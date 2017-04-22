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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: запрет (1074) Крым (19558) Меджлис (698) оккупация (6868) крымские татары (1441) Международный суд ООН (41)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Оккупанты не собираются отменять запрет Меджлиса, несмотря на решение суда ООН

Решение о запрете деятельности в Крыму объединения "Меджлис крымскотатарского народа" отменяться не будет, заявил "глава комитета по делам межнациональных отношений" оккупационного "правительства" Крыма Заур Смирнов.

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Украина подала пример оккупантам признав Меджлис и право татарского народа на автономию. На очереди венгерский народ, польский и румынский.
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Идиот , у венгерского,польского и румынского народов уже есть свои государства!
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Это ты им расскажешь. Потом. Может быть.
Меджлис, кстати, в конечном итоге ставит своей целью воссоединение с Турцией. И ею же финансируется.
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А Бурятия с Улан - Батором , где вас таких находят .
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если человек болен это надолго .если дурак или кацап,что в принципе одно и тоже -то на всегда
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Собираются, не собираются... Когда сцаря завалят, так репоеды первые заявят, что Крым - это Украина, и они давние поклонники Яроша.
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Когда сцаря завалят

- будет новый сцарь - вот и всё .
Какая разница , какая фамилия будет у очередного Хуйла ?
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"Русские - народ, который ненавидит волю, обожествляет рабство, любит оковы на своих руках и ногах, любит своих кровавых деспотов, не чувствует никакой красоты, грязный физически и морально, столетиями живёт в темноте, мракобесии, и пальцем не пошевелил к чему-то человеческому, но готовый всегда неволить, угнетать всех и вся, весь мир. Это не народ, а историческое проклятие человечества» - И.С. Шмелёв
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Ну это понятно было. Что ещё ждать от кацапских у@банов? А вот что с ООН делать?Она уже умерла и завонялась.
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ООН сама не уйдет. Там тоже бюджет пилить любят.
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Выдающийся композитор М. Глинка, окончательно покидая 27 апреля 1856 года Россию, на границе вылез из рыдвана, плюнул на землю и сказал: "Дай Бог мне никогда больше не видеть этой мерзкой страны и ее людей!"
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Как в том анекдоте про то, как чукча халву покупал и перепутал с мылом: "мило ни мило, деньги платила, кущать нада".
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Ани, наверна, счас губки обтираютѣ...
НЄ , ну, навєрна, запор безмоска і мєтодічєк...))))
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Никто не расчитывал что раша будет слушать и выполнять решения международного суда. Хуйло показал что на эти решения ему плевать. Вопрос в том что ждет рашу дальше.
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Путлер показал? А раньше был вне подозрений?!
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Ничего страшного , прецедент невыполнения решения суда сталагмитами позволит нам потом игнорировать другие решения .
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" рошеновские ,зеркально климовские победные кличи" впереди....где -то к лету ,что - то ,как -то мы народу на3,14стим...и в ООН С рашистом вместе, мы в обнимку забежим...
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(с) "Оккупанты не собираются отменять запрет Меджлиса, несмотря на решение суда ООН" - кто бы сомневался?! Лишь безнадёжные идиоты верили...
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нихрена кацапы соблюдать не будут! это должен был вырубить себе на лбу самый упоротый евро оптимист!
кому все эти писульки и резолюции? совесть/страх/денежный интерес ими не прикроешь.
"оставь надежду всяк, кто думает по честному мутить с кацапами"...
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Эти писульки не для исполнения а как законный базис для новых санкций когда будет целесообразно.
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В 1013 году парламент Англии принял декрет о правах человека. А Россия до сих пор парламента фактически не имеет. Таким образом она отстаёт от цивилизованных стран
на 800 лет. Там всё решает азиат диктатор В.Путин. И народу это подходит. Каков царь,
таков и народ.
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А что разве можна было ожидать от этих кровавых дикарей какого-либо продвижения к цивилизованному миру?! Средневековье. К сожалению есть ещё и в европе фашисты, которые поддерживают кровавых кремлёвских карателей.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныОккупанты не собираются отменять запрет Меджлиса, несмотря на решение суда ООН
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