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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: боевик (18556) обстрел (6057) Донецкая область (4014) Авдеевка (1457)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Авдеевка, Донецкая фильтровальная станция и коксохимический завод вновь обесточены

Город Авдеевка Донецкой области, а также Авдеевкий коксохимический завод и Донецкая фильтровальная станция вновь обесточены.

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Так это хорошо. меньше вата TV теперь смотреть будете . Клоуны
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Навіщо воду в Донецьк подавати якщо обстрілюють станцію?
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это сброд, а не путлерюгенд. там с убеждением шли люди. а этих нарядили как скоморохов и выгнали на площадь как скот. для картинки. я сам принимал участие в таких акциях.
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мне кажется что фото то же самое. только с разных ракурсов и одно цветное другое чернобелое...
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Я також такої думки нафіг їм вода хай сцаки п'ють, а в Авдіївку можна водовозками воду возить Я думає місяця достатньо щоб сепарам життя медом перестало здаватись
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ну и йух с ними. Уже бы разбомбили под корень тот ахметовский коксохим и успокоились.
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не в заводе дело. там 18 тысяч душ. куда их девать? надо бы просто все линии тянуть с Украины. что бы они не шли между окопами.
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Из тех 18 тыс. "душ" - процентов 90 - прокацапская вата, которая ремонту не подлежит. Пусть прочувствуют сруцкий мир по-полной! Они заслужили.
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Иван. Веришь, жалости к этим пидорам нет ни капли! Войну они позвали. Мне до сих пор кажется, что этот дурдом на Донбассе - сон кошмарный! И я, и мои друзья убежали этих умалишенных не идти на "ряхвярендум" не звать ордынцев. В ответ: "дамбасс- русская зямля", "бяндеры не прайдут" и т. д. Стрелять не надо это быдломассу, НО ВСЕХ их пропустить через фильтрационные лагеря НАДО и "неподдающихся лечению" - депортировать нах в козлостан, или лишить гражданства. Хотят жить в орде - скатертью дорога!
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Ето уже Ахметки забота куда девать 18 тыщ. сепаров. Оно возило етих работников на разгон блокадников и ни разу не возило на митинг чтобы разейские боевики прекратили огонь. А за 4 года войны уже линии електропередач из Африки можно было протянуть... 80 лет назад на 4-й год войны Великий Рейх уже гнали обратно со всеми постройками мостов, заводов, аеродромом... У нас Барыга за 4 года даже не смог несколько столбов поставить чтобы в обход ОРДЛО електроенергию перекинуть. Даже Хуйло в окупированный крым бросило несколько веток енергокабелей. Но что то мне подсказывает что наши Барыги таким саботажем прикрывают воровство електроенергии на миллиарды.
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А где соя.Страдайте уроды.Туку позовите.Он истрадался, но не за пацанов которые погибли в авдеевке
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У меня на коксохиме работает брат, говорит, что большего количества дебилов (новороссийских) он не видел даже на Горловском коксохиме, откуда пришлось уехать по пришествию Лугандона.
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Подтверждаю: там в основном ёбнутые(или безмозглые, выбирайте, что больше нравится). Прилетает со стороны Горловки -"это из Киева\Львова биндеравцы стреляют". Путина на танке ждут, аж всираются
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Афган: известный АТОшник рассказал об угрозе наступления войск РФ на Донбассе

Россия проводит подготовку к масштабному наступлению на Донбассе и расширению оккупированных территорий.
Такое мнение выразил волонтер, бывший участник АТО Мирослав Гай на своей странице в Facebook.
В ходе дискуссии со своими читателями в комментариях Мирослав Гай отметил, что несмотря на свои слабости, Россия способна доставить серьезные проблемы Украине.
"Я сам люблю думать, как РФ падет в пучины бездны. Как СССР. Но перед этим они вполне могут устроить нам Афган", - написал волонтер.



Мирослав Гай -

"Рф готовится забрать ОРДЛО.
Наши не зря электрику отключают.
Это не потому, что блокада. Это потому, что там в этот вопрос влез рф.
Но предприятия закрываются, ситуация обостряется, мобилизационные мероприятия противником проводятся.
РФ проводит коммуникации не для спасения жителей ОРДЛО. Идет подготовка инфраструктуры для наступления и освоения областей. Мы лишь поздно реагируем.
Будет бо-бо."
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не ты не поймешь. перепишу, - пусть наступают. это хорошо.
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Ждём разрешения Совместного центра координации и контроля (СЦКК).....

СЦКК - 80 отборных российских офицеров, которые работают на Донбассе по УСТНОМУ соглашению Генштабов РФ и Украины.
Никаких письменных соглашений или любого письменного регламента работы СЦКК с подписями не существует.
П.С. В Сирии Путин юзал похожую структурку - "Совместный центр по примирению враждующих сторон" . Сирийцам в Алеппо оно здорово помогло, примирить.
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Вот так, по устному соглашению, и войну ведут.
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Не успокоятся, пока от Авдеевки ничего не останется, и в Авдеевке никого не останется.
Но, после Авдеевки займутся Славянском, Краматорском, и другими ещё заселёнными городами, которые находятся на территории Юзовского месторождения.
Одни разрушают, а другим этих разрушителей уничтожать запрещают. Так и очистят территорию от населённых пунктов.
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Знову будуть ремонтувати за наші гроші. В ДНР та ЛНР безкоштовно воду та елетроенергію постачають, пенсії бидлу цьому виплачують та інші соц виплати. Дозволяють донбасні шлятися з ДиНиРи в Україну та назад. А українцям тарифи на все піднімають. Шоколадна влада просто знущається над українськоим народом. На крові якого вони і прийшли до влади.
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пэтро ремонтирует за наши налоги 145 раз - торговые партнеры обесточивают, надо повысить тарифы, а то скоро ахметка потеряет доходность, а вы украинцы платите, торговые партнеры пэтра скоро долги догонят до 30 млрд. грн. за свет , а вы платите за себя и сепарскую мразь, из-за обстрелов которых каждый день гибнут и получают увечия лучшие сыны Украины.
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Ну это же хорошо Пока каждый ватан не поймет ,что стрелять это плохо Пусть поседят в фикалиях ванючки
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Сценарий известен - стрелять - ремонтировать. Кому надоест.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныАвдеевка, Донецкая фильтровальная станция и коксохимический завод вновь обесточены
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