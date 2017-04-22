553 24Теги: Керченский пролив (191) Крым (19556) погода (2427) Тему создал: редактор новостей22.04.17 11:13 Керченская переправа возобновила работуРанее работу переправы остановили из-за непогоды. читать источник x Мне нравится 1
Остров невезения в океане есть... (с)
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Надо только сидеть и издаля злорадствовать.
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Поставки электроэнергии на неподконтрольную Украине территорию Луганской области будут прекращены
https://www.google.com.ua/amp/dn.depo.ua/rus/dn/z-25-kvitnya-pripinyatsya-postavki-elektroenergiyi-v-lnr-popasnyanskiy-vodokanal-tezh-vidklyuchat-20170421560017/amp
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