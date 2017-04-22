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Теги: охота (117) Ривненщина (609) убийство (4857)
Тему создал: редактор новостей

Мужчина застрелил односельчанина из ружья во время охоты на Ривненщине. ФОТО

Вблизи села Сварицевичи Ривненской области 21 апреля на охоте мужчина застрелил своего односельчанина из ружья.

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Так поэтому вас,паРашкинцев,туда и не пускают.....все верно про паРашку ты написал...
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На "Первом" канале россии обсуждают меню в киевских ресторанах. Однозначно, россия - это провинция Украины, а россияне - её холопы, смотрящие в тарелку барину-украинцу ! :D
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Так уже прошел сезон охоты! Это браконьеры! Убила одна мразь другую мразь... тоже мне новость!
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На пернатых до конца 2016 , а на хищника , лиса , волк , бобер в феврале закончилась . Похоже , это дуэлянты сошлись в борьбе за поруганную честь .
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Больше похоже на то что это местные БАРЫГИ из НФ или БПП которым ЗАКОН по барабану..
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Причем тут барыги? Такого дерьма есть везде, в каждом не бедном селе...
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Вот вот - в каждом селе есть барыги местного разлива.. и они никак не труженики полей фабрик и заводов !!! Я не прав?
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Я Вас разочарую... Как раз они и труженики полей и ферм... Естественно, местного разлива.
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Не в том дело. Из легального, зарегистрированного оружия никто убивать не станет. Я читаю сайт УАВЗ.
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Я вообще не понимаю охоту, мало что ли еды в магазинах, специально разводят несчастных птиц и зверей, чтобы все уже нажрались, нет, надо еще убивать, мне не жалко любых убийц, туда и дорога.
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Правосудие в Украине пашинские уже похоронили, а что не так?
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Цензор, очередной сезон охоты еще не открылся. Пишите правильно заголовки , типа "браконьер застрелил браконьера"....
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Новое поколение вырастет свободным и не признающим диктата власти. Как и завещал великий батька Махно.
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Махно тут не причём, сейчас и близко нет тех идей, у нас сейчас в тренде бандеровцы) они то как раз признают диктат власти, любой её произвол, главное чтобы он был в национальных кольорах украшен
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...Год назад - а я обид не забываю скоро - В шахте мы повздорили чуток,- Правда, по душам не получилось разговора: Нам мешал отбойный молоток. (с Высоцкий)
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Надо СВОБОДНОЕ ношение оружия! Чтобы еще больше таких расстрелов было. Ну типа быдло друг друга перестреляет, а уж оставшиеся заживут счастливо! Да, фанаты "свободного ношения оружия"?
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Он никогда не был ни в одном штате. Он тебя не поймет. Его дворовые понятия - точка вокруг которой вращается солнце.
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И нормально вроде бы живут, не жалуются.
http://www.cdc.gov/nchs/fastats/homicide.htm

Всего 11 000 застреленных в год.
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У нас 10000 задавленых... И автомобили не запретили до сих пор... И запрещать никто не хочет.
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Добавим к ним 11 000 застреленных. А то инфантильные мальчики боятся в консерваторию ходить. У них деньги гопники отбирают.
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Для орка из мордора под штатовским прокси. Легальное оружие тем и отличается от бандитского, что оно зарегистрировано. Тебе орку это будет трудно понять, понимаю, скрепы и все такое, но напрягись. Зарегистрированное значит - при совершении преступления с его помощью, ты владелец этого оружия автоматически создаешь против себя улики. Вот ты орк всетаки попробуй понять. Выпей боярышника и прочитай еще раз то что я тебе написал.
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Некуйшастать, ці "мисливці" додумались вже до того, що використовують гучномовці з відтворенням крякотіння вуток.
Заборонити будь яке полювання на птицю та звірів по всій країні! Натомість відкрити полювання на коррупціонерів, а краще любителів дичі в промзону авдіївки.
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Браконьеров на промку? Оригинально. Но знаешь, браконьеры, они разные бывают, и многие из них ТАМ уже были, в отличии от тебя. Кроме того, по сравнению с ними у тебя шансов - ноль. Знание оружия и топографии, физподготовка и амуниция, умение точно стрелять. А у тебя?
А идьЕтов везде хватает, и в армии, и на гражданке, везде.
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Кстати, гучномовець з відтворенням, называется электронный манок, и продается в охот магазинах.
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кстати, запрещен к применению на охоте в Украине!!! так же как и картечь...
но большинству на это посрать!!!
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Прошу прощения, кто или что запрещено к применению на охоте в Украине?
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Кстати не знал. В принципе не охочусь на птицу, да и с гладким тоже.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныМужчина застрелил односельчанина из ружья во время охоты на Ривненщине. ФОТО
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