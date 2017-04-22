Мартыненко заявил, что его оговорили Жвания и экс-руководитель "Диамантбанка" Рыбалкин. ФОТО

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Дай Бог чтоб США додавили создание антикоррупционного суда!под присмотром!!!
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ага.. сами миллиарды в карманы залезли..
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слова вроде все знакомые, но не понял ничего.
поля вот еще попадались. ето где?
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но работать при етом не забывают...
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https://gazeta.ua/articles/politics/_suddya-yakij-rozglyadaye-spravu-martinenka-zhodnogo-razu-ne-vidmoviv-nabu-georgij-logvinskij/767979
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но отбор, по-моему, неестественный?
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зайцев, кроликов. Показывает борьбу с коррупцией в высших эшелонах власти и приводит в чувство Кролика, чтобы посговорчивей был!
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А ведь так и должно быть.
Два ушлёпка говорят, что он имеет отношение, а он сам-что не имеет. Ну вот!
Всё? Суд должен закончиться, а если нет, то процесс политический?
Как же вы, клоуны, утомили.
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Партия * Народный Фронт* была основана 31 марта 2014 года.( ВИКИПЕДИЯ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0)).
А где тут политическая подоплёка? При чём тут партия? Украли- отвечайте и без заявлений о политической стороне криминального события
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Но это все фигня, главное немножко подождать и все будет путЁм !
Ща Щекин в Генпрокурорах восстановится, Махницкий тоже документы готовит на восстановление и они с Юликом втроем кАк наведут порядок в стране.
ЗЫ, А че - могем в Мировую историю войти как страна супермаразма ....
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Правда, оно ж непосудное, на него действует только запах горящих шин под дворцом в Козине да несколько тысяч вкрай обозленного народа на Майдане.
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но и жвания - ещё тот супчик... (королевская в штанах).
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rezerv
22.04.2017
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Для тих, хто не розуміє, ким є цей непоказний обвинувачений Мартиненко. Він - головний касир Яценюка і Народного Фронту, людина, яка під тиском нашого Руху за очищення була вимушена формально піти з парламенту, але й досі регулярно проводить фракці Народного Фронту в парламенті.http://biz.liga.net/pervye-litsa/all/novosti/3652864-nabu-pokazalo-mezhdunarodnuyu-storonu-dela-martynenko-infografika.htm
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У прокуратурі Чеської республіки також розслідується кримінальна справа проти Миколи Мартиненка.[4][5]
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Может и оговорили. Жвания тот еще фрукт...
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щоб побув Арбітром і Суддею.
Щоб розсудив!
Не вічно ж йому Месією бути !!!
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Нет, это конечно хорошо, пускай крысы кушают себя.
Но "это" он зря, система раскатает..стукачей не любят ВСЕ..хотя..может и НАБУ отмывают,нашли козла в своем кругу и слили..
Жвания и Рыбалко известные твари, но они пока в теме..могут и не простить.
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Он побоялся назвать Офшорного и некоторых личностей из АП.Все идет от туда. Назвал только приближенных к Шоколаду. Онищенко больше рот открывает, и здает больше. Все время новые пленочки появляются. И это он делает правильно, показатель - он на свободе. Не убьют, побоятся. Дело получило огласку. Чтобы бороться с Шоколадлм нужно больше огласки, но они трусы.
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.
Депутат давид ж в а н и я - продажная т в . р ь!
Сдал два завода сепаратам по производству боеприпасов в Луганске.
Сам сбежал с краденными у Граждан Украины миллионами в Крым .
Завод патронный теперь у сепаратов работает на полную мощность . А в Украине за 3 (ТРИ)
года войны гешефтники -офшорники не построили ни одного ...
http://antifashist.com/item/luganskij-patronnyj-zavod-vosstanovilsya-i-polnostyu-obespechivaet-potrebnosti-lnr-i-dnr.html
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насиров тому пример - вернул бабла и ему намекнули - теперь не лезет в сборы налогов, занялся дзюдо...
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Нет, не вернут. Виновные откупятся от Офоренко. Вот кому пойдут деньги.
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https://www.facebook.com/lvivbatiar/posts/1841683939489469?comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22O%22%7D
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То что они трусы..Нам известно..пол тысячи главных воров..как не покрывать.?
Но тут похоже на "слив"..или междуусобицу..которую эти мрази себе позволяют во время войны..не могу сказать, что Петро усматривает только интересы Государства..
Но..факт его Президенства "на лицо", и идти сейчас на Банковую..сделать ТО, о чем мечтает Европа..как это не печально..но это смертельно.
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