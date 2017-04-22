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 Форум Украины(595937)
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Как она тварь блажила,что пенсии по 500 евро и зарп.по 1000!Залезли в педру за пазуху и чудят на весь мир!А люди гибнут!!Сепаров отпускают,а за турчина жену 8.5 лет дали!!А за майдан хоть бы одного!!
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Можно посмотреть Абхазию. Там русский мир давно. Населения почти нет. В основном старики. Молодежь выехала в Турцию и рашку.
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В Турцію і Грузію. В Росію немає сенсу їхати. Там зараз таке саме безробіття та голод.
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Это только для пети наши люди,потому что с ахметом в одной упряжке.
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прямо увольняются сотнями,а кто же по нам стреляет ?
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Да ни кто там не увольняется . Регуляры из Параши не могут, присяга, приказ. "Кадровым" обдроченцам резона нет, штатным бандитам тоже не резон. А что до этой сотни, так это же скрепные "добровольцы", приехавшие на Донбасс "бесплатно" убивать за руцький мир
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Putlerjugend захотіли назад додому - очі б їм повилазили
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Да, было б хорошо - неплохо бы они тогда смотрелись..
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так ето все давно знают - ихтамнеты узкоглазые.
их таму же столько времени нет, что зае...ли уже всех.
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по Україні розбрідуться. Краще б утилізували їх там.
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Патріотизм новоотсоса закінчується разом з грошима. Затримки з ними не тільки у мавп а й маже на всіх підприємствах і у бюджетників. До того ще кажуть що пенсіям липовим переселенцям гаплик.
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Кадровые не уйдут..Костяк с 14го тоже..их только убивать.
Ну или Хуйло сдохнет днями, может тогда..
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И, что изменилось в результате этого? Мы теперь возьмём Донецк?
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Чебурашка Лысенко это рассказывал три года. Теперь ГУР в целях успокоения украинцев отсутствием реальной работы несет то же самое...
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Лучше была бы новость более 100 боевиков были уничтожены .
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100 чоловік із 50 000?
Ви краще про сліпі трасти розкажіть чи вілли в іспанії наших злодіїв!
про відкати і хабарі в прокуратурах поліціях судах і сбу!
Про тотальне обнищання народу
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а кто такие эти "боевики"? это не те ли, что в практически признанных ДНР и ЛНР ... да-да,
Работающие курьерские службы ДНР/ЛНР - http://uacargo.com.ua/zona-ato-in-ukraine
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))) ДНРЛНР будет до тех пор существовать пока это нужно для дела.. Власти российские никогда и не фантазировали о новороссии. только если это не вся Украина.. так что просто ждут момента созревания плода))
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Цензор.НЕТФорум УкраиныБолее 100 боевиков, недовольных условиями службы, уволились, - ГУР
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