Суд отпустил фигуранта "дела Мартыненко" Перелому на поруки нардепов. ФОТО

курвиметр
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, Сергей Сергей 98354a56
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, Vladimir Putny
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, Yuriy Voloshkevych
, Kaiman
, soren
, (unknown) a8311cec
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, Fvbl666 D
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, Supple Vine
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, Константин из Киева
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, Шуц
, Aleksandr
, Galicja
, Панас Рудченко
, Андрей Бигма
, Viktor Bordun
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, barabaskarabas
, rdjirov
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, буков
, kentstudent
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, юрий сластен
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, Александр Сандеро
, серджио def6ff91
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, Адвокатик
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, ордорд рмлл
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, Виктор Ли a3db1a1b
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, Cлободян С 4b2f3782
, Genadiy Gena
, Valdis
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, Вита Онищенко
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, Ангеліна Архипенко
, литвин
, Alik Krass
, Alexx Lexton
, svd
, Alexandr Pan
, Антон Левченко
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Всего на сайте: 167 писателей
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Они очень даже "зажили по новому" ... дорвавшись до корыта !
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Мы ещё пожить хотели ...((
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Всех в СИЗО, бля.
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По долбо....зму впереди планеты всей.
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Розгляд справи тривав із червня 2015 року.http://tyzhden.ua/News/190694
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Я беру чью-то руку а чувствую локоть
Я ищу глаза а чувствую взгляд
Где выше голов находится зад
За красным восходом - розовый закат
Скованные одной цепью
Связанные одной целью
Скованные одной цепью
Связанные одной… (с)
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Представляю , как Насиров щас локти кусает ...
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просрали второй Майдан( шо было ясно через год) и спустя три года ещё и удивляемся!?
посадили в президентское кресло прожжённого барыгу! и удивляемся шо у нас суды с эпохи кучмы-януковича?! ну вы даёте...
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Украл мешок металлолома - 10 лет впаять могут , воровал миллионами - выпускают на поруки !
Страна чудес да и только !
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коррупции.
Конечно все понимают, что 75% налог не давал оборопрому развернуться.
Но не профилактика ведет к коррупциазации.
Там вата на kloch4.livejournal.com пыталась обосновать что новые изделия украины ни на что не годятся. Где работа по ватной критике. Вата критикует - ТУТ ЖЕ ИСПРАВЛЯЕМ.
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