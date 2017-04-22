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Теги: авиация (1743) аэропорт (1220) авиасообщение (316) лоукост (18)
Тему создал: редактор новостей

Аэропорт "Киев" временно приостановил переговоры с лоукостом Ryanair

Руководство заявило, что ценовые ожидания, которые высказывал Ryanair, абсолютно не совпадают с возможностями аэропорта.

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Не хотят делиться, проклятые ирландские буржуины с местными Мальчишами-Кибальчишами.
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Ихние нормы "в корне не совпадают с экономической моделью работы аэропорта"
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Вы шо, не видите успехов великих радикальных демократическо-экономических реформ? Так вы наверное агент Кремля, ну или, как минимум, мелкий шатун!
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Та да. Не шарят лохи в специфике местного бызнеса по-новому.
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всю Европу устраивает,а это жидкое де.ьмо не устраивает.
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Ждут отката . Сделайте этому руководствцу провокацию взятки и в тюрьму питуха .
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Если авикомпания выставила нереальные условия - почему вы их не огласили ?
Покажите всем "волчий оскал" мирового лоукостера.

Нечего показывать, потому что Ryanair работает по всему миру, и нормально договаривается.
С вами, уродами, только проблемы.
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Час бити на сполох - наші корупціонери зовсім зглузду ж"іхали і починають "відшивати" Європу по всім фронтам щоб і далі дурити народ та красти!!!
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Тут уже надо говорить о том что нас имеют с двух сторон! С одной стороны корупционеры Украины, а с другой стороны Европа с кредитами от МВФ, которая типа не понимает что она дает деньги жуликам и ворам... вот только отдавать, будет просить у нас!
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С двух, пока что? Та подожди, есть ещё резервы, есть ещё куда..
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что значит начинают отшивать? Они и не прекращали. Просто после Революции немного поутихли вначале, думали, что таки что то начнется по-новому. Но пеця быстро дал четкий сигнал, что можно тырить, причем еще больше, чем раньше. Раньше хоть янек мог наказать за крысятничество, а теперь все тырят не оглядываясь - наперегонки.
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Бгггг! "А на третий день Зоркий Глаз заметил, что у сарая нет одной стены..."

Как дети, чесслово...
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Коломойський провів с керівництвом аеропорту "виховну бесіду"
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Значит, будем выезжать за пределы Украины на поезде,
а вылетать куда нам надо будем из нормального аэропорта.
И за нормальные деньги.

Уродов кормить не будем.
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Шоколадным откат не предлагают вот и недовольны
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Ну что ж такое - очередная "перемога" накрылась ...
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Слободян,
ты ешь свое "величие", не отвлекайся, и не принюхивайся, что там в ведре.
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ПНХ они все со своими откатами.
Работать не умеют и не хотят.
Умеют только деньги вымогать на пустом месте.
Вот суть шиддоствва.
Паразитируют на чужой доброте и толерантности.

Толерантность можно и уменьшить - станет как в Польше.
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Тут не можна однозначно заявляти, що винен аеропорт. У Ryanair дійсно деякі напрямки є дуже дешевими, або принаймні такими були донедавна, і досягались такі ціни у тому числі майже безкоштовним користуванням деякими аеропортами, які в свою чергу отримували державні дотації
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Почему у соседей с этим проблем не возникает? Даже у кацапов!
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Главные Будкостроители брызгая слюнями обещали гражданам Украины доступные цены на поездки в Европу,.
Когда уже нажрутся эти коррумпированные гниды???
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"Руководство заявило, что ценовые ожидания, которые высказывал Ryanair, абсолютно не совпадают с возможностями аэропорта..."
Ну раз уж "рукавоццтва заявила"... Тогда все понятно. Эти "не вменяемые" - лоукосты, фуйню и даже Африке предлагают? Познавательно. Цифры, доводы, аналитика, где? Чьи яйца мешают танцевать и кому? Выложите сюда арифметику. У нас? Люди считать умеют. А мы ее и оценим - "арихметику!"
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А гройся так бурно анонсировал приход лоукостеров! Где он??? Где его комментарии???
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Шоколадные все пестят. С шефа пример берут.
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Как где,там где он всегда со своими перемогами.
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Аэропорт "Киев" временно приостановил переговоры с лоукостом Ryanair - Цензор.НЕТ 9396

Чинуш треба поставити на місце! Чому з Тімішоари (румунія) До брюсселю (Бельгія) Сьогодні На РайнЄйр можна долетіти за 6 долларів??? !!!!! 6!!!!! Долларів! Значит там такі мінімальні ціни для аєропортів. А в нас знову "неможливо". Коломойському видно мало що його до нігтя придушили. Ще хоче й МАУ щоб відібрали. Заманав башлять всякі мразі за лоббіювання своїх інтересів.
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Аэропорт - объект инфраструктуры, а не коммерческая лавочка по зарабатыванию и разворовыванию сверхприбылей. А почему на обустроенных остановках не требуют с маршруток за пользование этой остановкой, на нее же деньги потрачены? Наконец вылазят последствия "держаного" регулирования авиационной деятельности!
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Потому что обустроенную автобусную остановку не обслуживают люди в 2 смены, автобусам не нужны перронная техника, такие как тягачи, обслуживание туалетов, наземное электропитание, пассажирский транспорт, заправщики и т.д. Таможенники и пограничники тоже не работают бесплатно, разгрузка и погрузка багажа......дальше перечислять? Это всё входит в стоимость аэропортового обслуживания. Уже не говоря про амортизацию ВПП и работу УВД.
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Бедная Европа , там наверное этого не знают , и нет ни тягачей ни таможни , летай себе кто куда хочет .
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Там всё нормально, а за работу лоукостов аэропортам дотирует государство.
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Тобто, якщо слідувати логіці цього економіста, то для нього краще взагалі ніякого додаткового прибутку не отримувати, ніж надати суттєві знижки. Дурень не розуміє, що аеропорт і так працює з усіма своїми службами.
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Рабы летайте мау.Не дай бог узнаете,что в европе по другому.
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Подождем заявлений "Ryanair".
Вот интересно послушать.

А если бы они еще и видео предоставили "приватных предложений" ....
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Минималку вам подняли? Так вот нехер лоукостами летать!
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Наши жлобы за копейку с молотком в поле муху загоняют. Гримасы жизни по новому.
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Відволікання уваги та боротѣба з ПРоблемами, які самі й роблятѣ!!!
Хтосѣ в чоколаті... Палѣцем вказувати навітѣ потреби немає...))))
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Просто в аэропорту вся система завязана на воровство и откаты. Если ее сломать то как тогда кормиться чиновникам? Честно вести бизнес они не умеют поэтому ничего хорошего ожидать украинцам не прийдется.
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Вся Европа пользуется, а наши бабла хотят....с ЕС дешевле летать в Китай, чем из Украины
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прикасатся к дерьму дерьмом вонять....лапша народу о дешевых авиарейсах закончилась ,как обычно...у барыг и аферистов..никакая самая захудалая европейская фирма не сунется в Украину...то ли сцены монтировать,толи пасажиров таскать....барыги ,по указанию куйла,превращают Украину в отстойник между ЕС и рашистом....пока они у власти ,ничего хорошего для народа Украины не светит....на года вперед...
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Экономическая модель украинских перевозок известна-ворововство,умноженное на безнаказанность.
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А почему с Европейцем не могут? А потому что привыкли пиздить,а европейцы должны ещё доплачивать! Ну ни суки!
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Занизьте свої очікування. чомусь в аеропортах европи таких проблем не виникає.
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Гребаный стыд! Чтоб вы сдохли от ваших предложений!
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похороните собственную авиацию и дайте 60-80 процентов скидки
тапифы в Борисполе на обслуживание https://kbp.kiev.ua/ru/partner/taxes/1/
17 долларов за человека это нормально, и 700-800 баксов с самолёта, не дорого
А новый самолёт 100 млн стоит А 320 Neo
Посмотрите таксы в других аэропортах, от 22 до 40 баксов с человека
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Цензор.НЕТФорум УкраиныАэропорт "Киев" временно приостановил переговоры с лоукостом Ryanair
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