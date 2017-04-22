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Материалы по теме:  Задержание Мартыненко
Теги: НАБУ (1629) Захаров (40) Мартыненко (315) правозащитники (441) Хельсинкская группа (25)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Действия НАБУ в деле Мартыненко нарушают международные стандарты права, - глава Украинской Хельсинкской группы Захаров

При задержании экс-нардепа Николая Мартыненко были нарушены международные стандарты прав человека.

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Прежде чем НАБУ начало делать громкие заявления им нужно было подумать о доказательной базе и то как они будут строить весь процесс обвинения, а пока что мы видим только, что это дело затягивается
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ну если доказательств не было 2 года назад, то как они могут появится и сейчас? Походу НАБУ затеяло это дело, чтоб хоть как-то свою бурную деятельность показать, все же уровень доверия к ним уже очень низкий
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НАБУ 16 апреля два года исполнилось. Результат - создав кучу антикор.структур тратя на них миллиарды Украина поднялась на первое место по коррупции. НАБУ чисто на имидж работает, а то негатив в обществе растёт и такими картинками пытаются создать для себя позитив.
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Офигеть. Шокотролли с Садового, Семенченка и Парасюка переключились на НАБУ. Вчера бравый комбат Тетерук назвал уже и НАБУ агентом Кремля. Скоро не агентами останутся БПП и НФ, а вся страна диверсанты.
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кого бы еще защищали такие правозащитники как Захаров да Лутковская? , ну конечно-же измученных властью миллиардеров..
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Коррумпированый президент, с помощью коррумпированых структур, борется с коррумпированым депутатом ради перераспредиления коррупционной деятельности. Ради чего столько крика?
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радоватся тому, что один коррупционер победил другого? Или тому, что укрепляется коррумпированая вертикаль?
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Петя как бы делает вид, что не при делах всего того что делает НАБУ, то зам Сытника регулярно бегает на Банковую что бы получить указания, какие дела начинать расследовать
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В частности, отметил он, Мартыненко задержали, не имея санкции судьи: "Это грубое нарушение Конституции и статьи 5 Европейской конвенции". Источник: http://censor.net.ua/n437324

Эмм, то ли лыжи не едут, то ли...?

Стаття 5
Право на свободу та особисту недоторканність
1. Кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно до процедури, встановленої законом:
a) законне ув'язнення особи після засудження її компетентним судом;
b) законний арешт або затримання особи за невиконання законного припису суду або для забезпечення виконання будь-якого обов'язку, встановленого законом;
c) законний арешт або затримання особи, здійснене з метою допровадження її до компетентного судового органу за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його вчинення;

Як бачимо, стаття 5 описує випадки, коли особа може бути затримана без санкції суду. То про яке порушення статті 5 говорить цей правозахисник???
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Хівба це правозахисник?Ватніг харківський якому грошима запахло
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Не могу понять озабоченность этого идиота захарова, казался адекватным человеком прошедшим через диссиденство при совке, а тут вдруг такая реакция! Где ты был когда арестовывали патриотов, почему молчала твоя группа озабоченных, почему ты вообще молчишь о том что происходит в стране? КАзел ты захаров!!!
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антінабушні тролі вже задрали - в них пости однакові - копія один одного - як в першому класі. один з одним розмовляють. форум - це для вільних людей та їх волевиявлення
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Цензор.НЕТФорум УкраиныДействия НАБУ в деле Мартыненко нарушают международные стандарты права, - глава Украинской Хельсинкской группы Захаров
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