По делу Мартыненко допросили Продана, Демчишина и Насалика

509 15Материалы по теме: Задержание МартыненкоТеги: допрос (1099) Мартыненко (315) суд (20684) Насалик (117) Тему создал: Цензор.НЕТ22.04.17 11:19 По делу Мартыненко допросили Продана, Демчишина и НасаликаПо делу экс-нардепа Николая Мартыненко были допрошены трое министров топливной промышленности: экс-министры Юрий Продан и Владимир Демчишин, а также действующий глава Минэнергоугля Игорь Насалик. читать источник x Мне нравится
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Ну на фига это шоу? Я устал... все слишком предсказуемо...
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За своих стоим горой.
Никогда их не сдаём
На законы мы плюём.
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