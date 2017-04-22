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Материалы по теме:  Затримання Мартиненка
Теги: Мартиненко (76) суд (2435)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Судебное заседание по избранию меры пресечения Мартыненко. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Соломенский районный суд Киева 22 апреля продолжил рассматривать ходатайство прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании меры пресечения бывшему депутату Верховной Рады Николаю Мартыненко.

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Повесить суку на воротах суда. Солдаты гибнут, а оно из бюджета деньги тырит.
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Пагубный пример заразителен. Страна за один вечер останется без вождей.
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мартиненко серйозний мужик, він зразу в гроб ляже, єслі понадобицця
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Суда нету в Украине.Скоро начнутся суды без суда.Беспредел рано или поздно доходит до этой точки.
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Судів багато - толку мало.Скоро почнеться перехідний етап віщання-пропаганда - "Не судіть і судимі не будете"...
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У мене дежа-вю (я правильно написала це слово?).Очі мимоволі шукають в залі Насірова.Завтра внесуть декілька мільонів застави,а потім оберуть головою якоїсь спортивної федерації.Здається і зал той самий?
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там адвокаты те что у Насирова, так что нк зря вы его вспомнили...
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Надо ему дать Героя Украины ......посмертно
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Порошенко усуває конкурентів і підминає їх бізнес та гроші під себе...небезпечно росте МОНСТР, хоче бути подібний на пукіна!
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Уряяя!

Законы существуют для бедных, у богатых есть свои адвокаты, прокуроры и судьи.


Консерватория, аспирантура, мошенничество, афера, суд, браслет, больница, побег, Сибирь, Россия….. Мугунини Мубуа…..

Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, браслет, больница, побег,Сибирь, Россия….. Мугунини Мубуа…..
Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, зав. производством, икра, крабы, валюта, золото, суд, браслет, больница, побег,Сибирь, Россия…. Мугунини Мубуа…..
Может, что-то в консерватории подправить?
Модернизированный М. М. Жванецкий.
Россия, Мугунини Мубуа - на выбор пострадавших.



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Взагалі то було б правильно назвати не суд - а процес відбілення мартиненко
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мартыненко человек (подельник) сени-шахида ...возможно будет наезд на него ...а то ты смотри , разъездился по заграницам , от имени Украины ...на эти поездки монополия у Пэтра , только его должны ассоциировать с ненькой
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Ось мені цікаво, раптом Бог почує благання народу, і запустить з небес по АП і ВР "камінець" такий тонн на 100. Так от: траур буде в країні, чи массові гуляння? Ненавість людей до цієї "еліти" досягла апогею.
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Ето мы долго етот сериал будем смотреть? Режиссер уже заипал со своими однообразными сюжетами: украл-арестовали-поделился-отпустили... Сейчас придет жена Мартыненко внесет за него залог пару лямов и на свободу с гордостью...
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надо иметь железные нервы, что бы смотреть этот суд
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надо иметь железные нервы, чтобы жить в этой стране, где шайка у власти, надев вышиванки на толстые брюха, делает деньги на крови своих граждан.
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Мартыненко - вор, вопросов нет. Только судят его такие же воры и не с целью наказать и вернуть украденное в бюджет страны, а переложить в свой карман и ослабить полит конкурентов..
Мартыненко - главный спонсор Кролей.
Так что правосудием в этом зале и не пахнет. Скорее, базаром. Или банкой с пауками.
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....говорят открылась в Киеве студия актерского мастеркласса для депутатов обиженных чиновников и миллиардеров. за не дорого обучат кататься на каталажке под марселевым одеялом или на инвалидном возыку чтобы со шпильками на каблуках не светиться...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСудебное заседание по избранию меры пресечения Мартыненко. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
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