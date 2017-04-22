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Материалы по теме:  Задержание Мартыненко
Теги: допрос (1099) Мартыненко (315) суд (20684) Насалик (117)
Тему создал: Цензор.НЕТ

По делу Мартыненко допросили Продана, Демчишина и Насалика

По делу экс-нардепа Николая Мартыненко были допрошены трое министров топливной промышленности: экс-министры Юрий Продан и Владимир Демчишин, а также действующий глава Минэнергоугля Игорь Насалик.

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а трійця ще та.... за кожним з них тюрьма плаче...
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А Грановский, Кононенко - эти имена будут фигурировать когда-нибудь хоть в списке свидетелей?
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Желательно шоп эти два пидераста фигурировали только посмертно
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пашинський ? гонтарєва ? яйценюк ? можна добавлять і добавлять..
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и шо там интересно насралик ??? Пролил свет на схемы патрона???
Ну на фига это шоу? Я устал... все слишком предсказуемо...
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Так случается порой
За своих стоим горой.
Никогда их не сдаём
На законы мы плюём.
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допросили крадунів,чи не знать вони хто що вкрав? ні казали крадуни,ми про дєржаву переживал, ми не крали і другим не дозволяли! А гроші у нас, то от тєщ багатих....
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Они воровали вместе? Или их жены одним самым прибыльным бизнесом в мире занимаются,
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Ви знаєте шановні випустять цього чесного чиновника. і нічого йому не буде.
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Як можна в Україні боротись з корупцією якщо один з "батьків" корупції займає посаду президента держави???
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Вітя Бджола віддав Мартиненкові атомні електростанції,а шоколадний хоче їх відібрати
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Арестуйте Кучму .Зажмите ему яйца в тиски и он расскажет как проходила приватизация в Украине
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Насралик вже має другий строк мотати. А він до цих пір міністр. Вовк чого не в суді? Вся шобла, яка займаєтся геноцидом українського народу.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПо делу Мартыненко допросили Продана, Демчишина и Насалика
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