EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией
 Форум Украины(595937)
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Математики от бога: 30% не критично. а сколько критично? 146%
Или они 30% от нуля считают
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Больше половины Украины пострадали, а ему радость.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ввести єврики в місцях торгівлі з крисчанами в херсонській області.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да пихуй. У меня в Киеве персики, черешня и абрикосы вкуснее растет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
у меня под Полтавой тоже, и орехи есть величиной с куриное яйцо
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
орехов у меня как бурьяна уже никто не ест и не собирает. Нужно видимо какой то сорт покрупнее посадить чтобы не лень было нагибаться и собирать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
по крупнее и что бы сам прыгал в корзинку )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
даст Бог глобального потепления еще на 5 градусов и арбузы с инжиром садить буду.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
між іншим. поки не було кременчуцького сховища на Дніпрі то мені дід мій розповідав які кавуни росли на Черкащині не менші чим в Херсоні. а зараз у нас в Черкасах ні снігу не має ні заморозків.що й добре.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Херсонські кавуніи вже не такі і Херсонські. Перевели сорот.
Тепер якийсь не смачний скороспіляк.
 показать весь комментарий
Ответить
 
было такое и раньше и довольно часто.
Но по югу Херсонщины не должно быть вымораживание завязи фруктовых т.к. не было отрицательных температур. Один день снег выпал и через час растаял.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не радійте, на півдні України так само фрукти не буде... померзло все (((
Варення з огірків будемо варити
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А при бандеровцах такого не было. Работали только свои, хачей не приглашали, а если и приглашали, они вели себя смирно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я щось такого у Львові не уявляю. В нас повно турків та інших заїзжих, але щоб вони собі дозволили щось подібне, то думаю, що не встигли би навіть речі зібрати. Просто в Криму живуть інфантильні люди, яким можна робити все, що забажаєш. Я раніше дивувався, чому в Сєвасі, всі бізнеси в руках заїзжих людей? Тому, що місцеві там не здатні самостійно мислити. Їм команду треба то вони виконують, а самостійно ніяк.
 показать весь комментарий
Ответить
 
пускай морские огурцы выращивают, им заморозки пофих. Правда, те огурцы потом ловить нада птамучта они не усидчивые на одном месте и все время куда-то уползають.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ещё одно доказательство, что Крым - это Украина!
19.04.17 14:07 Украина может потерять 30% урожая плодовых из-за резкого похолодания, - Укргидрометцентр. Источник: http://censor.net.ua/n436898
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тут Одесса бешенно дорогая (ну реально Турция дешевле), а по сравнению с Крымом уже, наверное, и Дубаи не так дорого будет
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Так що Україні від цього холодно або жарко? У нас теж де сніг випав всi врожаї фруктів втрачені. Не потрібно уподібнюватися росіянам і радіти, якщо у самих така сама ситуація.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
крисчани з голоду не пропадуть, вони ж в родной говєні

В Крыму прогнозируют потерю урожая фруктов - Цензор.НЕТ 3247
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
непогода? а деревья без полива могут дать нормальный урожай? из скважин то всё более солёная идёт
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пускай фисташки и арахис выращивают . уже соленые
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
эти культуры там фигово растут. хотя я видел пальму даже в Саках
 показать весь комментарий
Ответить
 
Может в Крыму и не такая погода как на Кубани - но у нас деревья прекрасно растут и без полива. А если полить черешню - так у неё мигом погниют все плоды. (влагу не любят)
 показать весь комментарий
Ответить
 
если перелить! а в засуху и черешня требует полива
 показать весь комментарий
Ответить
 
На Кубани гораздо чаще бывает так, что когда зреет черешня начинаются дожди и она гниёт.
 показать весь комментарий
Ответить
 
бывает такое, когда длительные проливные дожди. а вот солёная вода просто напрочь убъёт фруктовые деревья, а без полива они засохнут. так что один год неурожая из-за дождей или заморозков - это не так страшно, как засуха или солёная вода
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какая ИМ разница! Главное - домой вернулись! Хоть камни с неба! И опреснённую морскую воду пить будут - лишь бы без бандеровцев! Это, кстати, нам "гостеприимные" крымчане говорили еще в далёком 1991 году.
 показать весь комментарий
Ответить
 
вот только солёную водичку фруктовые деревья не любят даже больше чем перелив
 показать весь комментарий
Ответить
 
Что меня удивляло на Тарканхуте - забор 2 метра, на над ним еще на 1,5 метра будяк торчит. У нас на Киевщине так только алкаши "огород засаживают"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Даже не знаю как мне горевать,толи с балалайкой толи с гармошкой
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У каців є ще високотехнологічн музичні інструменти - расчёска і ложки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
я думаю что и у нас снег делов наделал . что же касается крысчан то им не до урожая . они там камни с неба ждут
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну на Кубани, абрикосы, персики вроде нормально перенесли заморозок (уже с горошину завязи). Сливы, лыча - пока не видно. Может и подмёрзли. Черешни вишни сейчас как раз цветут, но погода не очень. Может и у них будет хуже урожай.
 показать весь комментарий
Ответить
 
МОЖНО Кушать КАМНИ! ... благо они с неба ужЭ падают ...


В Крыму прогнозируют потерю урожая фруктов - Цензор.НЕТ 5264
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
какое каклам дело до Российского Крыма, всеж поголовно мечтают на мытье сортиров в цивилизацию свалить
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
установки ПГМ нада использовать!!! и окроплять путенкой!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
а также в Херсоне, Запорожье, Харькове и тд(
очень жаль, значит цены на фрукты поднимутся,
ну и тем кто растит в основном для себя тоже беда
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Огромная польза от этой новости в том,
что у некоторых из нас сразу поднялось настроение...

По барабану, шо своя корова сдохла,
очень радует, что корова сдохла и у соседа.
 показать весь комментарий
Ответить
 
интересно почему краинцы продолжают отдыхать в Российском Крыму? ходят такие молчаливые, и в глаза боятся смотреть, видно стыдно за то что краину своими прыжками уничтожили
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Самое забавное читать что об этом Крым.Реалии рассказали в Крымской опытной станции садоводстваИсточник:http://censor.net.ua/n437340
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныВ Крыму прогнозируют потерю урожая фруктов
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
DI GI, Владимир Чуприн, Cлободян С 4b2f3782, vmir, Sophia-Maria Duglass, Baks13, Robert Chenk, Feo1 Pront, Светлана Светлана bcc951f7, 1970-kva, Evgeniy Stolyarenko, Максим Мережко, soren, Vlad1606, Олег Петрович ed2c8e0a, Ming Uing b56f719d, Zart9, Семён Семёнович Горбунков, WiM, Fobos, Sash Fart b42abe58, Олег Тихонов 055f40a1, eleks82, Планка Упала, Strelko Yuriy, Левит Малхей e6549ac6, Andrij Vozniuk, хочется сказать, Козак Іван, 5 копійок, marina marinina, три - пятнадцать, Папередник, Сергей Никонов d56a960d, Senator S 01a656ec, Ivory, East Clintwood, Веня Феня, Дима Лабунский, Александр Искандер, Alekseenko Pavel, alekcg1 ., Kenzo 065c7258, Анатолий Прибий, Артур Артуров eb067f42, Йозеф Швейк, ibpf, Глеб Егорович Жеглов d16baf6c, Conrad, Platon Gallus, Константин 1041a131, Понтий Пилат, Олег Мандрівник, Лео Кот
 Всего на сайте: 174 писателя
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти