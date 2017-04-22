Оккупанты не собираются отменять запрет Меджлиса, несмотря на решение суда ООН

курвиметр
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, громозека
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, sulima ivan
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, yakutua
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, (unknown) a8311cec
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, Fvbl666 D
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, AleksOdc
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, комэск Титаренко
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, Karunesh b0fc4728acb
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, Rita Olhovskaya 2208c582
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, olenca2807
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, Baks13. UA
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, Zaporozec
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, Cлободян С 4b2f3782
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Меджлис, кстати, в конечном итоге ставит своей целью воссоединение с Турцией. И ею же финансируется.
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- будет новый сцарь - вот и всё .
Какая разница , какая фамилия будет у очередного Хуйла ?
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Проверка...))))
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НЄ , ну, навєрна, запор безмоска і мєтодічєк...))))
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кому все эти писульки и резолюции? совесть/страх/денежный интерес ими не прикроешь.
"оставь надежду всяк, кто думает по честному мутить с кацапами"...
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на 800 лет. Там всё решает азиат диктатор В.Путин. И народу это подходит. Каков царь,
таков и народ.
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