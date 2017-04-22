Действия НАБУ в деле Мартыненко нарушают международные стандарты права, - глава Украинской Хельсинкской группы Захаров

2605 116Материалы по теме: Задержание МартыненкоТеги: НАБУ (1629) Захаров (40) Мартыненко (315) правозащитники (441) Хельсинкская группа (25) Тему создал: Цензор.НЕТ22.04.17 10:11 Действия НАБУ в деле Мартыненко нарушают международные стандарты права, - глава Украинской Хельсинкской группы ЗахаровПри задержании экс-нардепа Николая Мартыненко были нарушены международные стандарты прав человека. читать источник x Мне нравится
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Эмм, то ли лыжи не едут, то ли...?
Стаття 5
Право на свободу та особисту недоторканність
1. Кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно до процедури, встановленої законом:
a) законне ув'язнення особи після засудження її компетентним судом;
b) законний арешт або затримання особи за невиконання законного припису суду або для забезпечення виконання будь-якого обов'язку, встановленого законом;
c) законний арешт або затримання особи, здійснене з метою допровадження її до компетентного судового органу за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його вчинення;
Як бачимо, стаття 5 описує випадки, коли особа може бути затримана без санкції суду. То про яке порушення статті 5 говорить цей правозахисник???
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