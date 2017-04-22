Два фигуранта "дела Мартыненко" Сорокин и Богданец уже сбежали за границу, - САП

курвиметр
, Александр Пахомов 395cba96
, cobalt_sinus
, гонта коваль
, Семён Семёнович Горбунков
, Олександр Багряний
, re4evil
, Дед b34f2642
, сам прихожу
, Alina Sadovska
, Василина Вас
, Moskovit
, Антон Сперанский
, малыш Бакинский
, SergTranscarpathian
, Sergiy Nimuy
, Юрій Синкусь
, громозека
, Сергей Сергей 98354a56
, Валентин не святой
, Vladimir Putny
, Сделанный в СССР
, sulima ivan
, Baks13
, Ольга Панченко
, Чинганчгук
, Cтарий Кінь
, yakutua
, Yuriy Voloshkevych
, Kaiman
, soren
, (unknown) a8311cec
, Фаина Раневская 389a8888
, NavigatorUR
, Fvbl666 D
, Serhiy Lonko
, AleksOdc
, Supple Vine
, KharkovCity
, комэск Титаренко
, Константин из Киева
, variable general
, Віталій Чорноус
, Евгений Баштан
, Oleg Manko
, Виталий Прокуратор
, Шуц
, Aleksandr
, Galicja
, Панас Рудченко
, Андрей Бигма
, Viktor Bordun
, Karunesh b0fc4728acb
, barabaskarabas
, rdjirov
, hhelge
, буков
, kentstudent
, fresh guacamole
, Senator S 01a656ec
, Renatkz
, юрий сластен
, Раден Вольфрамович
, Александр Сандеро
, серджио def6ff91
, 1970-kva
, Rita Olhovskaya 2208c582
, Джамал
, Гриша Данилец
, Elena I 52638e4b
, Maxim Ak-Murza
, vit2100 Ukrainian
, Игорь Карпушин
, Владимир Чабан 43cf8aff
, Сидір Очерет
, olenca2807
, Адвокатик
, Welle
, Baks13. UA
, Yuriy Yurieff
, Александр Петрукович 1373fccc
, ордорд рмлл
, Левко Чорний
, Zaporozec
, Arab
, Джон123456
, Виктор Ли a3db1a1b
, Petr Demchuk
, Cлободян С 4b2f3782
, Genadiy Gena
, Valdis
, Хочу миру
, Віталій Липовець
, sergik
, Другua
, Hehe
, Pik Az f246ad80
, Вита Онищенко
, Røbin Hood
, Рустам Насосов
, NonCFist
, Владік
, Александр Волощенко
, игорь недопытайло
, Олег Петрович ed2c8e0a
, Таня Грусна
, Ангеліна Архипенко
, литвин
, Alik Krass
, Alexx Lexton
, svd
, Alexandr Pan
, Антон Левченко
Антон Сперанский, Василина Вас, Олександр Багряний, сам прихожу, re4evil, Vladimir Putny, Moskovit, cobalt_sinus, громозека, Ольга Панченко, (unknown) a8311cec, Baks13, Sergiy Nimuy, Чинганчгук, NavigatorUR, AleksOdc, Виталий Прокуратор, soren, Fvbl666 D, Alina Sadovska, Юрій Синкусь, комэск Титаренко, Aleksandr, Cтарий Кінь, Karunesh b0fc4728acb, буков, kentstudent, Валентин не святой, fresh guacamole, Oleg Manko, Адвокатик, Serhiy Lonko, Rita Olhovskaya 2208c582, Левко Чорний, Шуц, ордорд рмлл, Senator S 01a656ec, Игорь Карпушин, Genadiy Gena, Джамал, Yuriy Yurieff, sergik, Cлободян С 4b2f3782, Elena I 52638e4b, Другua, Petr Demchuk, vit2100 Ukrainian, Hehe, Виктор Ли a3db1a1b, Røbin Hood, Welle, курвиметр, Zaporozec, NonCFist
Всего на сайте: 167 писателей
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ну не могли лучшие люди,друзья почти половины наших честнейших депутатов,вот так вот просто воровать казенные деньги.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- и от их беспредельной наглости
- и от нашего беспредельного терпения ...
Ответить
Ответить
На улицу , протестовать ? Тогда пойдем вместе ...
Или , как всегда - в кабак залить горе от собственной слабости ?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Тем более , что избежать их всё равно уже не удастся !
Ответить
там под раздачу будут попадать все.
Ответить
С утра вся страна наблюдает ярчайшее проявление правового беспредела ...и что ? Где люди на улицах ?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
даже пасху не могли посвятить и скушать домашнюю.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
С ходатайством о взятии на поруки бывшего народного депутата «Народного фронта» Николая Мартыненко выступили 17 нардепов, 3 министра и 1 член ЦИК.
Список лиц, заступившихся за подозреваемого в растрате госсредств обнародовал в Facebook «АвтоМайдан».
Так, за скандального политика заступились нардепы от «Народного фронта» Максим Поляков, Георгий Логвинский, Виталий Корчик, Николай Княжицкий, Павел Пинзеник, Елена Ледовских, Вадим Подберезняк, Андрей Тетерук, Федор Бендюженко, Елена Масорина, Елена Бойко, Виктор Еленский, Леонид Емец, Геннадий Кривошея, Виталий Сташук, Хвича Мепаришвили, Вадим КривенкоИз представителей Кабмина - министр молодежи и спорта Игорь Жданов, министр инфраструктуры Владимир Омелян и министр образования Лилия Гриневич. Также подпись под документом поставил и заместитель председателя ЦИК Андрей Магера
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Источник: http://censor.net.ua/n437356
а это и не сложно сделать))) По всем экранам с утра до ночи , "а вот завтра мы будем арестововывать такого-то, будем в 10. Готовьсь!" Кроме пустого звиздежа - толку ноль! Верните зарплату и носки и... сами справимся! Тихо и без промахов.
Ответить
а за носки придется уже рассчитаться
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
«Арсен, ты продул!» - радостно начал Андрей Владимирович.
«В смысле?» - удивился лидер «Народного Фронта».
«Таки за «Энергоатом», - улыбался Иванчук.
Яценюк включил телевизор. На экране следователи НАБУ везли в суд Николая Мартыненко.
«Точно не за Шкоду?» - переспросил экс-премьер.
«Не, я тоже думал Шкода. Урановую руду шьют. Переломе тоже», - уточнил его друг.
В этот момент Арсения Петровича отвлекла дочь.
«Папа, что такое секретарь?» - спросила она.
На мгновение экс-премьер подумал, что это очередной прикол от его жены. Но, всмотревшись в школьный учебник, он прозрел. Там рассказывалось о том, что директор постоянно в командировках и делает презентации, а секретарь обязана вести его дневник даже в нерабочее время.
«Слушай, Андрюха, что за дебил пишет учебную программу? Во втором классе дети должны выбрать компьютер для директора», - пожаловался он.
«Я тебе говорил, не отдавай детей в украинскую школу. Это полный отстой», - ответил Андрей Владимирович.
«Ну да, Лещенко тут же написал бы, что дети премьера учатся в Швейцарии», - возразил Арсений Петрович.
«Так сейчас забери. Пока дебилами их не сделали», - посочувствовал старый друг экс-премьеру.
«А что, в Швейцарии дебилов не делают?» - отшутился тот.
«Ну не скажи. Там хоть министр образования нормальный», - ответил Иванчук, и оба дико заржали.
Когда смех стих, Арсений Петрович принялся старательно записывать координаты швейцарской школы.
«Слышь, Арсен, так что с Колей делать будем?» - поинтересовался Иванчук.
«А зачем с ним что-то делать?» - не понял тот.
«Партию кто финансировать будет? Турчинов?»
«Этот профинансирует», - улыбнулся экс-премьер.
Он совсем забыл про Мартыненко, которого ожидала публичная порка.
«Слушай, Андрюха, я тут поговорил с людьми. Они говорят, дело само рассыпется», - признался он полушепотом.
«Тогда зачем было?» - удивился Иванчук.
«Ну сказали, что после Насирова надо кого-то с нашей стороны», - ответил бывший премьер.
«Что там Жвания. Небось, вчера упился в хлам?»
«Ну, точно без него не обошлось».
«А Танковая точно не причем?» - поинтересовался друг детства, имея в виду посольство США.
«Я тебе отвечаю, они сами удивились», - успокоил премьер.
«Может, это Петя все-таки?»
«Божится, что не он».
«Он тебе уже божился».
Арсений Петрович пригорюнился. Он вспомнил, как всего за год Портрет через СМИ убил ему рейтинг до нуля. Оживить рейтинг не помогали ни провалы Гройсмана, ни визы с Россией.
«И что Коля решил делать? Инфаркт включит?»
«Не, он боец».
Перед глазами политиков возник образ небритого Насирова под клетчатым одеялом. Оба промолчали.
«Слышь, а чего он не уехал, когда мог?»
«Коля?»
«Нет, Насиров, б..!»
И друзья снова заржали.
«Куда ж он уедет? На него ордер в Чехии висит», - ответил серьезно Яценюк, утирая накатившие слезы.
«Так пусть в Лондон едет!»
«К Онищенко?»
«А прикинь!»
Оба думали было заржать, но решили, что лучше не надо. Майор СБУ, подслушивавший их разговор через забор Яценюка, скрипнул зубами от досады. Где-то в Лондоне икнул Александр Онищенко и принялся писать пост о клептократии.
«Сколько залога назначат, как думаешь?»
«Не меньше сотки. Что он, беднее Насирова?»
«Забьем?»
«Давай».
«На «Закарпатский» опять?»
«Давай».
«Слушай, куда ты его деваешь? - поинтересовался вдруг Андрей Владимирович. - Пьешь?»
«Та Господь с тобой, Юге дарю», - пошутил тот, и они снова заржали. Где-то в другом конце Киева икнул генеральный прокурор Юрий Витальевич Луценко.
Друзья попрощались, и лидер «Народного фронта» набрал министра образования Лилию Гриневич.
«Слушай, Лиля! А какой дебил у вас пишет учебники?» - пошел в атаку Арсений Петрович.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Просто пигмей .
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Или за этих 2 не заплатили?
Ответить
22.04.2017 17:51
Ответить
Ответить
Ответить
кучкуются ...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Как Насирова.
А хуле?!
Ответить
И Украиной также.
Альтернатива,- 40млн. украинцев.
Так как?... слабО?!
Ответить
Ответить
Запоминайте их всех!
Ни одного голоса на выборах этим сволочам из БПП и НФ.
Кстати,многие из них раньше были в БЮТе.
все голоса Саакашвили!
Единственный кто их остановит.
И вернет украденное.
Ответить
Ответить