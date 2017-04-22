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Теги: хоккей (119) чемпионат (224) ЧМ (42)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Сегодня в Киеве стартует чемпионат мира по хоккею

В субботу, 22 апреля, во Дворце Спорта в Киеве матчем сборной Украины против Венгрии стартует чемпионат мира по хоккею в первом дивизионе. Поединок начнется в 13:30.

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Смотрим, смотрим, смотрим!!!
А рашка пусть на вентилятор дерьмо побросает по этому поводу
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*Киевляне выкупили все билеты на матчи украинской сборной.* ((((((((((((.

Абидна, чесно слова. Да?
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Бегаем, пацаны, с головой так бегаем.
Победы Украине!
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Едрён батон! С такой погодой у нас все шансы в мае проводить Зимнюю Олимпиаду.
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елки, юки начали в хоккей шпилить...а вообще, казахи, наверное, не напрягаясь, возьмут группу с первого места.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСегодня в Киеве стартует чемпионат мира по хоккею
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