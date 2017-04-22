EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией
 Форум Украины(595958)
  2651  94
Материалы по теме:  Задержание Мартыненко
Теги: Мартыненко (324) Нафтогаз (2248) суд (20692)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Суд отпустил фигуранта "дела Мартыненко" Перелому на поруки нардепов. ФОТО

Суд отпустил фигуранта дела экс-нардепа Николая Мартыненко - первого зампредседателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Перелому - на поруки народных депутатов.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
потрібен новий Майдан, але короткий та кривавий. Це вже несмішно, кідари!
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ага, с такими ушлепками диванными, как ты. Только народ из кустов будоражить можете.
 показать весь комментарий
Ответить
 
если бы дело касалось Януковоща - было бы тоже самое. Это новое порошенковское кривосудие.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
По новому жить они не хотят не будут .Это просто красивый лозунг для лохов
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не верно !
Они очень даже "зажили по новому" ... дорвавшись до корыта !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кому , народу Украины ...? Маловато ...
Мы ещё пожить хотели ...((
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
НФ - это одна из банд захвативших власть в стране !!! Воры-барыги тщательно оберегают своих подельников чтобы не разрушилась круговая порука !!! Мафиози пора отстреливать а не играть с ними в демократию !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так в чем проблема? Давай толкай-подталкивай своих кого-то из Жопоблока или Жульку - на кого Пуйловский перст укажет
 показать весь комментарий
Ответить
 
Николая Княжицкого, Павла Пинзеника, Елены Ледовских и Елены Бойко.

Всех в СИЗО, бля.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кто верит в суд и мирный майдан ,ваш выход.Где соя подтягивайтесь)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не волнуйся - щас методички обновят , подтянутся ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ой, какая внезапная неожиданность! Я просто в шоци!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ввести в законодательство Украины понятие "поруки нардепов". Будем особенной страной.
По долбо....зму впереди планеты всей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вы просто предлагаете закрепить де-юре то, шо и так уже давно есть де-факто.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это хорошо, что честные депутаты могут поручиться за честного человека, теперь будут честно голосовать, как надо честным
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Украине правит бандитско-фашистская власть. Эти твари превратили Украину в рабов ладно четкое государство, всех к стенке.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ви тільки здогадались? у нас ще з часів кучми бандити контролюють країну. треба було міеяти коней на переправі.
 показать весь комментарий
Ответить
 
НАЕБАЛИ 54 ПРОЦЕНТА ИДИОТОВ, ГОЛОСОВАВШИХ ЗА ХУЙЛО 2
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если эти шакалы сбегут то сидеть должны судьи которые их отпустили и депутаты которые взяли на поруки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А кто же их посадит? Судьи сами себя сажать станут?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А посадит тот кто шлепера отправил в хуйлопутию вместе со своими прихлебателями вот только им на смену пришли такие же которые решили что они умнее..Поживем увидим.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да нет - самое страшное, что грозит поручителям, это денежное взыскание до 3400 грн... Они очень быстро сориентировались, как можно минимизировать судебные издержки...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если бы я умел рисовать, то нарисовал бы карикатуру, на которой стоящая внизу толпа дебилов/избирателей смотрит вверх, на вращающуюся у нее над головой карусель, на креслах которой сидят депутаты, чиновники, прокуроры, судьи и держат в руках флажки на которых написано "борьба с коррупцией", "реформы", "модернизация экономики", "повышение зарплат и пенсий".....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Учись рисовать и возможно разбогатеешь и тебя тоже будут брать на поруки депутаты с судьи отпускать.УДАЧИ
 показать весь комментарий
Ответить
 
Видя безнаказанность у нас в области уже активизировались бандюки,которых никто не садил после времён Януковича.Хорошей дорогой идёте.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У Миколаєві суд виправдав начальника міліції, обвинуваченого в розгоні місцевого Майдану
Розгляд справи тривав із червня 2015 року.http://tyzhden.ua/News/190694
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Круговая порука мажет как копоть
Я беру чью-то руку а чувствую локоть
Я ищу глаза а чувствую взгляд
Где выше голов находится зад
За красным восходом - розовый закат
Скованные одной цепью
Связанные одной целью
Скованные одной цепью
Связанные одной… (с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Прецедент создан !
Представляю , как Насиров щас локти кусает ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Взяли на поруки. То есть гарантируют, что теперь мальчик больше красть не будет, а потому может жить в свободном обществе как свободный человек. А как же ыбть с уже украденным?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Украденное пойдет на поддержку экономик Панамы, Кипра и всяких прочих Британских Виргинских островов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А что значит на поруки? Они что провинившиеся школьники?Они ограбили страну , кто то не получил пенсию и не хватило на лекарства и умер . то есть они убийцы
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как интересно связан зампредседателя правления НАК "Нафтогаз Украины" с ВостГОК
 показать весь комментарий
Ответить
 
Завтра бандюки с ментами будут в нарды играть.Похоже "хорошие" времена возвращаются.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не. Правильно вот так: мусора - это и есть бандюки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
хто-то удивлён?
просрали второй Майдан( шо было ясно через год) и спустя три года ещё и удивляемся!?
посадили в президентское кресло прожжённого барыгу! и удивляемся шо у нас суды с эпохи кучмы-януковича?! ну вы даёте...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Майдан как раз не просрали. Все его цели выполнены.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Один криминальный клан сумел свергнуть другой. Все его представители стали сверх-успешными и сверх-богатыми.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
привет)) начал платить по новому налоги)) почуствовал справедливость)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот и все ,я думаю что иллюзий не осталось ни у кого
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В какой же удивительной стране мы живём !
Украл мешок металлолома - 10 лет впаять могут , воровал миллионами - выпускают на поруки !
Страна чудес да и только !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я так понимаю, шо товарищи в надежных поруках, назад их не сдадут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
чмошное НАБУ в очередной раз абасралося . шоу панамского патриота и народных фуфлыжников продолжается
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это теперь в любой суд по любому поводу и любому криминальному делу по всей стране в помещение суда может завалить шобла человек 15 - 20 и требовать отдать им фигуранта дела на поруки? А что, депутатам можно, а другим нельзя? Ну этот судья заделал умопомрачительный прецедент. Судов больше не будет. Их можно переименовать в поруковыдавальные учреждения.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну вот а вы боялись... Вот что значит иметь хорошие связи и вовремя давать окаты нужным людям. даже жене Переломы не потребовалось привозить деньги для залога.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну вот и все. Круг замкнулся. Теперь сто лет будет идти судебная тяжба.порошенко держит всю страну за идиотов.где этот п"дор взялся на нашу голову?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Надо чтобы за такие дела Порошенко каждый раз хорошо получал по башке от США. А всех этих говно-поручителей сделать не въездными в заокеанскую страну.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А чего еще бздит Янукович приехать в Украины, все свои !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Суд отпустил фигуранта "дела Мартыненко" Перелому на поруки нардепов" - ну, допустим, завтра Мартыненко и остальные подельники сбегут за бугор, чем кодло поручителей будет отвечать, ничем, пожмут плечиками и разведут руками, раз они в ответе за своего спонсора, то должны отвечать баблом, думаю в таком случае 90% т.н. поручителей сбежали в кусты, и не пиарились бы. .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Растрата 17 млн гривен и поручительство,а за мешок картошки три года.Это у нас называется так сказать суд.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А кто против, тот Шайтан! Или Шатун? (хер разберешь с Фашим "шокофронтом")
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вы не правы. Наибольшим позором после Майдана был выбор гражданами Украины в президенты учредителя партии регионов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Коррупционеры любят тишину. В оборонпроме тишина, значит удобные места для процветания
коррупции.
Конечно все понимают, что 75% налог не давал оборопрому развернуться.
Но не профилактика ведет к коррупциазации.

Там вата на kloch4.livejournal.com пыталась обосновать что новые изделия украины ни на что не годятся. Где работа по ватной критике. Вата критикует - ТУТ ЖЕ ИСПРАВЛЯЕМ.

Суд отпустил фигуранта "дела Мартыненко" Перелому на поруки нардепов - Цензор.НЕТ 8484
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныСуд отпустил фигуранта "дела Мартыненко" Перелому на поруки нардепов. ФОТО
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Антон Сперанский, Василина Вас, Олександр Багряний, сам прихожу, re4evil, Vladimir Putny, Moskovit, cobalt_sinus, громозека, Ольга Панченко, (unknown) a8311cec, Baks13, Sergiy Nimuy, Чинганчгук, NavigatorUR, AleksOdc, Виталий Прокуратор, soren, Fvbl666 D, Alina Sadovska, Юрій Синкусь, комэск Титаренко, Aleksandr, Cтарий Кінь, Karunesh b0fc4728acb, буков, kentstudent, Валентин не святой, fresh guacamole, Oleg Manko, Адвокатик, Serhiy Lonko, Rita Olhovskaya 2208c582, Левко Чорний, Шуц, ордорд рмлл, Senator S 01a656ec, Игорь Карпушин, Genadiy Gena, Джамал, Yuriy Yurieff, sergik, Cлободян С 4b2f3782, Elena I 52638e4b, Другua, Petr Demchuk, vit2100 Ukrainian, Hehe, Виктор Ли a3db1a1b, Røbin Hood, Welle, курвиметр, Zaporozec, NonCFist
 Всего на сайте: 167 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти