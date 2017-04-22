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Материалы по теме:  Задержание Мартыненко
Теги: Мартыненко (320) суд (20688) эксперт (2603)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В НИИ судебных экспертиз опровергли возможность влияния Мартыненко на выводы экспертов

Распространяемая СМИ информация о том, что экс-нардеп Николай Мартыненко, будучи знакомым с Министром юстиции Украины Павлом Петренко, имеет возможность влиять на выводы судебных экспертиз, проведенных в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз, не соответствует действительности.

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Парадокс, но в нашей стране единственный способ посадить депутатов,
это - посадить их на колья.
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Кол, значит, забиваем? Это дело. Но забивать его следует не так, не туда... Во-первых, если Вы будете продолжать забивать это бревно в анальное отверстие означенного гражданина, то порвете ему сначала прямой, затем толстый, а потом и тонкий кишечник, в результате чего осужденный погибнет от болевого шока и катастрофического кровотечения, не осознав меру своего преступления перед трудовым народом... Во-вторых, кол надо взять тонкий, не длинный, два аршина, сделать надрез в промежности поближе к позвоночнику, и вводить кол так, чтобы он шел параллельно позвоночному столбу, выйдя наружу около ключицы... тогда осужденный будет помирать до пяти дней.... вот, Петр Великий так казнил Степана Глебова, который на его супругу Евдокию покусился. Царь потом даже приехал к месту казни и свой тулуп на посаженного на кол поручика надел, чтобы тот, часом, не замерз...
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Ребята, вы связались с гидрой, вернее, - с одной из её голов. При нашей законодательной базе и коррумпированности судов и всей правоохранительной системы, без поддержки народа, вам с этой поганью не совладать. Банда это знает, оттого и борзеет. Коллективное хамло, в кол-ве 18+4 уродов из нф - яркое тому свидетельство. НАБУ сегодня, по сравнению с ними, - дон кихоты. Но начинать шатать эту систему - просто необходимо.
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Знаю, что два института дают заключены для судов в Киеве и Львове. И во Львове один тип в своих интересах заключения получал . И не за голубые глаза. Так что где то собака зарыта.
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нии по прошлодним шинам опровергло наглое заявление
нии судебных экспертиз.
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залишилось ще, щоб УПЦ МП визнала мартиненка святим і дєло в шляпє
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ну да, точно как в ситуации с диагнозом Насирова в "Феофании"...
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РАНО НАРОД ЗАВ'ЯЗАВ ЗІ СМІТТЄВИМИ БАКАМИ.
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НИИ судебных экспертиз - это тот самый НИИ судебных экспертиз, который написал заключение, что Калиновский, когда убил 2-х человек, ехал со скоростью 60 км/час. Помните об этом! К слову, по той экспертизе, никто и писавших её "не пострадал" до сих пор.
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нии судебных екпертиз - организания вымышленная.
есть суд - там и решаются вопросы.
сделаете суд непродажным? - будет большой прорыв.
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Вы считаете, что каждый судья должен самостоятельно проводить анализ финансовых документов, проводить аудит и давать заключение? Предложите уж заодно и патологоанатомические экспертизы проводить лично судьёй прямо в зале суда
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слово судьи последнее и от его слова решается судьба людей.
доказательная база? - прокурор и адвокат.
которые тоже не должны брать.
возникают вопросы у судьи?
полно в Украине организации, которые могут провести квалифицированную експертизу по запросу суда.
еще одно нии по снегу?
надо ли?
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Я, к слову, сомневаюсь в таком судье как Бобровник. Или это такой прикол когда НАБУ заводит дело на судью, а потом дёргает его за ниточки как марионетку.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ НИИ судебных экспертиз опровергли возможность влияния Мартыненко на выводы экспертов
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