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Материалы по теме:  Взяточники
Теги: взятка (3786) Закарпатье (1372)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В кабинете следователя на Закарпатье задержали мошенницу со взяткой €700. ФОТОрепортаж

Сотрудники управления внутренней безопасности Управления Нацполиции в Закарпатской области, а также работники прокуратуры задержали 33-летнюю жительницу города Чоп, которая пыталась дать взятку работникам Мукачевского отдела полиции.

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у нас в ВР есть группировка депутатов-поручителей.Они как раз специализируются на отмазывании таких персонажей.
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Смешная сума... на такой лохушке можно и бурную деятельность полиции показать!
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смешно или не смешно, но дело в том, что если на это тоже не обращать внимания, то они как раз и переключатся на простых граждан и будут их доить....и страдать от этого будет простой народ у которых и так нет денег...
не нужно давать взятки ни в какой сумме....
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Конечно не нужно! Но где гарантия что этот мусор сначала не потребовал взятку, а потом не здал?!
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а какая разница? Не давай. Требовала? Иди в СБУ, и тогда возьмут ее. Корупцию мы поборем только тогда, когда перестанут давать, иных вариантов, просто не существует.
Получит эта мадам сейчас минимум 4 года реально (ибо по данной статье только реально) остальные пускай думают.
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От перемены мест слагаемых....ВОРОВСКАЯ ВЛАДА НЕ ПОМЕНЯЕТСЯ!
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Ужас вор века.Соя работает)))).Скоты не смешите людей.
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Яяя не смешите.Это вы клоуны.Кого вы посадили)))))
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шож тебе не везёт...? постоянно тебе больные попадаются...\пороблено...?\
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Я таких вилупків-зрадофілів спеціально шукаю. Маю час і натхнення... ))
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заздрю...
а я всё как читаю их - так сразу вспоминается картинка: "прихожу я в зоопарк, а там опоссумы ходят строем - и поют патриотические песни...
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А я собі витягую цих кротів з нор, щоб всі бачили хто вони є насправді ))
В кабинете следователя на Закарпатье задержали мошенницу со взяткой €700 - Цензор.НЕТ 3398
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так ще медальку треба видати від не пана пораженка.Скольких вы людей из патриотов перевели в разряд другой.Когда параша навалится,не удивляйтесь ее быстрым победам.
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Так її треба відпустити чи ні? Чи в вас немає відповіді на це просте питання?
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Баба-дура. Ей нужно было вначале сообщить органам о "вымогательстве" и пошел бы старлей в статистику как мздоимец.
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нет, было бы шоу. ВБ с прокурорскими брали бы СБУшных и наоборот. Такое кстати случается. Только СБУшным 370-я бы светила, а ментам нет. Хотя на практике по 370 никто не пошел...
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Та що ж то таке? Вже шахраї, пробують кидати чесних слідаків? Непотребство! Де справедливість та гідність? С "этим?!" пора кончать! Развелось тут шахраив - до бисовои матери, та й ще чесних - порочать! Повнне - неподобство!
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Почему она не сказала, что это на бумагу, клей и канцелярские скрепки? Так всегда просят...
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потом вот именно такие орут о зраде,что власти плохие и обворовывают народ
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сразу видно - мошенница, приличные люди тепеоь предлагают от ста тысяч.
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кому следователю полиции гор.отдела? Вы там че олигархи? Это и так дофигища.
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А що це за абревіатура ДВБ, це ж не те, що в мене на думці?
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За такие взятки у нас садят без залога. Это очень обидная взятка для следователя.Это откровенное неуважение органов. Позор таким мошенникам
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Следаки, неугодные, противники..кто угодно, но не из кормушки.
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Есть такая композиция..Жадан и собаки..называеться на сайте запрещенные словом -заипали..про зализницю..но так актуально..
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Полицейкского оскорбили такой крупной взяткой
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ кабинете следователя на Закарпатье задержали мошенницу со взяткой €700. ФОТОрепортаж
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