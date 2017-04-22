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 Форум Украины(595937)
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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: МИД РФ (971) ОБСЕ (2446) Донбасс (14209)
Тему создал: редактор новостей

Генсек ОБСЕ проведет в Москве переговоры по Донбассу с Лавровым, - МИД РФ

Одним из вопросов, которые обсудят стороны, будет конфликт на Донбассе.

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А ОБСЄ не забагато на себе бере, щоб обговорювати питання Донбасу без участі України. Може ОБСЄ хоче щоб її місію вигнали найух з України?
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не выгонят её никогда - уж очень она всем выгодна, ну еще скажут дежурное "альтернативи нема"
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составят расписание када хероев можна пиздить
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пусть захватит овса и сахарнй морковки
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сіна побільше візьми з собою.лавров його любить
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если он не конь - не договорятся.
а если да - хоть молча овес пожуют.
короче переговоры закончатся успешно.
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за чотири дні на москві Заньєра плотно присадять на стакан і проституток
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где то так...
озаботятся,
каждый свою заботу в карман засунет, взигогонет на гуд бай
и пойдет танки в шахты закапывать....
что бы матросирующие обдроченцы из откопали.
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ну, раз, кацапы, это хавают, то так им и надо, терпилы, бгыыыы
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Одним из вопросов, которые обсудят стороны, будет конфликт на Донбассе. Источник: http://censor.net.ua/n437338

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ОБСЕ попёрлось получать новые методички от кацапов. Снова у них пропадёт, и без того никудышнее, зрение и слух. Ведь кацапам не хочется шоб их случайно засветили эти калеки во время суда в Гааге.
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много, таких питухов, под Авдеекой закопанно, пусть продолжает, пока
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Гомосек из ОБСЕ проведет в Москве переговоры по Донбассу с Лавровым и глубоко возбудится озаботится, - МИД РФ
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От этого, толку..
вот чего Египет звонил кацапам -интересно.
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ОБСЕ и ФСБ ето одна контора. Нах. етот цирк от которого больше вреда чем пользы. ОБСЕ поставили над нашими позициями видеокамеры и теперь рашистам даже не нужно запускать беспилотники для наведения артиллерии, уже не говорю что ОБСЕшники сдают координаты размещения нашей техники и вооружения.
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Не хочу сказать што тупые но странные сцуко пацаны в этом ОБСЕ , о чем говорить с этими кремлевскими ублюдками ????Они никак не могут вкурить - с педерастами типа Лаврова не за чем и не о чем говорить ибо кремлевская шобла говорит одно делает другое а думает третье и так было всегда . И в чем тогда смысл этих поездок в Мордор и этих переговоров ??
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Договариваться....?!Это как?Знаем,видим,слышим!А где доказательства?Очередной цирк клоунов.
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Софронков в ООН уже показал что есть такое БЫДЛО РАБссия.Говорящая Кобыла Будулая из той же Банды Баранов...
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21 апреля в Ютуб Саша Сотник вбросил превосходную речь о Путлере, называется : ЗАКАТ ВОВЫ ВРУЧНУЮ-2
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Лепениха зафіксувалась - схоже під час останнього жебрання під кремлем. Що вона там ще робила - тільки здогадуватись можна.Генсек ОБСЕ проведет в Москве переговоры по Донбассу с Лавровым, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 9233
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за баблом приезжала,а бабло стоит того.....ну вообчим понятно чего....
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без Украины?!
Тогда--слава великому Порошенко и Клинкину!!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныГенсек ОБСЕ проведет в Москве переговоры по Донбассу с Лавровым, - МИД РФ
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