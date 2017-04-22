Судебное заседание по избранию меры пресечения Мартыненко. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

1817 28Материалы по теме: Затримання МартиненкаТеги: Мартиненко (76) суд (2435) Тему создал: Цензор.НЕТ22.04.17 10:37 Судебное заседание по избранию меры пресечения Мартыненко. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯСоломенский районный суд Киева 22 апреля продолжил рассматривать ходатайство прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании меры пресечения бывшему депутату Верховной Рады Николаю Мартыненко. читать источник x Мне нравится
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Законы существуют для бедных, у богатых есть свои адвокаты, прокуроры и судьи.
Консерватория, аспирантура, мошенничество, афера, суд, браслет, больница, побег, Сибирь, Россия….. Мугунини Мубуа…..
Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, браслет, больница, побег,Сибирь, Россия….. Мугунини Мубуа…..
Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, зав. производством, икра, крабы, валюта, золото, суд, браслет, больница, побег,Сибирь, Россия…. Мугунини Мубуа…..
Может, что-то в консерватории подправить?
Модернизированный М. М. Жванецкий.
Россия, Мугунини Мубуа - на выбор пострадавших.
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Мартыненко - главный спонсор Кролей.
Так что правосудием в этом зале и не пахнет. Скорее, базаром. Или банкой с пауками.
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