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 Форум Украины(595917)
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Материалы по теме:  Украина против России в Гааге
Теги: МИД (4051) Россия (70117) Климкин (1259) Международный суд ООН (40)
Тему создал: редактор новостей

Решение суда ООН по иску Украины к РФ приблизило момент привлечения Кремля к ответственности, - Климкин

Министр отметил, что решение стало "настоящим ударом для позиций России на мировой арене".

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То , что для нас является не оспоримым в отношении россии, в мире не совсем понятно. Вот вам пример: в 2014 году на асемблее ООН заявили ,после претензий Украины к россии о Крыме и нападении на Украину, что Украина и россия просто демонизируют друг другуа !!!!!!
На востоке Украины лилась кровь украинцев, а организация , которая должна поддерживать международное право, такое заявляет.
Поэтому решение суда ООН ОКОНЧАТЕЛЬНО развеяло миф о *гражданско* войне и определило законное право Украины заявить, что россия страна агрессор и террорист
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"нарушения прав человека" "агрессор и террорист" два разных понятия, вам не кажется? то что их обвинили в нарушении прав человека, это такие мелочи, таких стран в мире полно, и ничего, им никто не говорит
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Читайте внимательно, что я написал:*..определило законное право Украины заявить, что россия страна агрессор и террорист..*
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Такое впечатление , что Цензор новости узнаёт из коментов
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вы будете отстаивать термин терроризм потому что , если назвать войной , то прийдётся свернуть все торговые отношения с рашкой ...
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и еще придется воевать, а винницкие барыги и их хенералы этого очень боятся... ибо не воины...
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В ООН наверняка найдутся 15+4 стран которые возьмут педирацию на поруки,да,могут ещё и Хельсинскую группу подписать. Ведь это международная Украинская практика.
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"...нам придётся находить гораздо более весомые доказательства..."
Так находите их ,в этом и заключается ваша основная работа. Намерения -это хорошо,а по фактам- слабовато.
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Как эти п..ры соевые захитали.Нету уже международного права.Выдайте этому дауну учебник по истории.
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Нарушение прав человека.... Тут война и оккупация, а они нарушение прав человека... Гениальный ход винницких турчиноидов.
П.С. А,да, Грузия свои суды в ООН против РФ проиграла.
Отака фигня,малята.
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"Россия должна отказаться от политики расовой дискриминации, в частности, относительно этнических крымских татар и украинцев"

Этнический кацап из Брянска Климкинд считает украинцев иной расой? Какой же?
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Да клал Кремль на будущее решение суда как в своё время США положило по делу Никарагуа.
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в конце концов США договорились с Никарагуа по компенсации
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Ну и что . Если вы набор идиотов и не смогли доказать, что гражданский борт сбили русские то кто вам доктор ? А кричать на каждом углу Перемога, Перемога. Это уже проходили, Что там в Минске , а идиот Логопед, тоже Перемога ?
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Самое время для картинки - "Гаага ждет тебя сука кремлевская"
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А вот интересно,почему МИД у нас звучит как МЗС,а не как МИС,прямой перевод иностранных звучит как іноземних,а не як закордонних,во всяком случае нашему нынешнему МИДу верняк больше подходит МИС,причём очень лёгкого поведения
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только посмотреть на климкина и можна не слушать. уже смешно... а слушать и не надо, все равно хрен поймешь
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Все довольные, один Турчинов не доволен! может читал не то решение суда?!
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К какой отвтственности??? за что? Войны у нас нет, и оккупации тоже нет.
Нарушили невзначай чьи-то права? Ах, какая досада.. да, павлик?
Но плодотворным отношениям с торговыми партнерами помех не должно быть.
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"шатуны2" из Украины так пошатнули рашиста,что суд ООН признал гумконвои рашиста с оружием и боеприпасами.как детское питание ...но не товары, спонсирующие терроризм в Украине...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРешение суда ООН по иску Украины к РФ приблизило момент привлечения Кремля к ответственности, - Климкин
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