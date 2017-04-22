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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: обстрел (6059) ремонт (720) Авдеевка (1458) Министерство по вопросам оккупированных територий (119)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено, Авдеевка до сих пор обесточена, - МинВОТ

Ремонтным бригадам удалось восстановить электроснабжение Донецкой фильтровальной станции. Авдеевка Донецкой области по-прежнему обесточена.

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так у вас уже и до Хабаровска добрались,ну партизаны))
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Ничего, скоро перестанут снабжать ОРДЛО электричеством и водой и те узнают по чем фунт лиха.
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Тому, кто может на украденные деньги пятнадцать депутатов купить и, все равно, оставшегося и за три жизни не проживешь.
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НКРЭКУ отказала ЛЭО в выдаче лицензий для работы только в подконтрольной Украине части Луганской области
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отказала ООО "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) в выдаче новых лицензий для работы только в подконтрольной Украине части Луганской области (сейчас лицензионная территория ЛЭО охватывает и неподконтрольные районы, платежей с которых компания не получает), сообщил агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор компании Владимир Грицай.
... Поставки на неконтролируемые территории продолжаются, долги - растут, кого и зачем кормим - непонятно", - сказал он.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЭлектроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено, Авдеевка до сих пор обесточена, - МинВОТ
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