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Материалы по теме:  Задержание Мартыненко
Теги: Жвания (360) Мартыненко (320) суд (20688)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Мартыненко заявил, что его оговорили Жвания и экс-руководитель "Диамантбанка" Рыбалкин. ФОТО

Экс-нардеп Николай Мартыненко утверждает, что экс-депутат Давид Жвания и экс-глава "Диамантбанка" Александр Рыбалкин его оговорили.

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в итоге идиотами останется народ Украины!
Дай Бог чтоб США додавили создание антикоррупционного суда!под присмотром!!!
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"... не виноватая я...!"..
ага.. сами миллиарды в карманы залезли..
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яценюк звідкісь став мільярдером, а це заслуга мартиненка, ці гроші пройшли через нього! Відкати від іноземних компаній, брудні схеми роботи з державними компаніями, зараз піднімуть ОПЗ та толінгові контракти, атомні електростанції. Буде весело, все тільки починається. Головне щоб мартиненко був живий та здоровий, щоб міг "оговорити" всіх своїх політичних "любихдрузів".
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Игорёк! Не повторяй чужих глупостей- "яценюк звідкісь став мільярдером"
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главное чтоб заявленную функцию написанный код выполнял, а тестировщики напавление разработки подскажут кодерам....
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ето вы сеичас на каком языке написали?
слова вроде все знакомые, но не понял ничего.
поля вот еще попадались. ето где?
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ну почему украинцы ждут . что то от американцев? чего ? антикорупционного суда.
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я вам открою страшную тайну - американцы тоже ждут что то от американцев.
но работать при етом не забывают...
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у нас есть антикор.суд для НАБУ это Соломенский и судья любимый есть - Бобровник. Главное условие при выборе судьи, чтобы НАБУ на него было дело.
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Суддя Олександр Бобровник, який розглядає справу Миколи Мартиненка, за останні 4 місяці не виніс жодного рішення на користь захисту і завжди підтримував клопотання НАБУ.

https://gazeta.ua/articles/politics/_suddya-yakij-rozglyadaye-spravu-martinenka-zhodnogo-razu-ne-vidmoviv-nabu-georgij-logvinskij/767979
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В том террариуме, который принято называть "украинская элита" - все змеи. Кто потолще, кто потоньше, кто поядовитее - НО ЗМЕИ - ВСЕ ! Естественный отбор, знаете ли...
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Кинул своих партнёров и думает, что они молчать будут! Педя дал отмашку и пошло, поехало!
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Петя у нас все решает и даёт указания НАБУ. Да и судьи у нас тоже все под колпаком у них. Бобровник вон успешно выполняет все указания НАБУ, из отпуска даже бежит бегом по их зову
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Начинается зачистка своих партнёров по коалиции. Убивает двух зайцев, кроликов. Показывает борьбу с коррупцией в высших эшелонах власти и приводит в чувство Кролика, чтобы посговорчивей был!
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то, что чмордяи с депутатскими значками пытаются решить дело до начала суда, говорит о том, что они, тормозящие судебную реформу, сами не верят в способность суда разобраться.
А ведь так и должно быть.
Два ушлёпка говорят, что он имеет отношение, а он сам-что не имеет. Ну вот!
Всё? Суд должен закончиться, а если нет, то процесс политический?
Как же вы, клоуны, утомили.
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Так пусть и он на них наклепает. Сядут вместе. Вернее,сели бы. Надо быть реалистами. Но хоть нервы потрепают. Может сдохнут быстрее.
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А НАБУ нам не хотя рассказать лучше куда делось дело по Артемсоль? И как подеребанили деньги Сытник с Углавой за его закрытые?
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крадіям і пройдисвітам співчуваю за їхнє майбутнє тюремне існування.
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*... что в период с 2013 года по 2016 год преступной организацией в составе должностных лиц ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" , должностных лиц "STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft mbH" , а также группой лиц, которые имели контроль над указанными предприятиями, в том числе Мартыненко Н.В. была совершена растрата средств ГП "ВостГОК" в размере 17,28 млн долл. США путем неправомерного...*.
Партия * Народный Фронт* была основана 31 марта 2014 года.( ВИКИПЕДИЯ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0)).
А где тут политическая подоплёка? При чём тут партия? Украли- отвечайте и без заявлений о политической стороне криминального события
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Доказательства есть? Или только, предположить можно?
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Кричи громче! Кто кричит громче - тот и прав!
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Вор должен сидеть!- фраза на все времена и для всех народов. А вот суд должен доказать. Апелляция должна быть утверждена или отклонена. Только судовое разбирательство- во главе закона. Пол этому .ждём решения суда.
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Какого суда? печерского басманного? какого суда? все уже решено - отмыть бабло через черную кассу. ты не поймешь и многие не поймут - это их жертва ради сохранения основного наворованного имущества и бабла. суд один должен быть ДЕРУСИФИКАЦИЯ и расстрелы коррупционеров. неужели тебе не понятно, что это прежде всего политическое решение. политическое. они враги Украинского Народа. в чем смысл суда над ними? Справедливость. так вот, можно где то в Нюрнберге создать такой суд. и принять там политическое решение - стрелять. как было после войны в Германии. стреляли и вешали они с усердием... и не один год. на самом то суде нескольких человек приговорили, а остальных где выловили там и садили, на диету. подвязав галстук с пеньки.
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Так пускай оговорит жванию и рыбалкина и сидят вместе.
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кстати,хорошая идея))) А потом пусть кто-то в той тюрьме устроит короткое замыкание.
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вот жвания негодяй честного человека оговорил. ты или мудак мартын или нас держишь за таковых.
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Он воно що. Я вітаю Патріотів України- до незламних борців з хунтою Оніщєнка, Грішина, Тімошєнко, Парасюка, Мєдвєдчука, Бойка, Королєвской, Плотніцкого та інших добавився Мартиненко.
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Мартыненко не скажет всю правду, иначе отрубить голову нужно будет ему и ещё десяти тысячам (как минимум) подонкам киевской и прочей держслужбовной сволоты.
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Его правда - секрет Полишинеля. Дело не в этом. Он очень верит, что ему удастся выйти сухим из воды и бежать он не будет. На карту поставлена его политическая карьера, на построение которой ушли годы, бабло и огромные усилия.
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Мартыненко заявил, что его оговорили Жвания и экс-руководитель "Диамантбанка" Рыбалкин - Цензор.НЕТ 8323:D Это не показатель, а так... У таких все "чиста и канкретна", до взятия "за жопу". Но это наше НАБУ, а если бы, например ФБР - взялось за это?
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с виду все такие деловые, а как арестом запахнет или заставой, за гривну удавятся. И сдают вчерашних друзей и партнеров.
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Блин , то Сытник сфальсифицировал, То Жвания оговорил...Ну бреши что-то одно..
Но это все фигня, главное немножко подождать и все будет путЁм !
Ща Щекин в Генпрокурорах восстановится, Махницкий тоже документы готовит на восстановление и они с Юликом втроем кАк наведут порядок в стране.
ЗЫ, А че - могем в Мировую историю войти как страна супермаразма ....
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Топите, топите дальше друг друга. Может, так и на главолигарха Шокохряка суд выйдет? :D
Правда, оно ж непосудное, на него действует только запах горящих шин под дворцом в Козине да несколько тысяч вкрай обозленного народа на Майдане.
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Я наивная, я доверчивая, меня обманули.. (с Ворона из мультика)
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Тягаться НАБУ с мартыненко - инженером схем дикого капитализма, который он замутил ещё при Кучме с красавой Голубченко, будет очень нелегко в нынешних реалиях. Но нужно знать, что если из колоды вытянуть мартыненко, то этот карточный домик начнёт стремительно сыпаться. Дай бог нашему теляти...
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Це затримання не має жодного відношення ні до боротьби з корупцією, ні, тим більше, до можливості покарання за злочини. Це затримання - черговий елемент політичної і медійної вистави григоришинської тусовки.
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Я мартыненко не оправдываю, вор должен сидеть в тюрьме...,
но и жвания - ещё тот супчик... (королевская в штанах).
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Парад министров в суде, с желанием взять на поруки Мартиненко по обвинению в растрате средств государственного предприятия, проходил под лозунгом:"Если завтра меня?!"
rezerv
22.04.2017
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верный членец КГБ - СССР и отпрыск компартии
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Mikheil Saakashvili

Для тих, хто не розуміє, ким є цей непоказний обвинувачений Мартиненко. Він - головний касир Яценюка і Народного Фронту, людина, яка під тиском нашого Руху за очищення була вимушена формально піти з парламенту, але й досі регулярно проводить фракці Народного Фронту в парламенті.http://biz.liga.net/pervye-litsa/all/novosti/3652864-nabu-pokazalo-mezhdunarodnuyu-storonu-dela-martynenko-infografika.htm
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Как это не будет конца ? Он как и Насирова выкупят и поставят крышевать какой нибудь вид спорта.Вон хоккей например.
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Мартиненко на відміну від Насирова не входить в коло спільників президента, тому його будуть переслідувати до тих пір, поки Яценюк не піде на поступки відомі тільки йому і Порошенко.
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У федеральній прокуратурі Швейцарії з 2013 року розслідується кримінальна справа проти Миколи Мартиненка за підозрою у хабарництві і відмиванні грошей. За даними місцевих ЗМІ, йдеться про 30 мільйонів швейцарських франків. Як писала швейцарська Sonntagszeitung, на рахунках Мартиненка у Швейцарії заморожені хабарі від чеської компанії Skoda SA, отримані за сприяння в отриманні контрактів на Хмельницькій АЕС.[2][3]
У прокуратурі Чеської республіки також розслідується кримінальна справа проти Миколи Мартиненка.[4][5]
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Экс-нардеп Николай Мартыненко утверждает, что экс-депутат Давид Жвания и экс-глава "Диамантбанка" Александр Рыбалкин его оговорили.

Может и оговорили. Жвания тот еще фрукт...
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Оскільки Жванія і Мартиненко "любі Друзі" Ющенко ,може варто звернутись до нього..


щоб побув Арбітром і Суддею.
Щоб розсудив!



Не вічно ж йому Месією бути !!!
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Да хрен его знает, чего он не в коляске..но рот он зря открыл..
Нет, это конечно хорошо, пускай крысы кушают себя.
Но "это" он зря, система раскатает..стукачей не любят ВСЕ..хотя..может и НАБУ отмывают,нашли козла в своем кругу и слили..
Жвания и Рыбалко известные твари, но они пока в теме..могут и не простить.
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..но рот он зря открыл..

Он побоялся назвать Офшорного и некоторых личностей из АП.Все идет от туда. Назвал только приближенных к Шоколаду. Онищенко больше рот открывает, и здает больше. Все время новые пленочки появляются. И это он делает правильно, показатель - он на свободе. Не убьют, побоятся. Дело получило огласку. Чтобы бороться с Шоколадлм нужно больше огласки, но они трусы.
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http://hvylya.net/analytics/economics/patronnyie-strasti-ukrainyi-ili-zachem-nam-patronnyiy-zavod.html
.

Депутат давид ж в а н и я - продажная т в . р ь!
Сдал два завода сепаратам по производству боеприпасов в Луганске.
Сам сбежал с краденными у Граждан Украины миллионами в Крым .
Завод патронный теперь у сепаратов работает на полную мощность . А в Украине за 3 (ТРИ)
года войны гешефтники -офшорники не построили ни одного ...
http://antifashist.com/item/luganskij-patronnyj-zavod-vosstanovilsya-i-polnostyu-obespechivaet-potrebnosti-lnr-i-dnr.html

Мартыненко заявил, что его оговорили Жвания и экс-руководитель "Диамантбанка" Рыбалкин - Цензор.НЕТ 6264
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три темы про одно и тоже на главной странице зачем
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Тепер це стало модною фішкою, будь-які свідчення називати наклепом і фейком. Прав буде завжди той, у кого особисті зв'язки ближче до оточення президента Порошенко.
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Жвания - это тот, через которого Офшоренко продавал депутатские места в Раде.
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Пора этому Мартыненко уже переходить от Жвании к Порошенко.
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судью нужно было сразу заменить, репутация у него не самая чистая, а еще в последних несколько месяцев он выносил приговоры исключительно в пользу НАБУ, совпадением это назвать сложно
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Так это, тролль, очень хорошо. Именно такой и нужен судья, а не как обычно управляемый с АП. Пусть теперь НАБУ его за ниточки дергает, а АП локти кусает. А не наоборот.
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в этой тягомотине не будет ни победителей ни проигравших, но болотце корукции колыхнётся... виновные вернут немного деньжат и уйдут поджав хвост, обвинители будут этим довольны....

насиров тому пример - вернул бабла и ему намекнули - теперь не лезет в сборы налогов, занялся дзюдо...
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виновные вернут немного деньжат

Нет, не вернут. Виновные откупятся от Офоренко. Вот кому пойдут деньги.
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НАБУ играет с огнем, они уже сколько дел провалили, особенно что касается дела Насирова, вот такое же их ждет и по делу экс депутата
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Да уж.Закрой глаза ,возьми каменюку ,кинь куда попало и попадешь в кристально честного врагами и завистниками(еще мало украли) невинно оклеветанного.Воруют и берут взятки все в десятки миллионов,потом выходят под залог в миллионы.Своего рода реформа.Кажется шо в госдепе и европе специально поддерживают бардак,утверждая шо с реформами все в порядке.Интересно ,если украинских еврореформаторов всех скопом направить на развитие евросоюза,через какое время он существовать перестанет.
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И австрийские прокуроры оговорили честного человека? Это они прислали документ, что фирма-прокрадка принадлежит мартыненко.
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А чи були якісь заяви від НАБУ, коли народні депутати Лещенко, Найєм і ко вчиняли тиск на суд у справі Насірова? А, якщо їх не було, то чи не пояснить НАБУ, чому таких заяв у сторону народних депутатів Лещенка, Найєма і ко з їх боку не прозвучало

https://www.facebook.com/lvivbatiar/posts/1841683939489469?comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22O%22%7D
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Чего то за полтора года не густо в НАБУ инфы наскребли, главное произвести фурор своими обысками, задержаниями, а дальше и трава не рости.
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Он побоялся назвать Офшорного и некоторых личностей из АП.Все идет от туда. Назвал только приближенных к Шоколаду. Онищенко больше рот открывает, и здает больше. Все время новые пленочки появляются. И это он делает правильно, показатель - он на свободе. Не убьют, побоятся. Дело получило огласку. Чтобы бороться с Шоколадлм нужно больше огласки, но они трусы.
То что они трусы..Нам известно..пол тысячи главных воров..как не покрывать.?
Но тут похоже на "слив"..или междуусобицу..которую эти мрази себе позволяют во время войны..не могу сказать, что Петро усматривает только интересы Государства..
Но..факт его Президенства "на лицо", и идти сейчас на Банковую..сделать ТО, о чем мечтает Европа..как это не печально..но это смертельно.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныМартыненко заявил, что его оговорили Жвания и экс-руководитель "Диамантбанка" Рыбалкин. ФОТО
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