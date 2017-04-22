Мужчина застрелил односельчанина из ружья во время охоты на Ривненщине. ФОТО

курвиметр
, Александр Пахомов 395cba96
, cobalt_sinus
, гонта коваль
, Семён Семёнович Горбунков
, Олександр Багряний
, re4evil
, Дед b34f2642
, сам прихожу
, Alina Sadovska
, Василина Вас
, Moskovit
, Антон Сперанский
, малыш Бакинский
, SergTranscarpathian
, Sergiy Nimuy
, Юрій Синкусь
, громозека
, Сергей Сергей 98354a56
, Валентин не святой
, Vladimir Putny
, Сделанный в СССР
, sulima ivan
, Baks13
, Ольга Панченко
, Чинганчгук
, Cтарий Кінь
, yakutua
, Yuriy Voloshkevych
, Kaiman
, soren
, (unknown) a8311cec
, Фаина Раневская 389a8888
, NavigatorUR
, Fvbl666 D
, Serhiy Lonko
, AleksOdc
, Supple Vine
, KharkovCity
, комэск Титаренко
, Константин из Киева
, variable general
, Віталій Чорноус
, Евгений Баштан
, Oleg Manko
, Виталий Прокуратор
, Шуц
, Aleksandr
, Galicja
, Панас Рудченко
, Андрей Бигма
, Viktor Bordun
, Karunesh b0fc4728acb
, barabaskarabas
, rdjirov
, hhelge
, буков
, kentstudent
, fresh guacamole
, Senator S 01a656ec
, Renatkz
, юрий сластен
, Раден Вольфрамович
, Александр Сандеро
, серджио def6ff91
, 1970-kva
, Rita Olhovskaya 2208c582
, Джамал
, Гриша Данилец
, Elena I 52638e4b
, Maxim Ak-Murza
, vit2100 Ukrainian
, Игорь Карпушин
, Владимир Чабан 43cf8aff
, Сидір Очерет
, olenca2807
, Адвокатик
, Welle
, Baks13. UA
, Yuriy Yurieff
, Александр Петрукович 1373fccc
, ордорд рмлл
, Левко Чорний
, Zaporozec
, Arab
, Джон123456
, Виктор Ли a3db1a1b
, Petr Demchuk
, Cлободян С 4b2f3782
, Genadiy Gena
, Valdis
, Хочу миру
, Віталій Липовець
, sergik
, Другua
, Hehe
, Pik Az f246ad80
, Вита Онищенко
, Røbin Hood
, Рустам Насосов
, NonCFist
, Владік
, Александр Волощенко
, игорь недопытайло
, Олег Петрович ed2c8e0a
, Таня Грусна
, Ангеліна Архипенко
, литвин
, Alik Krass
, Alexx Lexton
, svd
, Alexandr Pan
, Антон Левченко
Антон Сперанский, Василина Вас, Олександр Багряний, сам прихожу, re4evil, Vladimir Putny, Moskovit, cobalt_sinus, громозека, Ольга Панченко, (unknown) a8311cec, Baks13, Sergiy Nimuy, Чинганчгук, NavigatorUR, AleksOdc, Виталий Прокуратор, soren, Fvbl666 D, Alina Sadovska, Юрій Синкусь, комэск Титаренко, Aleksandr, Cтарий Кінь, Karunesh b0fc4728acb, буков, kentstudent, Валентин не святой, fresh guacamole, Oleg Manko, Адвокатик, Serhiy Lonko, Rita Olhovskaya 2208c582, Левко Чорний, Шуц, ордорд рмлл, Senator S 01a656ec, Игорь Карпушин, Genadiy Gena, Джамал, Yuriy Yurieff, sergik, Cлободян С 4b2f3782, Elena I 52638e4b, Другua, Petr Demchuk, vit2100 Ukrainian, Hehe, Виктор Ли a3db1a1b, Røbin Hood, Welle, курвиметр, Zaporozec, NonCFist
Всего на сайте: 167 писателей
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http://www.cdc.gov/nchs/fastats/homicide.htm
Всего 11 000 застреленных в год.
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Заборонити будь яке полювання на птицю та звірів по всій країні! Натомість відкрити полювання на коррупціонерів, а краще любителів дичі в промзону авдіївки.
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А идьЕтов везде хватает, и в армии, и на гражданке, везде.
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но большинству на это посрать!!!
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