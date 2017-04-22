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Материалы по теме:  Задержание Мартыненко
Теги: Мартыненко (324) обжалование (19) суд (20692) САП (428)
Тему создал: Цензор.НЕТ

САП намерена обжаловать отказ суда арестовать Мартыненко

Специализированная артикоррупционная прокуратура намерена обжаловать решение суда отпустить на поруки бывшего депутата Верховной Рады Николая Мартыненко ("Народный фронт").

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Согласно УПК, поручитель рискует суммой аж (!!!!!) в 3400 грн.
Это все, что нужно знать о борьбе с коррупцией в Украине
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Когда был у власти ющ, все приближенные поскупили дома в Вене. Думаю и Мартыненко в их числе. Потом приближенные Янека скупили рядом. Вся эта шобла там дружит домами. А украинцам лапшу вешают.
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ну почему же явно Петро дал отмашку под настроение а он человек настроения.. а пошли в суд а там такое начало всплывать Г...вно а тут еще вброс пленок Онищенко аккурат с Мартыненко связанные да и Жвания та еще сука не одного уже подставила....я не говорю что Мартыненко хороший и пушистый нет..но стране уже достало все эти "показательные процессы" кто забыл загляните в 21-53 года прошлого века СССР Сталин ВКП(б) враги народа, ГУЛАГ, показательные процессы, заочные осуждения... что История ничему не учит.. легче всего укатывать в асфальт неугодных..
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Не дарма умовою від Офшоренка щодо створення НАБУ була неможливість відкриття і розслідування будь-яких справ щодо президента. Знає кіт, чиє сало з'їв.....
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ну так НАБУ мало того что не трогает самого Гаранта, так еще и все его окружение! НАБУ уже просто превратилось в карманный орган президента, отмазывают и крышую все схемы
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ВСЕ ЗА СЕГОДНЯ

Их должна знать вся страна! Опубликован полный список заступившихся за прожженного вора и коррупционера Мартыненко
С ходатайством о взятии на поруки бывшего народного депутата «Народного фронта» Николая Мартыненко выступили 17 нардепов, 3 министра и 1 член ЦИК.
Список лиц, заступившихся за подозреваемого в растрате госсредств обнародовал в Facebook «АвтоМайдан».
Так, за скандального политика заступились нардепы от «Народного фронта» Максим Поляков, Георгий Логвинский, Виталий Корчик, Николай Княжицкий, Павел Пинзеник, Елена Ледовских, Вадим Подберезняк, Андрей Тетерук, Федор Бендюженко, Елена Масорина, Елена Бойко, Виктор Еленский, Леонид Емец, Геннадий Кривошея, Виталий Сташук, Хвича Мепаришвили, Вадим КривенкоИз представителей Кабмина - министр молодежи и спорта Игорь Жданов, министр инфраструктуры Владимир Омелян и министр образования Лилия Гриневич. Также подпись под документом поставил и заместитель председателя ЦИК Андрей Магера.
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Ну, Магера мстит пете за орденоносного охендовского. Все держатся за свои кресла, дающие зарабатывать. Для них перевыборы - хуже конца света.
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Хвича Мепаришвили - також грузин? тобто, НФ може мати своїх грузинів, а ніхто інший не може?)
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мабуть усю ніч йшов аукціон у адміністрації харанта..
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А что такое на поруки? Он что школьник провинившийся ? Он подозревается в преступлениях против Народа .Он украл миллиарды денег из бюджета .Значит кто то не получил пенсию , не смог купить лекарства и умер . Он фактически убийца и враг Народа .
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Вот беркут на поруки не брали - и они сбежали. Садовник тоже сбежал. Онищенко тоже говорил , что не сбежит. Клюев до последнего в парламенте сидел.
Если Мартыненко не сбежит - то пойдет баллотироваться в президенты КАК МУЧЕННИК.
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как метко поменяли приставку прокуратуре: вместо "анти" на "арт"
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Вот если бы он мабилу украл то тогда да он вор,а так он не вор,а БИЗЬНИСЬМЕН
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UA DI GI
закроют или нет, тебя не спросят.
Судья решит.
Ой ли? Утверждение над вором? Гарантируешь?.
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А когда проверят их декларации и поездки в Крушавель?
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Пока вы будете обжаловать он уже к этому времени будет в Хайфе плескаться в море.
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нигде он не будет. будет как и раньше хохлов грабить
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сомневаюсь, сколько было возможностей это сделать, но мандат сдал и дальше находится в Украине, слышала, что и загран предлагал сдать.
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Много Тебе известно..спросить не спросят..но участие в возможных акциях протестов приму..будь уверен.
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PING_PONG_-PING-PONG...)))
Мелѣник ходитѣ на свободі після втечі та взад...
Малятка, навітѣ Тут, на сайті гра...)))
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Хрен там ВСЕ воры..я знаю тьму людей которых устроит госпост и они не станут красть.. Ты думаешь Люди потерявшие товарищей на войне станут красть за то чего добиваютьсяь?
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Так, Мартыненко вышел на поруки министра инфраструктуры Владимира Омеляна, министра образования и науки Лилии Гриневич, министра молодежи и спорта Игоря Жданова и заместителя председателя ЦИК Андрея Магеры. Также за Мартыненко поручились 17 народных депутатов от "Народного фронта": Георгий Логвинский, заместитель председателя комитета, председатель подкомитета по международно-правовым вопросам и внутренне перемещенных лиц комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений; Леонид Емец, первый заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия; Андрей Тетерук, председатель подкомитета по вопросам социальной и правовой защиты военнослужащих и членов их семей комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны; Николай Княжицкий, глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности; Максим Поляков, секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности; Виктор Еленский, заместитель председателя комитета, председатель подкомитета по вопросам государственной политики в сфере свободы совести и религиозных организаций комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности; Елена Ледовских, первый заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления; Елена Масорина, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции; Павел Пинзеник, первый заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины; Геннадий Кривошея, председатель подкомитета по вопросам предпринимательства и технического регулирования комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной политики и предпринимательства; Виталий Сташук, секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства; Виталий Корчик, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта; Елена Бойко, председатель подкомитета по вопросам органов самоорганизации населения, местных выборов и других форм непосредственной демократии комитета Верховной Рады Украины по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления; Вадим Подберезняк, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта; Хвича Мепаришвили, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета; Виктор Кривенко, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики; Федор Бендюженко, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики. Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 22 апреля 2017 года, Соломенский районный суд Киева отпустил Мартыненко на поруки. Мера пресечения будет действовать вплоть до 20 июня 2017 года.
Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/sud-martynenko-stalo-izvestno-vzyal-eks-nardepa-1492863498.html
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Подскажи браузер Бакс, открывающий "ответить" не на винде..гугл, опера, и некст установленные в теле не открывают..
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Опера с чужими серверами тоже не открывательна..
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Соя аж захлебывается.Это не резидент,это суды))))))))П...расы.
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А теперь очень интересно что будут говорить антикоррупционеры группы Григоришина о судье Бобровнике, которого они так выхваляли. Скажут, что он тоже коррупционер?) Или если Бобровник не коррупционер, то выходит, что НАБУ налажало, поскольку нет оснований держать под арестом. https://www.facebook.com/mason.lemberg/posts/404117866641840
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мишачя возня на понтах.
що нового??
у владі України всі до одного українофоби.
Тому ніколи українофоб не покарає україножера.
Хіба події за всі роки не це показали??
Тільки якщо до влади України прийдуть етнічні українці Націоналісти-ТІЛЬКИ ТОДІ МОЖЛИВО НА ЩОСЬ СПОДІВАТИСЬ .
А зараз Україна тихо вмирає,бо її своєю байдужістю,не патріотичністю вбивають сам ж і українці .
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А зараз Україна тихо вмирає

25 лет назад было 52 млн , щас - 42 ... Можно высчитать динамику , когда украинцы вымрут вообще ....
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Пшик. Понти.Так і далі крастимуть, імітуватимуть боротьбу з собою, і фіксуватимуть себе в становищі ''ми ваші пани''.Епідемію перманентного мародерства можна зупинити тільки массовим кровопусканням.
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За полтора года НАБУ не разжилось на внятные обвинения, а сейчас это действо больше похоже на агонию со стороны антикоррупционных структур.
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ну так это же отсутствует работа и результаты не только по этому делу, но и по всех, что начинало расследовать НАБУ! то Онищенко отпустили, сбежал с под носа,потом Насиров и НАБУ как всегда разводи руками
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https://elise.com.ua/2017/04/22/ih-dolzhna-znat-vsya-strana-opublikovan-polnyj-spisok-zastupivshihsya-za-prozhzhennogo-vora-i-korruptsionera-martynenko/ - ну и как же эти твари будут отвечать, если мафиози все же сбежит.
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А сколько будет подонков когда доберутся до ахметова? Вот в чем вопрос.
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САП само ж не единожды обвиняло НАБУ в том, что к делам относятся халатно, доказательную базу часто не утруждаются собирать, а им потом отдувайся за них в суде где дело валится.
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целый день обгаживали судью, и от НАБУ зависим, и дело по нему аведено, а как принял идиотской решение на их пользу, так сразу все "депутатики" сдрыснули с экранов?
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пусть сначала САП представят доказательства вины экс депутата, а потом уже начинают подавать аппеляцию, а то у нас как всегда много шума и пиара, но по делу конструктива нету
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСАП намерена обжаловать отказ суда арестовать Мартыненко
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