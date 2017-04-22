Решение суда ООН по иску Украины к РФ приблизило момент привлечения Кремля к ответственности, - Климкин

865 29Материалы по теме: Украина против России в ГаагеТеги: МИД (4051) Россия (70117) Климкин (1259) Международный суд ООН (40) Тему создал: редактор новостей22.04.17 10:55 Решение суда ООН по иску Украины к РФ приблизило момент привлечения Кремля к ответственности, - КлимкинМинистр отметил, что решение стало "настоящим ударом для позиций России на мировой арене". читать источник x Мне нравится 1
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На востоке Украины лилась кровь украинцев, а организация , которая должна поддерживать международное право, такое заявляет.
Поэтому решение суда ООН ОКОНЧАТЕЛЬНО развеяло миф о *гражданско* войне и определило законное право Украины заявить, что россия страна агрессор и террорист
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Так находите их ,в этом и заключается ваша основная работа. Намерения -это хорошо,а по фактам- слабовато.
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П.С. А,да, Грузия свои суды в ООН против РФ проиграла.
Отака фигня,малята.
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Этнический кацап из Брянска Климкинд считает украинцев иной расой? Какой же?
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Нарушили невзначай чьи-то права? Ах, какая досада.. да, павлик?
Но плодотворным отношениям с торговыми партнерами помех не должно быть.
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