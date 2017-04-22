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Материалы по теме:  Задержание Мартыненко
Теги: НАБУ (1632) Мартыненко (320) суд (20688) Народный фронт (1176)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Руководство НАБУ уничтожает доверие к правосудию, - заявление НФ

Руководство Национального антикоррупционного бюро Украины подрывает доверие к правосудию.

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А что, к нашему правосудию еще осталось какое-либо доверие, чтобы его подрывать?
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Так в данном случае НФ имеет ввиду своё доверие .))
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Ну тогда НФ в полном составе в знак протеста может пойти и утопиться в Днепре...
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Я вас попрошу не распространяйте подобные идеи . Днепр и так довольно сильно загажен , и требует очищения .
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не скажите. раки радостно будут приветствовать такой флешмоб
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Список депутатів "Народного фронту", які заявили, що готові взяти корупціонера Мартиненко "на поруки".

Руководство НАБУ уничтожает доверие к правосудию, - заявление НФ - Цензор.НЕТ 3696
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млин ... Он что 13-ти летний мальчик , чтоб его на порукибрать.. который встанет на стулочку и скажет извините больше не буду... и по мнению тих "вяликих "людей - если сильно попросить то уголовное дело можно не заводить? ... ВАТНЫЙ МАРАЗМ!
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Кагбэ да - точно можно не заводить...

Стаття 47. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи на поруки
Особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості та щиро покаялася, може бути звільнено від кримінальної відповідальності з передачею ії на поруки колективу підприємства, установи чи організації за їхнім клопотанням за умови, що вона протягом року з дня передачі її на поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку.
Правда, каким боком Мартыненко может подпадать под эту статью - непонятно...
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Сергій Лещенко
14 hours ago
Особенно забавно наблюдать, что на поруки Мартыненко пришел брать международный аферист депутат Логвинский, который отжал у французских инвесторов предприятие в Украине.
В свое время НАБУ открыло производство по этому эпизоду, после чего друг Логвинского специализированный прокурор Холодницкий, никого не ставя в известность, отправил дело из НАБУ в прокуратуру Крыма - где оно благополучно и умерло. Теперь, наверное, жалеет, что в крымскую прокуратуру на утилизацию не отправили и дело Мартыненко.
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"Какая отвратительная рожа!" (с) и к/ф "Джентльмены удачи"
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Я це збережу, щоб знати за кого в жодному разі не можна голосувати. Шкода, що й Тетерук у цій банді.
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ні перше ні друге. я доніс інформацію.а вам раджу почитати в соц.мережах про витівки мартиненка.
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Цей перелік депутатів свідчить про те, що дійсно злодії намагаються сфальсифікувати справу проти Мартиненка...
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Это "Ваше" - правосудИО и судейская система уже весь Народ Украины измотало до нервных срывов от Вопроса.. Дакадаж Вы Суки НАЖРЁТЕСЬ?
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У НФ таки лютый бугурт, значит НАБУ всё делает верно
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Слава богу, у нас есть кулявлобный Сеня со своими "фронтофиками".. Правосудие в правильных руках..
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У кролегов пердаки рвет - они ж думали что с Пэдрасом все порешали, а он решил кинуть через пенис одного из их главарей. Онищенко тоже так думал, что все договорено. Но у барыги жадность зашкаливает.
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Это просто песня !
Когда они творят что попало - это нормально ... но когда кому то из их кодлы , кто то посмеет наступить на хвост - тут же начинаются вопли о правосудии !!!
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Хорошо гаписали в НФ, просто отлично написали. Маски сброшены окончательно. Теперь, надеюсь, филиал рошена перестанет быть партией в глазах свидетелей сени?
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Правильно, правильно - НАБУ закрыть!
Коррупцию в Украине считать поборенной! Ур-ра товарищи, ур-ра!
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Петриченко‏ @Ptrchnk 3 ч.3 часа назад

Вообще смешно смотреть на Народный Фронт, прибежали все спасать крёстного отца мафии. Понятно что терять им уже нечего.
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а когда лещенко и Найем кинулсь давить на суд в деле Нсирова - это было не смешно?
Они, к слову, точно такие же депутаты, если кто-то еще об этом помнит.
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..если фронтовики хотят малость попасть во власть на предстоящих выборах ,должны немедленно какалиционных "шатунов" бпп оставить в"гордом" одиночестве....все.кто так или иначе поддержал рошен,.со временем был отстранен,оболган,обосран .пресован сосущими рошеновский чупа-чупс подельниками...
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.если фронтовики хотят малость попасть во власть на предстоящих

Да не хотят они ничего ...
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Я тоже против избирательности. НАБУ, хватит заниматься избирательностью и тащите этих свиней из Рады куда следует. Всех подряд и без разбора, не ошибетесь.
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Новый анекдот - "доверие к нашему правосудию"
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Borislav Bereza
4 hours ago

Я не являюсь поклонником НФ и мы находимся в жёстких контрах, но я могу понять их поведение когда они толпой из депутатов и министров приходят поддержать своего однопартийца. В бизнесе это называется корпоративная культура. А НФ это аналог бизнес-корпорации. Я не поддерживаю их мотивы, но понимаю их поведение. А после их воплей о недоверии к украинскому суду рекомендую им самим подумать, почему они за три года так ничего не поменяли в судебной системе, чтобы возникло доверие ?


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это называется круговая порука.. И пока она сильна.. коррупция в этой стране будет процветать
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Естественно - именно на этом всё и построено ... ОНИ умеют держаться один за одного , а МЫ - нет , вот и результат ...
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Потому что..? ..нет лидера, который бы смог объединить вокруг себя людей.. которому бы поверили
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Да не смешите Вы так - ......
Только овцы всегда уверенны , что без пастуха не обойтись ...
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Це перша ознака роботи НАБУ і те що вони на правильному шляху!
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Для НАБУ должен быть один подход для депутатов - «Убивайте всех, Господь отличит своих»
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о розворушили кодло запісали коли страшно чого боєтесь своїх суддів
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Такое впечатление , что обидели честнейшего человека
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А А ви всі давно втратили довіру в народу..Як можна кервувти державою і мати відємний рейтинг....Хворі всі
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а вот и "ноги"..станно, думал не впишуться за "кассира".Петр решил уничтожить Яценючкин фронт..хреново, конкурентов душат не просто, тем паче так показательно..Хотя Онищенко тоже много сказал..но толку? на выборах ему ничего не светит.Это факт.
Ждем заявок в ответ.
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Це яскравий приклад того, що ніяке НАБУ навіть якщо дуже сильно захоче не зможе навести законність і порядок в Україні, поки при владі президент Порошенко. Так, що НАБУ можна сміливо розпускати, знову ж таки, економія бюджету.
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а може розпустити, як би то сказати помякше...не НАБУ?)
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Влада сама себе ніколи не розпустить, а ось настирливого НАБУ може легко позбутися.
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нет ни государства, ни правосудия,есть опг грабящая и убивающая людей.
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"Именно благодаря упорной работе Арсения Яценюка и "Народного фронта" в Украине началась антикоррупционная реформа..."
Руководство НАБУ уничтожает доверие к правосудию, - заявление НФ - Цензор.НЕТ 4229
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Народний Фронт, сходіть на вибори, взнаете про довіру до себе - 0, 0....
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А что это за народный фронт? Перевіборі нужно сделать и никакого народного фронта не будет , а за ублюдками из єтой банді нужно следить потому что бегать начнут за неприкосновенностью .
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Всё равно,как гиммлер бы заявил что уничтожение концлагерей подрывает доверие к уничтожащим.
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как можно уничтожить то, чего давно уже нет?)
НАБУ полдорвало к себе довение еще со времен дела лещенко, а на сегодня оно его убило - и Сытник, своими ура-победными заявлениями об "успехах" НАБУ немало этому поспособствовал.
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Ха-а-а ...не ну не идиоты.. САМИ признают мы эту систему строили, а они...
Даже если там какая-то хрень - вы имеете с того шо заказали и построили. надеялись сами системой пользоваться но вас опередили? Ну-у-у-у... даст бог будет время ПОСИДЕТЬ, подумать.
ЗЫ. А прописать норму - если по судье есть впровадження - он идет в подсобку читать Мурзилку до выяснения -слабо было?
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Питання до НАБУ не в тому, що вони взяли Мартиненка, а в тому, що таких як Мартиненко потрібно брати кожного дня по пару чоловік приблизно як в Румунії, а не одного раз на пів-року і то, що б не був з команди президента.

А НФ, ті що заступаються за злодія доводять цим тільки те, що вони такі самі злодії
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРуководство НАБУ уничтожает доверие к правосудию, - заявление НФ
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