с)
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Зроби собі таку емблему на одяг(сумку, авто...) і декілька для друзів і знайомих!
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Оч сакрально звучит.... по доброму... скрепно...
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