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Теги: НАБУ (1632) Холодницкий (289) САП (426)
Тему создал: редактор новостей

Сакварелидзе не контролирует НАБУ, - Холодницкий

На обвинения со стороны Мартыненко в подконтрольности НАБУ Сакварелидзе Холодницкий ответил: "Это абсолютно безосновательное заявление и выдумки".

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Может поподробней объясните аудитории - в чем собственно сходство?
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Шура, как он может что-то контролировать, если
единственный человек, который контролирует антикоррупционную прокуратуру, это ее руководитель.
Источник:http://censor.net.ua/n437345
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Каплун - специально откормленный на мясо, кастрированный петух.

Из Вики. )
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Если бы Сакварелидзе контролировал НАБУ, как вы звездите, вы бы уже все скопом сидели бы перед судьей и мутили себе поруки...
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НКРЭКУ отказала ЛЭО в выдаче лицензий для работы только в подконтрольной Украине части Луганской области
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отказала ООО "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) в выдаче новых лицензий для работы только в подконтрольной Украине части Луганской области (сейчас лицензионная территория ЛЭО охватывает и неподконтрольные районы, платежей с которых компания не получает), сообщил агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор компании Владимир Грицай.
"Вчера появилась информация, что наши бумаги (заявления на выдачу новых лицензий - ИФ) в НКРЭКУ "завернули" … Поставки на неконтролируемые территории продолжаются, долги - растут, кого и зачем кормим - непонятно", - сказал он.
http://interfax.com.ua/news/economic/414070.html

Всем ясно ?
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Эта корупционная сабака мартыненко начинает выкручиваться .На нары тварь . А ты смотри как ублюдки из шайки кролика прибежали прикрывать своего подельника .Понимают твари что следующий на очереди будет каждый из них .
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Судя по тому, что в Испании арестовали мать Онищенко, то НАБУ контролирует президент. Не смог достать самого Онищенко, так пытается отомстить через мать. Онищенко не дурак, раз их всех записывал. Давй, Онищенко, больше пленок хороших и разных!
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Вот Мартыненко и адвокаты , говорили ,что нет докащательств и т д.
Пусть Мартыненко докажет что Сакварелидзе контролирует НАБУ. Вот пусть докажет.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСакварелидзе не контролирует НАБУ, - Холодницкий
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