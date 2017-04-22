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Теги: Госпогранслужба (2613) СБУ (14022) учения (1676) Херсонщина (644)
Тему создал: редактор новостей

Пограничники во время учений на админгранице с Крымом отрабатывали задачи по уничтожению условных террористов

В Херсонской области пограничники вместе с сотрудниками СБУ вчера провели антитеррористические учения.

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а жалка .что пропировцев им у мишени не поставили!
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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Рішення Міжнародного суду ООН у справі "Україна проти Росії" стало справжнім ударом для позицій Росії на світовій арені. Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін, повідомляє прес-служба МЗС, передає УНН.
"Рішення Міжнародного суду ООН у справі "Україна проти Росії" однозначно наблизило момент притягнення Кремля до відповідальності за його протиправні дії міжнародного масштабу. Воно стало також справжнім ударом для позицій Росії на світовій арені та похитнуло довіру до неї як постійного члена Ради безпеки ООН", - заявив він.
Водночас П.Клімкін заявив, що Україна вітає рішення Міжнародного суду ООН щодо підтримки позову України проти Росії у частині порушення прав людини.
"Згідно з рішенням суду, Росія зобов'язана припинити ці протиправні дії. Ми також вітаємо чіткий припис стосовно того, що Росія повинна відмовитися від політики расової дискримінації, зокрема щодо етнічних кримських татар та українців. Протягом останніх трьох років Україна доклала чималих зусиль, щоб захистити права громадян України на окупованому Москвою Кримському півострові", - пояснив він.
Також П.Клімкін запевнив, що відтепер Україна подвоїть свої зусилля у суді.
"Тепер ми подвоїмо зусилля для того, щоб зібрати докази, необхідні для винесення рішення. У визначений термін вони будуть представлені Міжнародному суду. Судове рішення лише посилило нашу рішучість домогтися притягнення Росії до відповідальності за її злочини світового масштабу, скоєні за останні три роки на суверенній території України", - запевнив він.
П.Клімкін також нагадав, що в історії суду вперше розглядається справа щодо терористичної діяльності, фінансованої державою. Відтак, у МЗС задоволені тим, що первинну юрисдикцію Міжнародного суду ООН у цій сфері було підтверджено.
"Переконаний, що рішення суду у цій справі збереже життя багатьом цивільним особам не лише в Україні сьогодні, але у всьому світі протягом наступних десятиліть", - заявив він.
Як повідомляв УНН, 19 квітня Міжнародний суд ООН не побачив умов, необхідних для визначення тимчасових заходів відносно прав, які порушуються в Україні на основі Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.
Також Міжнародний суд ООН визначив, що Росія має утриматися від обмежень відносно Меджлісу кримськотатарського народу та забезпечити доступність освіти у Криму українською мовою.
Нагадаємо, Міжнародний суд ООН визначить розгляд позову України по суті у травні.

Джерело: УНН
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ерунда, все эти суды, когда идет война. кацы будут стоять на железобетонной позиции "ихтамнет".выполнять это решение не будут. Все.
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Кацапи в Чебурнеті потішаються що в навчаннях брали участь тільки 100 чоловік.
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да и не нужно больше. Русня не сунется ни с побережья ни со стороны трасс. Куда она по степи сможет дойти? до первого села? Так там друг друга все знают и военных не нужно чтобы мордву отловить и уничтожить.
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Это учения для хенералов киевских из совка.Лучше почитать аналитиков американских.Там просчитано очень верно.Даже турчинов недавно признался каков будет сценарий войны.
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Дембельский аккорд:
21.04.2017 08:51

На ПриватБанк придется потратить еще 30 млрд гривен, - Гонтарева

Глава НБУ Валерия Гонтарева и министр финансов Александр Данилюк согласуют финальную цифру докапитализации ПриватБанка в конце апреля.
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Насиров сидит? Ахметов сидит? Але, СБУ, у вас "террористы" и прочие сепары Голубаны под носом Отрабатывайте.
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СБУ від реальних террористів сцить в памперси(не всі, а більшість)!
На війні ВСУ та добровольці, а СБУ разом з МВД АП, КМУ та ВР від народу охороняють.
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А почему условных , в Крыму полно настоящих А понял, на самом деле , это условная аккупация Крыма Только люди страдают по настоящему
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потому что шыкалад с хуйлом имеют на крысме общий гешефт.
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Нахера им диверсии устраивать? Подгонят бомжей с палками к СБУ и наши бравые сбушники сбегут и автоматы подарят.
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нет. такого не выйдет как в 14 году. Это в начале русня по Херсонщине шастала. Сейчас нету такого.
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Да, я не прав, сейчас наши действуют умнее - просто садят голубанов на ключевые точки.
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это да , есть такое. Но возле крысма на материке столько военных нагнано что у русни нету изначально шансов. Мордва панически серется поглядывая на Херсонщину. Сцыт получить по сосалам отсюда.
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Навчання на адмінкордоні з Кримом...
І ось асоціації
Я собі щойно уявив:
- стоїть повний автопарк авто цілком придатних для навчання на них водінню.
- але перестрашені інструктори - як би чого не трапилось! - примушують новачків вчитись водити на комп'ютерах чи якихось дитячих імітаторах !!!...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПограничники во время учений на админгранице с Крымом отрабатывали задачи по уничтожению условных террористов
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