CNN: РФ пыталась вмешаться в выборы в США через советников Трампа

2012 23Теги: выборы (21675) Россия (70117) США (12416) Трамп (1013) Тему создал: редактор новостей22.04.17 10:01 CNN: РФ пыталась вмешаться в выборы в США через советников ТрампаПо информации CNN, Россия устанавливала контакты с советниками Трампа, чтобы вмешаться во внутренние дела предвыборной кампании. читать источник x Мне нравится
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Даже тебя, пенсионера, обратно в троллячью когорту вернули?
Ответить
Ну не получат пенсионеры добавки к пенсиям, а так им и надо. Нечего было ликовать "Крым наш". Не будут финансироваться детские больницы, так это кара их родителям за то, что равнодушно смотрели как под российскими бомбами гибнут сирийские дети. За все придется платить.
Ответить
Представляю, какой студова видится паРаша со всеми ее попытками заявить себя суперстраной . А до Сатурна, твари параллелепипедоголовые, слабо долететь, чтобы Землю из фоторужья щёлкнуть ?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Цікаво, а що CNN думає про теперішніх радників Паршивенка ???
Ответить
Ответить
Ответить