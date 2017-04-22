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 Форум Украины(595919)
  2012  23
Теги: выборы (21675) Россия (70117) США (12416) Трамп (1013)
Тему создал: редактор новостей

CNN: РФ пыталась вмешаться в выборы в США через советников Трампа

По информации CNN, Россия устанавливала контакты с советниками Трампа, чтобы вмешаться во внутренние дела предвыборной кампании.

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сиэнэн пургу несут и балы хуйлу(йобаному ничтожеству-если хто забыл!)пытаются заработать!дни хуйла сочтены!и с ним покончит УКРАИНСКАЯ АРМИЯ!
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маня vicer зачтен
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Правильно.Пока запад сопли жует параша действует.Ослабшего льва лягают и ослы.
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советники наверное тайком должны были менять урны для голосования
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Это так по - коммуняцки ( урны менять)! Видать у тебя опыт большой имеется !
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что Папа, свидетели ху#ла с работой не справляются?
Даже тебя, пенсионера, обратно в троллячью когорту вернули?
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А сколько бабла на это спалили! Правда это не личные денежки Путина и компании, а деньги простых россиян.
Ну не получат пенсионеры добавки к пенсиям, а так им и надо. Нечего было ликовать "Крым наш". Не будут финансироваться детские больницы, так это кара их родителям за то, что равнодушно смотрели как под российскими бомбами гибнут сирийские дети. За все придется платить.
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Ма-ахонькая светящаяся точечка среди черноты снимка - это Земля. Корабль НАСА 12 апреля сделал этот снимок, пребывая на орбите Сатурна.
Представляю, какой студова видится паРаша со всеми ее попытками заявить себя суперстраной . А до Сатурна, твари параллелепипедоголовые, слабо долететь, чтобы Землю из фоторужья щёлкнуть ?
CNN: РФ пыталась вмешаться в выборы в США через советников Трампа - Цензор.НЕТ 1789
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/ О кацапах по Маяковскому / - Вот гумус бы сделать из этих бл.дей / Мир бы вздохнул и зажил веселей .
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Вони ще і фоторушниці не склепали, не те, що міжпланетного корабля, здатного долетіти до Сатурна !!!
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"РФ пыталась вмешаться в выборы в США через советников Трампа"

Цікаво, а що CNN думає про теперішніх радників Паршивенка ???
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Что мне кажется изменилась риторика ... Раньше было - Россия ВМЕШАЛАСЬ в выборы, а теперь - росиия ПЫТАЛАСЬ вмешатся..
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потом будут говорить Россия пыталась пытаться а потом возможно скажут Россию пытались вмешать
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Цензор.НЕТФорум УкраиныCNN: РФ пыталась вмешаться в выборы в США через советников Трампа
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