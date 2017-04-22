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 Форум Украины(595919)
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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: журналистика (2382) Крым (19556) Мининформполитики (226)
Тему создал: Цензор.НЕТ

СБУ получит списки иностранных журналистов, которые участвуют в Ялтинском форуме, - Мининформполитики

Министерство информационной политики Украины проверит законность участия иностранных журналистов в "Ялтинском международном экономическом форуме", который проводится на территории оккупированного Россией Крыма.

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Проводи или не проводи Форум, но как курорт Крым россии не нужен.
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вся расейская педерация - сплошной фейк.
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ничего. каждому выдадут по соевой плитке петюнька - тютюнька , как торговым партнерам.
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Нічого не буде, чим більш Україна лякає, що когось там не пустить, тим більш показує свою слабкість. Загрози гарні, коли їх можна виконати, а коли ними загрожують щоб загрожувати, це смішно і жалюгідно.
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Названі особи будуть нев"їздними в Україну, а так да, нічого не буде.
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Це так, тільки потрібно у них запитати, чи потрібна їм ця поїздка? Це все одне, що позбавити шоколаду хворого діабетом і вважати, що він сильно покараний.
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Звідки вам знати, що там думала Самойлова? Самойлову, просто пуйло розіграти як партію в карти хотіло, а так могли кого завгодно послати, не поїде на цей конкурс поїде на інший, це все просто політика інших людей, а не бажання якись Самойлової.
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На ватному ресурсі було відео де вона казала що дуже хотіла потрапити на Євробачення, а зась.
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Вона говорила те, що їй наказали, в росії ніхто не може свої думки говорити так, як хочеть.
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Пропоную не озвучувати загрози, які не можуть налякати тих, хто вирішив приїхати до окупованого Крим.
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ЦЕНТР МИРОТВОРЕЦ БЛАГОДАРИТ РОССИЙСКУЮ "КОМСОМОЛКУ" ЗА БДИТЕЛЬНОСТЬ
Недавно на россии газета "Комсомольская правда" вполне справедливо возмутилась тем фактом, что Юлии Самойловой, внесенной в Чистилище сайта Миротворец, запретили въезд в Украину, а т.н. артистам российской эстрады Бьянке и Карауловой - нет.
Мы умеем признавать свои проколы и недоработки. Да, действительно - упустили.
Сегодня это наше упущение исправлено и обе девицы находятся в Чистилище рядом с Мишей Шуфутинским, который, как и они, в погоне за баблом пошел на нарушение украинского законодательства.
Мы внимательно читаем комсомолку и ни в коем случае не считаем, что она кого-то закладывает или сдает для того, чтобы Миротворец обратил внимание.
Учитывая трехлетний вклад "Комсомольской правды" в наполнение нашей базы данных боевиками, антиукраинскими пропагандистами, российскими военными преступниками и просто нарушителями украинского законодательства (а это более 300 особей), Центр Миротворец благодарит коллектив этого интернет-сми за оказанную помощь в борьбе с российским терроризмом путем публикаций материалов о них.
Мы всегда готовы к сотрудничеству и в дальнейшем просим присылать нам соответствующую информацию в виде выверенных списков.
Для справки: мы уточнили в СБУ информацию в отношении Бьянки и Карауловой. Как нам сообщили компетентные люди, до публикации в "Комсомольской правде", информацией об их противоправной деятельности ведомство не располагало. Более того, специальным мониторингом в отношении российских артистов СБ Украины не занимается. Наши знакомые также попросили при оказии поблагодарить редакцию комсомолки за предоставленную информацию, что мы и делаем.
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А что,это секретная информация?Кто то опять медальки,звания и премии получит за инфу с тырнета
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Министерство информационной политики Украины...дурдом, целое министерство ни о чем.
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ПАО «Мотор Сич» отгрузило в РФ в январе 2017 г. - 16, а в феврале - 36 турбовальных двигателей типа ТВ3-117 на общую сумму более 32 млн. долл. В марте экспортировано аналогичных двигателей еще на 26,5 млн. долл., что соответствует примерно 44 единицам.

СБУ получит списки иностранных журналистов, которые участвуют в Ялтинском форуме, - Мининформполитики - Цензор.НЕТ 9024

В РФ отправлено шесть 11-титонных грузовых автомобилей (АвтоКрАЗ-?) на общую сумму 270 тыс. долл., а ввезено 237 на общую сумму 3,4 млн. долл.

СБУ получит списки иностранных журналистов, которые участвуют в Ялтинском форуме, - Мининформполитики - Цензор.НЕТ 2210

В Республику Беларусь за тот же период экспортировано четыре грузовика на общую сумму 168 тыс. долл., а импортирована 131 машина на общую сумму 7,4 млн. долл. Еще 50 прибыло в марте.

СБУ получит списки иностранных журналистов, которые участвуют в Ялтинском форуме, - Мининформполитики - Цензор.НЕТ 3655
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Крымские предприятия украинского олигарха Дмитрия Фирташа выступили партнерами так называемого Ялтинского международного экономического форума, который уже третий раз проходит на оккупированном полуострове.
Как сообщает Центр журналистских расследований, об этом свидетельствует информация, указанная на официальном сайте «форума».
Среди партнеров мероприятия указан Армянский филиал ООО «Титановые инвестиции», которое после аннексии Крыма было зарегистрировано в Москве принадлежащей Фирташу холдинговой компанией Group DF, сообщает источник.
Компания «Титановые инвестиции» арендует мощности подконтрольного Фирташу предприятия «Крымский титан», перерегистрированного после оккупации полуострова в Киеве. «Титановые инвестиции» включены в список санкций, введенных Украиной в отношении пособников аннексии Крыма.
Еще одним партнером «экономического форума» в Ялте является принадлежащее Фирташу ПАО «Крымский содовый завод», которое после оккупации Крыма было зарегистрировано по российскому законодательству.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСБУ получит списки иностранных журналистов, которые участвуют в Ялтинском форуме, - Мининформполитики
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