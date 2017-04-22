Повышение эффективного пенсионного возраста - критически важно для продолжения сотрудничества, - представитель МВФ Томсен

курвиметр
, Александр Пахомов 395cba96
, cobalt_sinus
, гонта коваль
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, re4evil
, Дед b34f2642
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, SergTranscarpathian
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, громозека
, Сергей Сергей 98354a56
, Валентин не святой
, Vladimir Putny
, Сделанный в СССР
, sulima ivan
, Baks13
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, Чинганчгук
, Cтарий Кінь
, yakutua
, Yuriy Voloshkevych
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, soren
, (unknown) a8311cec
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, NavigatorUR
, Fvbl666 D
, Serhiy Lonko
, AleksOdc
, Supple Vine
, KharkovCity
, комэск Титаренко
, Константин из Киева
, variable general
, Віталій Чорноус
, Евгений Баштан
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, Андрей Бигма
, Viktor Bordun
, Karunesh b0fc4728acb
, barabaskarabas
, rdjirov
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, Раден Вольфрамович
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, серджио def6ff91
, 1970-kva
, Rita Olhovskaya 2208c582
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, Гриша Данилец
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, vit2100 Ukrainian
, Игорь Карпушин
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, olenca2807
, Адвокатик
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, Yuriy Yurieff
, Александр Петрукович 1373fccc
, ордорд рмлл
, Левко Чорний
, Zaporozec
, Arab
, Джон123456
, Виктор Ли a3db1a1b
, Petr Demchuk
, Cлободян С 4b2f3782
, Genadiy Gena
, Valdis
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, sergik
, Другua
, Hehe
, Pik Az f246ad80
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, Røbin Hood
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, Таня Грусна
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, Alexx Lexton
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Зомбоящик - это оружие массового поражения...
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То что ты справочку принесешь, мол за минимальную работаешь для суда будет мало. Спросят откуда у тебя машина, квартира, дорогой телефон...
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Они курят тоже, что и Гойсман, когда прогуливал занятия в ПТУ? Что значит эффективный возраст??? Что значит его повышение??? Вы вообще вдумайтесь в смысл фразы - повышение эффективного возраста! Вот есть какой-то возраст, он эффективный канешна, но его надо повысить. Дебилы, мля
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http://censor.net.ua/news/436837/irina_lutsenko_o_povyshenii_pensionnogo_vozrasta_eto_mojet_proizoyiti_cherez_5_7_10_let
Вот и посмотрим.
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Какое повышение? Пенсии огромными суммами сбегают из Украины! Вы чё вааще? Ща народ за пенсиями рванёт, пока далеко не смылись. Какое повышение? Типа на мелкой кильке не нарабатывается сумма? Так душите китов... там пенсии на поколения хватит.....
Сорри.... тож любі друзі... Ну тогда не обижайтесь!
Два фигуранта "дела Мартыненко" Сорокин и Богданец уже сбежали за границу, - САП
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А может начать надо с увеличения количества официально работающих, их зарплат в соответствии цен в Украине, повышение продолжительности жизни. В Европе на еду человек тратит от 10-20% от заработка к примеру, а на оплату ЖКХ 7% от заработка. А Украине МВФ накинул петлю и потихоньку душит, цель-сделать Украину полным банкротом.
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Стесняюсь спросить, может этому албанцу задаст кто вопрос?
Греции с населением 10 млн. человек выделено - 380 млрд. Евро.
А Украине с населением в 40 млн. всего 20 млрд. Когда Украине ожидать хотя бы такую же помощь, как Греции? Или помощь будет только в том, чтобы заставить украинских стариков умирать, не доживая до пенсии???
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УНІФОРМІ І НАЦГВАРДІЙЦІ ! Якщо у вас ще залишилось щось людське і ви не іуди, які за американські зелені продають свою націю, поверніть зброю проти тих, хто знищує ваших рідних, батьків, дітей, родину , а в цілому- українську націю.
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Именно эта падла вместо финансовой помощи раздает советы, как сделать так, чтобы заставить украинских стариков умирать, не доживая до пенсии!
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