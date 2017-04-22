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Материалы по теме:  Сотрудничество с МВФ
Теги: МВФ (2403) пенсионная реформа (850) пенсионный возраст (728)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Повышение эффективного пенсионного возраста - критически важно для продолжения сотрудничества, - представитель МВФ Томсен

Повышение пенсионного возраста является критически важным для продолжения сотрудничества Украины и Международного валютного фонда.

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Похоже, что главная цель МВФ, посредством захватившей в Украине власть банды, скупить страну (без всяких там пенсионеров), а потом ее продать, но уже гораздо дороже (с землей и рабами на ней).
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Просто мистика, цель у МВФ, а страну скупают пида.расы которых ты выбираешь...?
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Сейчас с помощью зомбоящика легко манипулировать сознанием масс...
Зомбоящик - это оружие массового поражения...
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Как только проголосуете за повышение пенсионного возраста - готовьтесь суки к бегству из страны.
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Да всем пох, только ноем, что все плохо. Тарифы, коррупция, грабеж страны и шыкаладная диктатура,а мы только нюни на форумах пускаем. Повышайте лет до ста, и это схаваем
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Українець - будь патріотом своєї держави! Помри до пенсії!
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Единственный выход ,это завалить Исками Суды Украины о признании неплатежеспособным банкротом каждого, кто получает мизерные зарплаты и пенсии.При этом надо иметь при себе всё текущие платежки хотя бы за последний год...
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есть проблема, большинство при реальной проверке окажется липовыми малоимущими...
То что ты справочку принесешь, мол за минимальную работаешь для суда будет мало. Спросят откуда у тебя машина, квартира, дорогой телефон...
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квартиры нет,дом построил сам в 1985 году,машину продал в 1992 году,телехврона нет..
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повышение эффективного пенсионного возраста

Они курят тоже, что и Гойсман, когда прогуливал занятия в ПТУ? Что значит эффективный возраст??? Что значит его повышение??? Вы вообще вдумайтесь в смысл фразы - повышение эффективного возраста! Вот есть какой-то возраст, он эффективный канешна, но его надо повысить. Дебилы, мля
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Таким образом, да, повышение низких возрастов выхода на пенсию, повышение эффективного пенсионного возраста - критически важно.....

Какое повышение? Пенсии огромными суммами сбегают из Украины! Вы чё вааще? Ща народ за пенсиями рванёт, пока далеко не смылись. Какое повышение? Типа на мелкой кильке не нарабатывается сумма? Так душите китов... там пенсии на поколения хватит.....
Сорри.... тож любі друзі... Ну тогда не обижайтесь!
Два фигуранта "дела Мартыненко" Сорокин и Богданец уже сбежали за границу, - САП


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"Пенсионная реформа была частью программы с самого начала и откладывалась несколько раз. Украина имеет серьезные проблемы с пенсионной системой. Я думаю, что это второй по размеру дефицит пенсионного фонда в мире. Это комплексная проблема. В Украине очень большое количество пенсионеров по отношению к количеству людей, платящих взносы в пенсионный фонд, это соотношение 1 к 1", - подчеркнул Томсен Источник: http://censor.net.ua/n437355
А может начать надо с увеличения количества официально работающих, их зарплат в соответствии цен в Украине, повышение продолжительности жизни. В Европе на еду человек тратит от 10-20% от заработка к примеру, а на оплату ЖКХ 7% от заработка. А Украине МВФ накинул петлю и потихоньку душит, цель-сделать Украину полным банкротом.
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Не шукай проблему в реформах пенсійній та інших. Реформи у виконанні влади- суцільне пограбування і знищення нації. Реформа має бути одна- це підняття економіки. Починати потрібно із знищення корупціонерів, олігархів та тих, хто перечисляє гроші в офшори, а не вкладує у власну економіку.
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Родина понятие не юридическое.Сбежать за бугор может только вор,у которого шапка Индюковича на башке горит
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Может ну ее на хер эту Верховну Раду, раз нам законы диктуют мелкие сошки из МВФ?
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Ты провокатор! Весь Мир знает ©, что Украина независимая. МВФ не может диктовать Украине. Дело МВФ - только деньги давать, А Украина сама решит когда, кому и сколько отдаст. И вообще отдаст-ли.
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МВФ ничего не требует.МВФ рекомендует и это не имеет на територии Украины юридической силы Закона.Проблема остается все равно...
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Это даже не мнение МВФ, а мнение дурноватого албанца, одного из работников МВФ, который имеет свое частное мнение, возможно отличное от мнения всех остальных работников МВФ!

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Пол Томсен - албанский экономист (ЭТО НЕ ШУТКА!!!), который боролся с кризисом в Греции, и видя его "грандиозные успехи в стабилизации Греции ( выделенно Греции 380 млрд. Евро, а долг все растет, а экономика падает), его переключили на Украину.

--
Стесняюсь спросить, может этому албанцу задаст кто вопрос?
Греции с населением 10 млн. человек выделено - 380 млрд. Евро.
А Украине с населением в 40 млн. всего 20 млрд. Когда Украине ожидать хотя бы такую же помощь, как Греции? Или помощь будет только в том, чтобы заставить украинских стариков умирать, не доживая до пенсии???
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Украина уже в ЕС? МВФ уже задолжали Украине? Кто дает деньги - тот и диктует правила. Украина вправе отказаться от кредитов.
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Уроди обрізані ! Вам приходить піз....ц. Нації вже нічого втрачати. ЯНИЧАРИ В ПОЛІЦЕЙСЬКІЙ
УНІФОРМІ І НАЦГВАРДІЙЦІ ! Якщо у вас ще залишилось щось людське і ви не іуди, які за американські зелені продають свою націю, поверніть зброю проти тих, хто знищує ваших рідних, батьків, дітей, родину , а в цілому- українську націю.
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С точки зрения МВФ, как конторы которая стремится впихнить в какую либо страну свои деньги, народ должен работать без пенсии, дабы отдавать деньги и гасить проценты. Вообще МВФ красавы, а наши КАЗЛЫ, набивающие себе карманы за счет страны.
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Посмотрите на это лицо интеллектуала, абанского советчика из миссии МВФ, Пола Томсена
Именно эта падла вместо финансовой помощи раздает советы, как сделать так, чтобы заставить украинских стариков умирать, не доживая до пенсии!
Повышение эффективного пенсионного возраста - критически важно для продолжения сотрудничества, - представитель МВФ Томсен - Цензор.НЕТ 9129

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Цензор.НЕТФорум УкраиныПовышение эффективного пенсионного возраста - критически важно для продолжения сотрудничества, - представитель МВФ Томсен
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