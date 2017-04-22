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Теги: ГПУ (8494) журналистика (2383) Луценко (6784) обращение (239) свобода слова (978) СМИ (3267) НОТУ (19)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Луценко просят не допустить отключения "Эры" от эфира

Телекомпания "Эра" заявила о препятствовании ее деятельности и обратилась к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко с требованием расследования этих фактов.

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Хто його дивиться взагалі, цей канал "Ера"? Єдине, за що борються ці люди це робочі місця. Де вони потім працювати будуть?, ось чого вони бояться.
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При чому тут 5 канал і методички? Канал не рейтинговий, не знаю як радіостанція, але рейтинг будь-якого каналу визначає реклама, яка на ньому розміщується, немає реклами, значить рейтинг низький, якщо тільки це не канал для спеціалізованої аудиторії. (Спортивний, дитячий, історичний і т.п.)
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Они так же ведут радиовещание. Единственная радиоволна которую уважает мой батя - Эра ФМ. Живет в селе. За работой бывало неплохо послушать эту волну, хотя и абсолютным хитом у нас был первый канал украинского радио с его трансляцией заседаний ВР. Позже я уже на плеер перешел, а отец так и слушает.
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и не надо только вот ее, ну ту самую,
которую все знают - шо на шлём не налазит и в
косметичку не влазит - разводить.
а развели - так поливайте.
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с 2001 года телекомпания "Эра" вещает на частотах сети УТ-1 "В течение этого времени журналисты ТРК "Эра" всегда придерживались стандартов независимого вещания и отстаивали принципы объективностиИсточник: http://censor.net.ua/n437341 Прекрасно помню как ЄРА годами пропагандировала Януковича и КО. А опозицию всячески гнобила...
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Ера топила за помаранчевий Майдан, тримала ніс по вітру, але потім працювала за принципом 70 відсотків правди - 30 брехні. Це - вороги.
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В Україні нема жодного повноцінного каналу повністтю україномовного. Тобто щоб канал працював українською... а запрошені тарапунькі, то на їх совісті.
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Радіо Ера - хитре гівно що маскується під патротів та вкидує кацапські мислевіруси. Його хазяїн риго-анал дИркач. Хай буде замість радіо Ера - радіо Бандера!
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Анатолий Прибий - Ну не знаю.., - вот Интер и ТРК Украина загасить дело благо угодное. Сам не смотрю ТВ, но пробежался по его повестке в инете - вроде не сепар-ТВ. Пускай лучше оно вещает чем 5-й барыжный-групп, которому и хотят отдать частоту...
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Я не прихильник шоколадного але краще йому віддати аніж ригу дИркачу.
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Анатолий Прибий - ну ОК, я не постоянный телезритель.., вам наверное виднее...
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Я слухаю радіо Ера на кухні десь з 2009 року, знаю всю їх гнилу сутність та методи праці з нашим народом. Грамотна прокацапська пропаганда Українською мовою - ось що таке радіо Ера.
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Та вже перестав, нажаль це єдине розмовне радіо на більшості території України. Я собі можу ютюб ввімкнути а бабка на селі - ні.
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Может рыгу Деркачу для начала долг канала ЭРА в 17 млн гривен заплатить, а потом уже строить из себя политического потерпевшего Совсем уже крыша съехала от наглости.......
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о долге речи в петерастических наездах не было..... прыжок в сторону не получился
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А ще там постійна реклама еф-ті-еф - захист ригів від люстрації. Народ все бачить та нічого не пробачає.
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Это как соевый за канал Шустера
"...Порошенко обещал отдать свою жизнь за то, чтобы была передача Савика Шустера..."

и канал закрыли и лицензию забрали...
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Шустер ворог України - за гроші надавав слово антиукраїнській пропагаді прикриваючись демократією та свободою слова.
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После убийства Шеремета (не удивлюсь если это было сделано шоколадником), единственное радио которое дает возможность сказать правду это радио Эра+ радио Свобода на его волнах. Если его тоже закроют. Будет откровенно и понятно, что организуется авторитарное государство.
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Кацапе, тут буде націоналістична диктатура, біжи геть!)))
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Можу дати телафона подзвони меня, я тобі розповім де шкарпетки Порошенкапотрібно сушити.
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порошенко буде з тобою на одному стовпі висіти, москалику)))))
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Не буде, бо я не москаль, а Українець що повернувся на Батьківщину коли почалася війна та досі захищаю свою неньку.
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А де був до того? На московщині дачі будував?))) Гуляй коротше
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Хто пам'ятає постійного гостя радіо Ера - Ігоря Беркута? ))))))
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Не будемо порівнювати, во Порошенко досі є агентом Кремля. З його дій це видно всім.
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Я з двох гівен обираю менше - диркач гірше шоколадного юди
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ЭРА-сепарский унитаз,снюхавшийся с Рабиновичем и Ньюс Ван
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЛуценко просят не допустить отключения "Эры" от эфира
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