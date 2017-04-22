САП намерена обжаловать отказ суда арестовать Мартыненко

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Всего на сайте: 167 писателей
Это все, что нужно знать о борьбе с коррупцией в Украине
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Их должна знать вся страна! Опубликован полный список заступившихся за прожженного вора и коррупционера Мартыненко
С ходатайством о взятии на поруки бывшего народного депутата «Народного фронта» Николая Мартыненко выступили 17 нардепов, 3 министра и 1 член ЦИК.
Список лиц, заступившихся за подозреваемого в растрате госсредств обнародовал в Facebook «АвтоМайдан».
Так, за скандального политика заступились нардепы от «Народного фронта» Максим Поляков, Георгий Логвинский, Виталий Корчик, Николай Княжицкий, Павел Пинзеник, Елена Ледовских, Вадим Подберезняк, Андрей Тетерук, Федор Бендюженко, Елена Масорина, Елена Бойко, Виктор Еленский, Леонид Емец, Геннадий Кривошея, Виталий Сташук, Хвича Мепаришвили, Вадим КривенкоИз представителей Кабмина - министр молодежи и спорта Игорь Жданов, министр инфраструктуры Владимир Омелян и министр образования Лилия Гриневич. Также подпись под документом поставил и заместитель председателя ЦИК Андрей Магера.
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))))
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Если Мартыненко не сбежит - то пойдет баллотироваться в президенты КАК МУЧЕННИК.
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закроют или нет, тебя не спросят.
Судья решит.
Ой ли? Утверждение над вором? Гарантируешь?.
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Мелѣник ходитѣ на свободі після втечі та взад...
Малятка, навітѣ Тут, на сайті гра...)))
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Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/sud-martynenko-stalo-izvestno-vzyal-eks-nardepa-1492863498.html
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що нового??
у владі України всі до одного українофоби.
Тому ніколи українофоб не покарає україножера.
Хіба події за всі роки не це показали??
Тільки якщо до влади України прийдуть етнічні українці Націоналісти-ТІЛЬКИ ТОДІ МОЖЛИВО НА ЩОСЬ СПОДІВАТИСЬ .
А зараз Україна тихо вмирає,бо її своєю байдужістю,не патріотичністю вбивають сам ж і українці .
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25 лет назад было 52 млн , щас - 42 ... Можно высчитать динамику , когда украинцы вымрут вообще ....
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