Алексей Селезнев
, Владимир Чуприн
, soren
, Robert Chenk
, валерий коренев 41e3634f
, Fobos
, Vlad1606
, Светлана Светлана bcc951f7
, 1970-kva
, HappyLand
, DI GI
, Feo1 Pront
, # Хорс #
, Cлободян С 4b2f3782
, Серёга Бондаренко
, Sophia-Maria Duglass
, Левит Малхей e6549ac6
, сидор сидоров 945e588f
, vit2100 Ukrainian
, Kenzo 065c7258
, Понтий Пилат
, Baks13
, Александр Лекс
, raimondas 2c3b20e6
, МыслиВслух
, vmir
, Леонид Богданов
, Максим Мережко
, Mart
, Alex Yustasu
, bogdan bogdan
, Ming Uing b56f719d
, citizen Ukraine
, Senator S 01a656ec
, alekcg1 .
, Andrij Vozniuk
, Толя Барклай
, Стопор
, Frol Fedoroff
, Ivan Savelev
, Evgeniy Stolyarenko
, Zart9
, Александр Искандер
, Гела
, Sash Fart b42abe58
, Олег Петрович ed2c8e0a
, Йозеф Швейк
, Андрій Польщенко
, Салах ад-Дин
, Планка Упала
, три - пятнадцать
, Савва Никифорович 5725ddad
, Семён Семёнович Горбунков
, marina marinina
, Bob2
, Владік
, WiM
, Анатолий Прибий
, Огусто
, ARTPODGOTOVKA THE BEST
, Serhiy Lonko
, eleks82
, Козак Іван
, Олег Тихонов 055f40a1
, журавлев
, хочется сказать
, Микола Загородній
, Strelko Yuriy
, Дмитрий нонейм
, Влад Ол
, Константин 1041a131
, Vapy Provk
, Дима Лабунский
, oksana gornadko
, каратель рабовладелец
, Александр Каплун 5a4fa64e
, Sergey Sergey dfbf1da5
, Варраван
, 5 копійок
, oleg kovalek
, Папередник
, ivan1957
, Alina Sadovska
, Сергей Никонов d56a960d
, Ivory
, East Clintwood
, variable general
, Aviso Hela2007
, Веня Феня
, Поребрик
, Platon Gallus
, Олег Сорокин
, Wladimir Suchenko
, Артур Артуров eb067f42
, Антип61
, Galicja
, Alekseenko Pavel
, Conrad
, ibpf
, Sergey Loboda
, Юрій Бровкін
, Саша Казнієнко
, Глеб Егорович Жеглов d16baf6c
, A San
, Дмитро Дмитрів
, Lina Pasichnik
, Дед b34f2642
, vera Rom
, Лео Кот
, GSN
, Олег Мандрівник
, Воблин
, Tatota Ke
, Vlad Pr
, Анатолий Зиба
, Леопольд Пупкин 3cf6c583
, Alex Sokolov 0d8421f8
, Володимир Корчик
, kentstudent
, ingrid
DI GI, Владимир Чуприн, Cлободян С 4b2f3782, vmir, Sophia-Maria Duglass, Baks13, Robert Chenk, Feo1 Pront, Светлана Светлана bcc951f7, 1970-kva, Evgeniy Stolyarenko, Максим Мережко, soren, Vlad1606, Олег Петрович ed2c8e0a, Ming Uing b56f719d, Zart9, Семён Семёнович Горбунков, WiM, Fobos, Sash Fart b42abe58, Олег Тихонов 055f40a1, eleks82, Планка Упала, Strelko Yuriy, Левит Малхей e6549ac6, Andrij Vozniuk, хочется сказать, Козак Іван, 5 копійок, marina marinina, три - пятнадцать, Папередник, Сергей Никонов d56a960d, Senator S 01a656ec, Ivory, East Clintwood, Веня Феня, Дима Лабунский, Александр Искандер, Alekseenko Pavel, alekcg1 ., Kenzo 065c7258, Анатолий Прибий, Артур Артуров eb067f42, Йозеф Швейк, ibpf, Глеб Егорович Жеглов d16baf6c, Conrad, Platon Gallus, Константин 1041a131, Понтий Пилат, Олег Мандрівник, Лео Кот
Всего на сайте: 174 писателя
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Вот еще камней с неба им ....
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Или они 30% от нуля считают
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Тепер якийсь не смачний скороспіляк.
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Но по югу Херсонщины не должно быть вымораживание завязи фруктовых т.к. не было отрицательных температур. Один день снег выпал и через час растаял.
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Варення з огірків будемо варити
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19.04.17 14:07 Украина может потерять 30% урожая плодовых из-за резкого похолодания, - Укргидрометцентр. Источник: http://censor.net.ua/n436898
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джентельменасовка.
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очень жаль, значит цены на фрукты поднимутся,
ну и тем кто растит в основном для себя тоже беда
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что у некоторых из нас сразу поднялось настроение...
По барабану, шо своя корова сдохла,
очень радует, что корова сдохла и у соседа.
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