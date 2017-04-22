Аэропорт "Киев" временно приостановил переговоры с лоукостом Ryanair

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Покажите всем "волчий оскал" мирового лоукостера.
Нечего показывать, потому что Ryanair работает по всему миру, и нормально договаривается.
С вами, уродами, только проблемы.
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Как дети, чесслово...
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а вылетать куда нам надо будем из нормального аэропорта.
И за нормальные деньги.
Уродов кормить не будем.
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ты ешь свое "величие", не отвлекайся, и не принюхивайся, что там в ведре.
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Работать не умеют и не хотят.
Умеют только деньги вымогать на пустом месте.
Вот суть шиддоствва.
Паразитируют на чужой доброте и толерантности.
Толерантность можно и уменьшить - станет как в Польше.
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Когда уже нажрутся эти коррумпированные гниды???
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Ну раз уж "рукавоццтва заявила"... Тогда все понятно. Эти "не вменяемые" - лоукосты, фуйню и даже Африке предлагают? Познавательно. Цифры, доводы, аналитика, где? Чьи яйца мешают танцевать и кому? Выложите сюда арифметику. У нас? Люди считать умеют. А мы ее и оценим - "арихметику!"
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Чинуш треба поставити на місце! Чому з Тімішоари (румунія) До брюсселю (Бельгія) Сьогодні На РайнЄйр можна долетіти за 6 долларів??? !!!!! 6!!!!! Долларів! Значит там такі мінімальні ціни для аєропортів. А в нас знову "неможливо". Коломойському видно мало що його до нігтя придушили. Ще хоче й МАУ щоб відібрали. Заманав башлять всякі мразі за лоббіювання своїх інтересів.
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Вот интересно послушать.
А если бы они еще и видео предоставили "приватных предложений" ....
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Хтосѣ в чоколаті... Палѣцем вказувати навітѣ потреби немає...))))
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тапифы в Борисполе на обслуживание https://kbp.kiev.ua/ru/partner/taxes/1/
17 долларов за человека это нормально, и 700-800 баксов с самолёта, не дорого
А новый самолёт 100 млн стоит А 320 Neo
Посмотрите таксы в других аэропортах, от 22 до 40 баксов с человека
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