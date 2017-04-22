Россия спровоцировала рекордное со времен "холодной войны" количество вылетов самолетов-перехватчиков НАТО

курвиметр
, Александр Пахомов 395cba96
, cobalt_sinus
, гонта коваль
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, re4evil
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, SergTranscarpathian
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, Сергей Сергей 98354a56
, Валентин не святой
, Vladimir Putny
, Сделанный в СССР
, sulima ivan
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, Чинганчгук
, Cтарий Кінь
, yakutua
, Yuriy Voloshkevych
, Kaiman
, soren
, (unknown) a8311cec
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, NavigatorUR
, Fvbl666 D
, Serhiy Lonko
, AleksOdc
, Supple Vine
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, barabaskarabas
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, буков
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, Renatkz
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, Александр Сандеро
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, olenca2807
, Адвокатик
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, Yuriy Yurieff
, Александр Петрукович 1373fccc
, ордорд рмлл
, Левко Чорний
, Zaporozec
, Arab
, Джон123456
, Виктор Ли a3db1a1b
, Petr Demchuk
, Cлободян С 4b2f3782
, Genadiy Gena
, Valdis
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, sergik
, Другua
, Hehe
, Pik Az f246ad80
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, Олег Петрович ed2c8e0a
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, Ангеліна Архипенко
, литвин
, Alik Krass
, Alexx Lexton
, svd
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"вечором тихим кацапа піймав
б'ю його тихо і садом зимовим милуюсь
застряг собака з переляку в заборі - від криків кацапа...
мерзне цикада на гілці сакури"
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- и два гусяя...
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Для коррупционеров типа фирташа, коломойского, порошенка,тимошенко нормой является торговля украинским народом и его ресурсами.
Почему народ не может торговать головами коррупционеров, журнашлюх, которые виновны в раскрутке тимошенко-порошенко, за некоторую помощь внешнему партнеру?
Создавайте расстрельные списки журнашлюх, которые виновны в торговле народом(кто виновен в раскрутке порошенко-тимошенко)
Соглашение украинского народа с народом США на уничтожение украинских коррупционеров.
Кроме украинцев ватных некому выбить.
Украина кооперируется с японией и катаром.
Украинский типафранцузский легион. Украинцы воюют за штаты в обмен за тотальное уничтожение всех коррупционеров, части предателей и журнашлюх украины , плюс другие усл-я.
Украина набирает еще 30000 войско ихтамнетов для охоты на ватихтамнетов в сирии. 10000 самых лучших из армии украины на добровольной основе з зарплатами от 10000евро в месяц(страховка 50тикратная, чтобы штаты были заинтересованы в максимальном выживании)(платит катар за возможность провести перспективный газопровод в ес и штаты за устранение
нарушителя спокойствия). Которые будут
воевать на американском новом оружии, информации, на американских f-16, под американским командованием в качестве украинских ихтамнетов.Каждые 3-6 месяцев ротация в ВСУ и обратно, могут освободиться после года.
Остальных 20000 по 2-3 тыс евро в месяц, также на добровольной основе, которые в армии скорее всего не служили, но прошли обучение(это решает некоторые проблемы). Пока раша не уберется с крыма, клин вышибают клином.
За это штаты создают одиночные(из независимых одиночек) бригады(формат обсуждаемо свободен) из украинского народа и УНИЧТОЖАЮТ ВСЕХ украинских коррупционеров(начиная с фирташа, левочкина, кононенка, всех министров обороны до 2014, тимошенко, кравчука, и всех прочих, а также некоторых новых - кого уничтожить народ выбирает сам), кто до 2014 года украл более млн $ и кто виновен в развале и разворовывании армии. Остальные уточняемые условия в силе.
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сравни мне доходы и богатства Порошенко Фирташа Коломойского с доходами ВОНЫ а то у меня никак не получается???? ...
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это сделать фирташу. Ждет своего времени.
Эту всю кастрюлю с ее героями всех нужно под косилку.
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http://censoru.net/18234-izrail-dvazhdy-ne-preduprezhdaet-boevye-drony-cahal-sterli-s-lica-zemli-artilleriyskie-ustanovki-pravitelstvennoy-armii-sirii.html …
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