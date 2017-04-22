В НИИ судебных экспертиз опровергли возможность влияния Мартыненко на выводы экспертов

Алексей Селезнев
, Владимир Чуприн
, soren
, Robert Chenk
, валерий коренев 41e3634f
, Fobos
, Vlad1606
, Светлана Светлана bcc951f7
, 1970-kva
, HappyLand
, DI GI
, Feo1 Pront
, # Хорс #
, Cлободян С 4b2f3782
, Серёга Бондаренко
, Sophia-Maria Duglass
, Левит Малхей e6549ac6
, сидор сидоров 945e588f
, vit2100 Ukrainian
, Kenzo 065c7258
, Понтий Пилат
, Baks13
, Александр Лекс
, raimondas 2c3b20e6
, МыслиВслух
, vmir
, Леонид Богданов
, Максим Мережко
, Mart
, Alex Yustasu
, bogdan bogdan
, Ming Uing b56f719d
, citizen Ukraine
, Senator S 01a656ec
, alekcg1 .
, Andrij Vozniuk
, Толя Барклай
, Стопор
, Frol Fedoroff
, Ivan Savelev
, Evgeniy Stolyarenko
, Zart9
, Александр Искандер
, Гела
, Sash Fart b42abe58
, Олег Петрович ed2c8e0a
, Йозеф Швейк
, Андрій Польщенко
, Салах ад-Дин
, Планка Упала
, три - пятнадцать
, Савва Никифорович 5725ddad
, Семён Семёнович Горбунков
, marina marinina
, Bob2
, Владік
, WiM
, Анатолий Прибий
, Огусто
, ARTPODGOTOVKA THE BEST
, Serhiy Lonko
, eleks82
, Козак Іван
, Олег Тихонов 055f40a1
, журавлев
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, Микола Загородній
, Strelko Yuriy
, Дмитрий нонейм
, Влад Ол
, Константин 1041a131
, Vapy Provk
, Дима Лабунский
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, каратель рабовладелец
, Александр Каплун 5a4fa64e
, Sergey Sergey dfbf1da5
, Варраван
, 5 копійок
, oleg kovalek
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, ivan1957
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, Сергей Никонов d56a960d
, Ivory
, East Clintwood
, variable general
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, Артур Артуров eb067f42
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, Юрій Бровкін
, Саша Казнієнко
, Глеб Егорович Жеглов d16baf6c
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, Lina Pasichnik
, Дед b34f2642
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, Олег Мандрівник
, Воблин
, Tatota Ke
, Vlad Pr
, Анатолий Зиба
, Леопольд Пупкин 3cf6c583
, Alex Sokolov 0d8421f8
, Володимир Корчик
, kentstudent
, ingrid
DI GI, Владимир Чуприн, Cлободян С 4b2f3782, vmir, Sophia-Maria Duglass, Baks13, Robert Chenk, Feo1 Pront, Светлана Светлана bcc951f7, 1970-kva, Evgeniy Stolyarenko, Максим Мережко, soren, Vlad1606, Олег Петрович ed2c8e0a, Ming Uing b56f719d, Zart9, Семён Семёнович Горбунков, WiM, Fobos, Sash Fart b42abe58, Олег Тихонов 055f40a1, eleks82, Планка Упала, Strelko Yuriy, Левит Малхей e6549ac6, Andrij Vozniuk, хочется сказать, Козак Іван, 5 копійок, marina marinina, три - пятнадцать, Папередник, Сергей Никонов d56a960d, Senator S 01a656ec, Ivory, East Clintwood, Веня Феня, Дима Лабунский, Александр Искандер, Alekseenko Pavel, alekcg1 ., Kenzo 065c7258, Анатолий Прибий, Артур Артуров eb067f42, Йозеф Швейк, ibpf, Глеб Егорович Жеглов d16baf6c, Conrad, Platon Gallus, Константин 1041a131, Понтий Пилат, Олег Мандрівник, Лео Кот
Всего на сайте: 174 писателя
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это - посадить их на колья.
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Дай Бог нашему теляти, волка - сьести.
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нии судебных экспертиз.
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есть суд - там и решаются вопросы.
сделаете суд непродажным? - будет большой прорыв.
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доказательная база? - прокурор и адвокат.
которые тоже не должны брать.
возникают вопросы у судьи?
полно в Украине организации, которые могут провести квалифицированную експертизу по запросу суда.
еще одно нии по снегу?
надо ли?
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