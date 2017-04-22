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Материалы по теме:  Задержание Мартыненко
Теги: НАБУ (1634) задержание (5541) Мартыненко (329) обыск (1056) расследование (2072)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Задержание Мартыненко было обоснованным, так как он пытался скрыться, - НАБУ

Ходатайство о задержании экс-парламентария от "Народного фронта" Николая Мартыненко является обоснованным.

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Порошенко лично, а если и не он так те кого он липецкими наколотыми конфетками накормил. Витю взаааад!
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Вот с этим засада Там сказочников адвокаты быстро на место ставят.
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ага..и с беркутом бежавшим рашку засада..ну не было доказательств
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А что было до того, как нашли утопленное оружие? Нет ни одной бумажки, ни одного подписанного приказа и вообще по-большому счёту ничего. Как ни тошно от этого всем, но эта ситуация напоминает обвинения в адрес Аль Капоне. Весь мир знал, что он преступник и убийца, что он по уши в крови, но так ничего не доказали и посадить смогли только за неуплату налогов.Так что просто знать - мало. А сбежали эти высокопоставленные уроды ещё до того, как вообще дело завели. Остались мелкие сошки.
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да?серьезно?сбежали?как по мне, все на местах....
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Irada - а чем ты ещё у этих воров подрабатываешь? неужели только одной клавой ?
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Ничего не спасает уже НАБУ - не могут они качественно дела расследовать, бегут вперед чтоб больше пиара и шума было, а по факту получаются проколы - потому что нужно в начале хорошо готовить доказательства, а сила СМИ и постов в фейсбуке не даст решение суда!
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Святюку.
Кобыла тупая, Ты для чего херню постишь? Лишь бы пукнуть?
Для того, чтобы "в Суде доказать" - надо провести следствие с соблюдением требований прорцессуального законодательства. А "клиент" линяет, избегает встречи с представителями следствия, что делает невозможным вручения ему "уведомления о подозрении". Без ЭТОГО нельзя направить дело в Суд а следовательно и нельзя ДОКАЗАТЬ в Суде вину этой "скотины в вышыванке". Ты, когда пишешь, то выйми "прибор" изо рта...
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НАеБУ отрабатывает носки по 400 гривасов и увеличение бюджетного финансирования. Стараются, хотя за 2 года работы ни одного дела до ума не довели. Вы видели, каких неуков из САП в суд послали? Они даже толком доказательную базу не смогли собрать Амеры уже сделали им предупреждение. Следующий этап - роспуск бездарей.
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От бедному Пете народ достался бракованый, неблагодарный! Сами даже собаччьей будки не построили, а туда же - картинки постят!
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вот вот, сколько еще можно терпеть да и кормить этих дармоедов? Два года существует НАБУ, но результатов как не было так и нет. Только одни громкие слова, бессмысленные расследования и шум на весь мир. Они же только за прошлый год проели 500 млн, а вернули то лишь 100. И кому они такие хорошие то надо?
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В зону ворьё Анти народное ....В зону уродов ворующих у нищих на людской крови !!!!
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Шо, рыговская сепарня, все молишься еще на проект ПРиБЮТ?
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такой стиль у НАБУ, главное громко начать дело, а какой конец это уже второстепенное
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во как зрада в паре с гэбнявыми эффектно работает .один картинки из савушкино лепит-другой радостно апплодирует...получка у кого больше?кто с фотошопом дружен?
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но самый главный на картинке ему все лавры ведь первое место в рейтинге коррупции это достижение
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кацапа,чего тебя чужие лавры интересуют? .это ведь никак не отменяет того факта,шо ты кацапня галимая.
да,чо там с виолончелями?или вы уже целый оркестр собрали в офшорах?
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Этих бы троих тварей в допру остальные будут ломится как лоси по тайге!!
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Обсудим? Что за рейтинг такой, если не секрет? Ссыль есть?
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ты что только проснулся?рейтинг англійская компния проводила потом по этому поводу у гройсмана спрашивали и он отнекивался
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Линк? Я щас ухожу - прийду и с удовольствием ознакомлюсь. Если про Ernst and Young то бредовость этого рейтинга по опросу менеджеров бизнеса уже давно разжевана и положена в клювик. Не ведись на чушь, которую нам парит русня и их доброохоты. Сраная Нигерия - дикое адище там лучше в рейтинге. Когда ж наш дурной и голодный до зрады народ в конце концов поумнеет, о, вселенная!?
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Так до конца договаривайте-Среди стран с привлекательной инвнестициооной деятельностью..
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а ну тогда да аж полегчало то что Украина худшая среди умеющих что то делать стран
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Все бы хорошо, если бы НАБУ в очередной раз не создавало бурную деятельность. У них же всегда кто-то да и мешает и все дела на полке лежат, потому как открывают на каждого третьего но при этом доказательственной базы то не имеют. А Порошенко со своими друзьями дальше грабит страну! интересно долго ли они еще так продержатся?
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Пока совесть не проснется и все корупционеры сами уйдут в отставку.
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Рыба гниет с головы и воняет...
Мелкие рыбешки пованивают...
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то кацапская отмазка,шо с головы .на самом деле рыба гниет с живота,с кишек.а пованивает из жабер,что рядом с головой.
кацапня на своем незнании биологии целую философскую систему придумала.
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.... эта возня с войной с коррупцией, как дебильное Шоу долгоносиков 90-х (создание информационой картинки). Если бы началась настоящая борьба с коррупцией, то Криминальные герой 90-х живо бы организовали в масштабах всей страны "гражданскою войну" - неслыханое Богатство они без боя не сдадут
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Убегать это дерьмо не будет - убегать будет НАБУ.
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- Куме, скажіть мені, а що таке етикет ?
- Це коли, куме, бачиш людину і думаєш: "паскудо погана і коли ти вже здохнеш" ", а в голос кажеш :
- Доброго дня, файного вам здоров'я гражданін мартиненко

Задержание Мартыненко было обоснованным, так как он пытался скрыться, - НАБУ - Цензор.НЕТ 8347
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- Куме, скажіть мені, а що таке етикет ?
- Це коли, куме, бачиш людину... Поки вин 100 грамм не вип'є.
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В Украине Закон бессилен перед Мартыненками и Насировыми. Закон строг только для народа. Петя-гарант, позор !
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Ох, сущеглупый холоп! Не царское это дело - законы соблюдать!
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У него была куча таких возможностей. Тут некоторые дятлы твердят, что на Мартыненко есть дело в Швейцарии. Так вот, если бы оно было, то его бы в Штатах, как Пашу Лазаренко закрыли (на Пашу тоже было дело в Швейцарии). А так Коля недавно летал в Штаты и вернулся. Вот бяда для ватников
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ОНОВЛЕНО Депутати просять залишити на свободі генерала МВС, який підозрюється у штурмі Майдану. Ось їхні ПРІЗВИЩА

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17520ПЕРЕГЛЯДИ 0КОМЕНТАРІ 06/12/2016ДАТА ПУБЛІКАЦІЇ

Щонайменше п'ятеро народних депутатів "Народного Фронту" та один нардеп від БПП просять не брати під варту генерала, якого підозрюють у штурмі Майдану 18 лютого 2014 року.
Народні обранці просять залишити його на свободі, віддавши їм на поруки, повідомляє кореспондент ТЕКСТІВ.
Судове засідання з цього питання відбувається зараз у Печерському районному суді міста Києва.
Запобіжний захід обирають Володимиру Гриняку, який під час подій на Майдані був заступником керівника Департаменту громадської безпеки МВС.
Задержание Мартыненко было обоснованным, так как он пытался скрыться, - НАБУ - Цензор.НЕТ 8461

Нині Гриняк продовжує нести службу в аналогічному департаменті Національної гвардії. Як і раніше, в його обов'язки входить організація охорони громадського порядку під час масових заходів.
Гриняка підозрюють в організації штурму 18 лютого увечері на Майдані.
«Він передавав вказівки від Захарченка та Ратушняка до інших підрозділів та їхніх керівників, зокрема до втікача Федчука», - повідомило ТЕКСТАМ джерело у прокуратурі.
В офіційній підозрі щодо цього епізоду Гриняку інкримінують ст. 340 та 365 ч.3 Кримінального кодексу.
Окрім того, Гриняка підозрюють в організації схеми позабюджетного грошового винагородження «чорним налом» підрозділів силовиків на Майдані.
«Зараз встановлено, що фінансувався як мінімум "Беркут", але, цілком можливо, в це були залучені й інші підрозділи, - зазначило джерело. - Загалом встановлено суму в 30 млн грн, які в період з грудня 2013-го по лютий 2014 року пройшли через чорну касу».
Щодо цієї діяльності діяльності Гриняку висунуто підозру за статтями 340 та 369 ч.3 Кримінального кодексу.
Задержание Мартыненко было обоснованным, так как он пытался скрыться, - НАБУ - Цензор.НЕТ 8461
Володимир ГРИНЯК
Нардепи стверджують, що Гриняк був «їхньою людиною» та «зливав їм інформацію». І тому, мовляв, заслуговує на те, аби не потрапити під варту на час слідства.
Проте, за даними джерел, Гриняк не співпрацює зі слідством, не надає показів, які б допомогли викрити злочини інших задіяних у справі осіб.
Серед нардепів, які вимагають взяти на поруки Гриняка - Левус, Висоцький, Соляр, Величкович, Бондар з «Народного фронту» та Антонищак з БПП.
Нагадаємо, посаду міністра внутрішніх справ наразі займає також «народнофронтівець» Арсен Аваков.
Адвокати потерпілих на Майдані та слідчі неодноразово підкреслювали, що МВС провалило внутрішнє розслідування подій та не допомогає слідству.Доповнено 7 листопада 8:45
1. Поручителям в залі суду вручили повістки на допит - слідству дуже цікаво дізнатись, чому він їм такий дорогий, цей генерал.
2. Засiдання закінчилось, Гриняка відпустили на поруки двох нардепів, але поклали обов'язки не залишати місце проживання, не спілкуватись із свідком, здати паспорт. Завтра о 13 год. та ж суддя розглядає відсторонення його від обов'язків.
3. Нардеп Левус дав слово, що завтра підозрюваний має прийти і дати показання, розповісти все, що знає. Прокуратура скептично ставиться так як перед клопотанням про утримання під вартою йому пропонували дати покази, він іх не дав
4. Поручитель - Левус і Бондар.
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а потом набу разводит руками,что информация о их действиях как то вытекла...это все еще до факта самого задержания

Задержание Мартыненко было обоснованным, так как он пытался скрыться, - НАБУ - Цензор.НЕТ 5075
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Всем и так ясно, что Мартыненко вор. Но он один из сотен, если не тысяч таких же воров в законе. Вся власть, включая Пэтю, воры и кровопийцы! Единственное, в чем не правы НАБУ, нужно все делать по законам - задержание, обыски.
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Законы эти нужно СРОЧНО менять.. ведь эти "ЗАКОНЫ" писало под себя чтобы НЕ СЕСТЬ прежнее рыго-анальное ворьё !!!
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Что бл....?! Пытался скрыться?! Не, они серьезно?! Фу су....ка ну и дно же это НАБУ. Это провал. Все уйня - давай по новой. Позорище нещастное.
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Вы вод простой. Для наведения уважения к Закону надо дать понять, что альтернатива террор и беспредел в отношении коррупционеров
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Расстрелять нахрен сразу лучше, как при отце народов. Правовая держава, законность, презумпция невиновности - нахер оно все надо, да? Только дыба и четвертование - только хардкор. Раскулачим всех куркулей и зажиточных врагов народа! Уррряяя!
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А Сашка Билого убили при "задержании".....
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Щас то конечно НАБУ будет всячески оправдывать своё громкое задержание, что закончилось ничем, кстати, таких у НАБУ было много с похожим исходом. Сытнику и Углаве не шоу под свет софитов надо создавать, а доказательства собирать.
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думали ручной Бобровник как всегда вытащит им дело, но факты вещь упрямая, а когда их нет и говорить не о чем.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЗадержание Мартыненко было обоснованным, так как он пытался скрыться, - НАБУ
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