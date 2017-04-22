Сегодня в Киеве стартует чемпионат мира по хоккею

685 13Теги: хоккей (119) чемпионат (224) ЧМ (42) Тему создал: Цензор.НЕТ22.04.17 11:27 Сегодня в Киеве стартует чемпионат мира по хоккеюВ субботу, 22 апреля, во Дворце Спорта в Киеве матчем сборной Украины против Венгрии стартует чемпионат мира по хоккею в первом дивизионе. Поединок начнется в 13:30. читать источник x Мне нравится 2
А рашка пусть на вентилятор дерьмо побросает по этому поводу
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Абидна, чесно слова. Да?
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)))
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Победы Украине!
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