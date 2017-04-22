СБУ получит списки иностранных журналистов, которые участвуют в Ялтинском форуме, - Мининформполитики

1414 23Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и ДонбассТеги: журналистика (2382) Крым (19556) Мининформполитики (226) Тему создал: Цензор.НЕТ22.04.17 09:53 СБУ получит списки иностранных журналистов, которые участвуют в Ялтинском форуме, - МининформполитикиМинистерство информационной политики Украины проверит законность участия иностранных журналистов в "Ялтинском международном экономическом форуме", который проводится на территории оккупированного Россией Крыма. читать источник x Мне нравится 1
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Недавно на россии газета "Комсомольская правда" вполне справедливо возмутилась тем фактом, что Юлии Самойловой, внесенной в Чистилище сайта Миротворец, запретили въезд в Украину, а т.н. артистам российской эстрады Бьянке и Карауловой - нет.
Мы умеем признавать свои проколы и недоработки. Да, действительно - упустили.
Сегодня это наше упущение исправлено и обе девицы находятся в Чистилище рядом с Мишей Шуфутинским, который, как и они, в погоне за баблом пошел на нарушение украинского законодательства.
Мы внимательно читаем комсомолку и ни в коем случае не считаем, что она кого-то закладывает или сдает для того, чтобы Миротворец обратил внимание.
Учитывая трехлетний вклад "Комсомольской правды" в наполнение нашей базы данных боевиками, антиукраинскими пропагандистами, российскими военными преступниками и просто нарушителями украинского законодательства (а это более 300 особей), Центр Миротворец благодарит коллектив этого интернет-сми за оказанную помощь в борьбе с российским терроризмом путем публикаций материалов о них.
Мы всегда готовы к сотрудничеству и в дальнейшем просим присылать нам соответствующую информацию в виде выверенных списков.
Для справки: мы уточнили в СБУ информацию в отношении Бьянки и Карауловой. Как нам сообщили компетентные люди, до публикации в "Комсомольской правде", информацией об их противоправной деятельности ведомство не располагало. Более того, специальным мониторингом в отношении российских артистов СБ Украины не занимается. Наши знакомые также попросили при оказии поблагодарить редакцию комсомолки за предоставленную информацию, что мы и делаем.
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ржунимагу ))))))
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В РФ отправлено шесть 11-титонных грузовых автомобилей (АвтоКрАЗ-?) на общую сумму 270 тыс. долл., а ввезено 237 на общую сумму 3,4 млн. долл.
В Республику Беларусь за тот же период экспортировано четыре грузовика на общую сумму 168 тыс. долл., а импортирована 131 машина на общую сумму 7,4 млн. долл. Еще 50 прибыло в марте.
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Как сообщает Центр журналистских расследований, об этом свидетельствует информация, указанная на официальном сайте «форума».
Среди партнеров мероприятия указан Армянский филиал ООО «Титановые инвестиции», которое после аннексии Крыма было зарегистрировано в Москве принадлежащей Фирташу холдинговой компанией Group DF, сообщает источник.
Компания «Титановые инвестиции» арендует мощности подконтрольного Фирташу предприятия «Крымский титан», перерегистрированного после оккупации полуострова в Киеве. «Титановые инвестиции» включены в список санкций, введенных Украиной в отношении пособников аннексии Крыма.
Еще одним партнером «экономического форума» в Ялте является принадлежащее Фирташу ПАО «Крымский содовый завод», которое после оккупации Крыма было зарегистрировано по российскому законодательству.
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