Руководство НАБУ уничтожает доверие к правосудию, - заявление НФ

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Стаття 47. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи на поруки
Особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості та щиро покаялася, може бути звільнено від кримінальної відповідальності з передачею ії на поруки колективу підприємства, установи чи організації за їхнім клопотанням за умови, що вона протягом року з дня передачі її на поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку.
Правда, каким боком Мартыненко может подпадать под эту статью - непонятно...
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14 hours ago
Особенно забавно наблюдать, что на поруки Мартыненко пришел брать международный аферист депутат Логвинский, который отжал у французских инвесторов предприятие в Украине.
В свое время НАБУ открыло производство по этому эпизоду, после чего друг Логвинского специализированный прокурор Холодницкий, никого не ставя в известность, отправил дело из НАБУ в прокуратуру Крыма - где оно благополучно и умерло. Теперь, наверное, жалеет, что в крымскую прокуратуру на утилизацию не отправили и дело Мартыненко.
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Когда они творят что попало - это нормально ... но когда кому то из их кодлы , кто то посмеет наступить на хвост - тут же начинаются вопли о правосудии !!!
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Коррупцию в Украине считать поборенной! Ур-ра товарищи, ур-ра!
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Вообще смешно смотреть на Народный Фронт, прибежали все спасать крёстного отца мафии. Понятно что терять им уже нечего.
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Они, к слову, точно такие же депутаты, если кто-то еще об этом помнит.
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Да не хотят они ничего ...
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4 hours ago
Я не являюсь поклонником НФ и мы находимся в жёстких контрах, но я могу понять их поведение когда они толпой из депутатов и министров приходят поддержать своего однопартийца. В бизнесе это называется корпоративная культура. А НФ это аналог бизнес-корпорации. Я не поддерживаю их мотивы, но понимаю их поведение. А после их воплей о недоверии к украинскому суду рекомендую им самим подумать, почему они за три года так ничего не поменяли в судебной системе, чтобы возникло доверие ?
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Только овцы всегда уверенны , что без пастуха не обойтись ...
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Ждем заявок в ответ.
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НАБУ полдорвало к себе довение еще со времен дела лещенко, а на сегодня оно его убило - и Сытник, своими ура-победными заявлениями об "успехах" НАБУ немало этому поспособствовал.
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Даже если там какая-то хрень - вы имеете с того шо заказали и построили. надеялись сами системой пользоваться но вас опередили? Ну-у-у-у... даст бог будет время ПОСИДЕТЬ, подумать.
ЗЫ. А прописать норму - если по судье есть впровадження - он идет в подсобку читать Мурзилку до выяснения -слабо было?
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А НФ, ті що заступаються за злодія доводять цим тільки те, що вони такі самі злодії
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