EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией
 Форум Украины(595958)
  3336  171
Теги: акция (2097) животные (781) Киев (16895) митинг (2788) Олег Богачук (429)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Право на жизнь": В Киеве прошел марш за права животных. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В субботу, 22 апреля, 2017 года в столицах трех стран - Польши, Италии и Украины - состоялись масштабные марши за права животных.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
ну зачем удалили, впринцепе "ватница" это не оскорбление, это просто политические предпочтения, противоположные националистическим, просоциальные то есть, и вопрос был глупый, но в рамках, никто не собирался по этому поводу конфликтовать, так что зря
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
раскрутка котофилии и коррупционерофилии есть прямая заслуга падальжурнашлюх
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 

Для коррупционеров типа фирташа, коломойского, порошенка,тимошенко нормой является торговля украинским народом и его ресурсами.
Почему народ не может торговать головами коррупционеров, журнашлюх, которые виновны в раскрутке тимошенко-порошенко, за некоторую помощь внешнему партнеру?
Создавайте расстрельные списки журнашлюх, которые виновны в торговле народом(кто виновен в раскрутке на выборах порошенка президентом, пиару правильноговорилки тимошенки), не раскрутке любви к оружию бога(танки, пво и пр)

Соглашение украинского народа с народом США на уничтожение украинских коррупционеров.
Кроме украинцев ватных некому выбить.
Украина кооперируется с японией и катаром.
Украинский типафранцузский легион. Украинцы воюют за штаты в обмен за тотальное уничтожение всех коррупционеров, части предателей и журнашлюх украины , плюс другие усл-я.
Украина набирает еще 30000 войско ихтамнетов для охоты на ватихтамнетов в сирии. 10000 самых лучших из армии украины на добровольной основе з зарплатами от 10000евро в месяц(страховка 50тикратная, чтобы штаты были заинтересованы в максимальном выживании)(платит катар за возможность провести перспективный газопровод в ес и штаты за устранение
нарушителя спокойствия). Которые будут
воевать на американском новом оружии, информации, на американских f-16, под американским командованием в качестве украинских ихтамнетов.Каждые 3-6 месяцев ротация в ВСУ и обратно, могут освободиться после года.
Остальных 20000 по 2-3 тыс евро в месяц, также на добровольной основе, которые в армии скорее всего не служили, но прошли обучение(это решает некоторые проблемы). Пока раша не уберется с крыма, клин вышибают клином.
За это штаты создают одиночные(из независимых одиночек) бригады(формат обсуждаемо свободен) из украинского народа и УНИЧТОЖАЮТ ВСЕХ украинских коррупционеров(начиная с фирташа, левочкина, кононенка, всех министров обороны до 2014, тимошенко, кравчука, и всех прочих, а также некоторых новых - кого уничтожить народ выбирает сам), кто до 2014 года украл более млн $ и кто виновен в развале и разворовывании армии. Остальные уточняемые условия в силе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вышли защитить собак, кошечек и цирковых зверей. Вроде бы и молодцы... А потом пойдут в магаз и купят вырезку из мяса убитой на скотобойне коровы и с удовольствием сожрут. Законный вопрос - чем, зверски убиваемые на скотобойнях десятки тысяч коров, хуже ваших любимых кошечек, собачек и слоников? Собачка вам даст молоко, которое вы каждый день покупаете в магазине? Или кошечка? Как это называется граждане? А это называется ЛИЦЕМЕРИЕ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
тупое ты хотьь бы посморел из чего делают корма)))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ты не поверишь...выходят и за коров, и за свиней...
А это называется жлобство...ты...ну этот самый...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Интересно,те кто стоят там -аборт не считают злом?наверное,ребенка убить-меньшее зло,чем собачку....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Животные заботятся друг о друге сами, не имея, при этом, ничего общего
с правами. Понятие «право» было придумано людьми и ни для каких других существ не действует. Почему же мы тогда говорим о правах животных? Ответ прост: права животных - это человеческие права, нужные для установления людям границ. Если мы не установим предел человеческим границам в обращении с животными, в правовом виде, то мы не сможем также привлечь к юридической ответственности при нарушение этих границ другими людьми
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
все правильно..так берите бездомных собак к себе домой..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Идя к цивилизированному миру придётся организовать приюты.Первым я бы отпра=вил туда Мартыненка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
у нас за минимальную пенсию можно прокормить одно животное
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Права животных должны должны быть так сформулированы, чтобы их можно было бы использовать как практически, так и юридически.Права животных распространяются на каждого животного в отдельности: на диких животных, на скот, на домашних животных, на млекопитающих, а также и на насекомых.Животные настолько различны между собой, что нужно считаться с их специфичной природой.Права животных распространяются на людей и должны иметь возможность быть призванными людьми на помощь. Животные не могут соблюдать обязательств.Смерть занимает особое положение среди прав животных: забой, законная охота специалистами и профессиональными рыболовами. Они должны быть так организованы, чтобы смерть животного была быстрой и безболезненной, не бесполезной (например, такие как, нежелательный дополнительный улов или при массовых ликвидациях). Это распространяется, также на вредоносных беспозвоночных животных, с которыми возможно бороться только, лишь, посредством их уничтожения.Право вида превышает право индивидуума (если животному или растению грозит исчезновение, вымирание, то людям запрещено нарушать жизнь этого вида). Также, вид животного (например, свиньи или лосось) имеет право не разводиться или быть пойманным в неумеренном количестве на потребу экспорта, при которых добыча или улов происходят по сути, из-за массовости, далеко не самыми допустимыми по отношению к животным методами и не направлена на удовлетворение основных жизненных потребностей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Фу-фу-фу, какой мерзкий тупой сайт и с соответствующими посетителями!!! Больше никогда!
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
иди это путину расскажи, что нападать это плохо, войны вести это плохо, а вот котов любить хорошо.
Ты уже со всеми агрессорами разобралась? Ракета не падают на голову уже?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лучше бы прошли по песочницам и газонам и убрали дерьмо после своих питомцев.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
точно..и пусть поводки и намордники на собак одевают..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Итак, по факту, я ошибался. Выходит минстець нагнал бригаду на "информационный повод" для отвлечения негативчика от пети и его цирка с набу. Никакие эти ребята не зоофилы. Сукачмошные "патриоты" на зарплате.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кормила кота, вылезла сраная облезлая морда и начала визжать, что кот пописал на его машину- ниссан масима 95 года, драная, облезлая, разваливащаяся, от которой дерьма больше чем от всех котов города киева. Причем ставит под деревья на газон. На предложение забрать котов домой предложила ему забрать свою разваливающуюся тарантайку для нищебродов к нему в квартиру. После того как на весь двор сказала, что мой начальни 10 лет такую на помойку стеснялся везти, закрыло харю и уползло жрать пиво и трахать свою грязную бабу. Аминь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Права у животных я, конечно, не отрицаю, но у нас в стране почему-то большинство 300-х, как только завело себе животное, тут же перестало уважать права окружающих людей и других животных. Даже на сегодняшней акции на фотках не видно не единого намордника! Псари должны были быть немедленно оштрафованы в стране с работающими законами!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это верно, собаки особенно бойцовских и больших пород без намордников - это бич.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Коты, кстати, тоже - таков закон! И я не обвиняю "владельцев" или "хозяев"(там чаще всего поможет только принудительная пиз*юлина лечение), я обвиняю правоохранителей в первую очередь, в игнорировании своих обязанностей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Блнх,там надпись на входе ВЫГУЛ СОБАК ЗАПРЕЩЕН!!!!!
Но они ж за права борятся,поэтому им можно срать везде!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Похоже на то что они плохо эти права знают или не знают вообще
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Понятие права животного может быть интерпретировано совершенно по- разному. Некоторые хотели бы сохранить за собой право на умерщвление животных в целях потребления или для спорта. Другие отказывают себе в праве нечаянно убить даже самое маленькое животное
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я вот сьездил на дачу, покормил кота. Этим спас зайчика и сделал благородное дело. А хождение по митингам никакой пользы не приносит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
смотря на какие митинги вы выйдете ))))) а по котикам, да, все верно пишете.
 показать весь комментарий
Ответить
 
не хватает плакатов с фотками кацапов и Родина-мать тваю....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Марш упоротых фанатиков. Как и любого рода фанатики - не-дек-ват-ны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тут вот чего не хватает
это первое фото кота в истории фото - 1880 год:
"Право на жизнь": В Киеве прошел марш за права животных - Цензор.НЕТ 6596
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Цензор свирепствует: мой пост, котором я дебила, который назвал марш за права животных "маршем упоротых фанатиков", назвал дебилом, админ удалил. Админ, ты такой же дебил. Давай, блокируй меня, сучара!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФорум Украины"Право на жизнь": В Киеве прошел марш за права животных. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Антон Сперанский, Василина Вас, Олександр Багряний, сам прихожу, re4evil, Vladimir Putny, Moskovit, cobalt_sinus, громозека, Ольга Панченко, (unknown) a8311cec, Baks13, Sergiy Nimuy, Чинганчгук, NavigatorUR, AleksOdc, Виталий Прокуратор, soren, Fvbl666 D, Alina Sadovska, Юрій Синкусь, комэск Титаренко, Aleksandr, Cтарий Кінь, Karunesh b0fc4728acb, буков, kentstudent, Валентин не святой, fresh guacamole, Oleg Manko, Адвокатик, Serhiy Lonko, Rita Olhovskaya 2208c582, Левко Чорний, Шуц, ордорд рмлл, Senator S 01a656ec, Игорь Карпушин, Genadiy Gena, Джамал, Yuriy Yurieff, sergik, Cлободян С 4b2f3782, Elena I 52638e4b, Другua, Petr Demchuk, vit2100 Ukrainian, Hehe, Виктор Ли a3db1a1b, Røbin Hood, Welle, курвиметр, Zaporozec, NonCFist
 Всего на сайте: 167 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти