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Материалы по теме:  Взрыв в питерском метро
Теги: паспорт (570) Россия (70117) Санкт-Петербург (424) теракт (2080)
Тему создал: редактор новостей

В России лишили гражданства РФ фигурантов дела о теракте в Петербурге

В МВД РФ отметили, что это связано с тем, что их отец предоставил ложные сведения при получении российского гражданства.

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СМИ: отдых в оккупированном Крыму стоит в два раза дороже Турции
09:04 22.04.2017
Так называемый министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий сообщил, что из-за авиаперелета разница на туры в трехзвездочные отели между Крымом и Турцией составляет около 20 тысяч, а на туры в четырехзвездочные отели и вовсе выше в два раза. И это не говоря уже о разнице в качестве сервиса.

Об этом Стрельбицкий сообщил в ходе всероссийской образовательной конференции «Знания. Технологии. Тенденции развития индустрии туризма в РФ», которая проходит в Ялте, передает Крыминформ.
По его словам, недельный тур в Крым на двоих, включающий размещение в стандартном номере отеля «три звезды» с завтраком обходится в 34 710 рублей плюс 30 000 - авиаперелет из Москвы и обратно, плюс 2 000 рублей - трансфер аэропорт-отель-аэропорт, что в сумме составляет 66 710 рублей, в то время как недельный пакет в Турцию «все включено» на двоих с авиаперелетом из Москвы и обратно и трансфером будет стоить 39 294 рубля.
Стрельбицкий добавил, что среди объектов размещения категории «четыре звезды» Крым оказывается дороже Турции уже в два раза, а с услугой «все включено» - даже в 2,74 раза. В категории «пять звезд» отдых в крымских отелях в 3,4 раза дороже, чем в Турции, а с услугой «все включено» - в 3,74 раза.
По словам Стрельбицкого, туристический бизнес Турции в настоящее время весь свой потенциал и информационную политику направил на то, чтобы в сознании туриста закрепиться в качестве представляющего самый дешевый продукт.
«У нас происходит по-другому», - выразил сожаление министр.
В качестве крымского примера он привел разговор с руководителем одного из объектов размещения, который в январе 2017 года безо всяких оснований поднял цену проживания на 30%.
«На высказанное мной недоумение таким ходом этот образованный, в общем-то, человек заявил: «А что такого? Не будут брать - цену снижу», - рассказал Стрельбицкий.

https://ghall.com.ua/2017/04/22/smy-otdyih-v-okkupyrovannom-kryimu-stoyt-v-dva-raza-dorozhe-turtsyy/
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можно и манака, но лучше манакака однака.
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оптимал - моназимба. цены мона. обслуга зимба
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а может и Украине нужно лишить гражданства некоторых выдающихся деятелей Лугандона?
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то преждевременно. они метро еще не рвали. с ними торговать еще мона
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кацаПсинские теракты фейк.Не может в СаРае КГБэшном шойта взрывацца..
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Колхозники из Киргизии взрывали метро в Питере??... Арабские бедуины отключили компьютеры Пентогона в США? В чера российские каналы опять нашли предсмертную записку какогото террориста-бакалейщика из лавки вглуби Пакистана не то в Германии,не то во Франции.Раньше паспарта оставляли, а теперь записки.И в Хабаровске игил нападение на фсб на себя взял( берут все,хотя их правителей никто в лицо не видел) А былоли там нападение? И почему не берут живыми никого? Только зомбированного в Болгарии турка Агджу взяли живым,но ему голову уже испортили тогда(стрелял в Папу Римского по указке болгар)Да новое оружие "Зомбированный человек" поставленно на поток. Началось с секретаря ЦК.КПСС Кручины,знавший место золота партии выпрыгнул из окна, после звонка из ЦК.БЕРЕГИСЬ зомбированных бомб и стран ,где это могут делать-США,Россия,Китай,Израиль.
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И что после лишения гражданства? Депортация на место рождения?
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В России лишили гражданства РФ фигурантов дела о теракте в Петербурге

ИХТАМНЕТ И ОНИ НЕ НАШИ
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В СССР колхозники без паспортов до 70-х годов жили, и ничего. Но, вообще, странно. Не понравился- и ты уже не гражданин. Поймали за границей придурка, который футболистов взрывал: "А это не наш. Он вчера лишён гражданства"...
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Как говорил товарищ Саахов:
"И пусть это будут люди не из нашего района".
)))
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В России лишили гражданства РФ фигурантов дела о теракте в Петербурге, назначили им украинское гражданство, и выдали членские билеты "Правого Сектора".
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А прикольно в Роисе - от человека ваще не зависит его гражданство. Захотели втюхали гражданство РФ насильно, захотели лишили.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ России лишили гражданства РФ фигурантов дела о теракте в Петербурге
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