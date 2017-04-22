В России лишили гражданства РФ фигурантов дела о теракте в Петербурге

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09:04 22.04.2017
Так называемый министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий сообщил, что из-за авиаперелета разница на туры в трехзвездочные отели между Крымом и Турцией составляет около 20 тысяч, а на туры в четырехзвездочные отели и вовсе выше в два раза. И это не говоря уже о разнице в качестве сервиса.
Об этом Стрельбицкий сообщил в ходе всероссийской образовательной конференции «Знания. Технологии. Тенденции развития индустрии туризма в РФ», которая проходит в Ялте, передает Крыминформ.
По его словам, недельный тур в Крым на двоих, включающий размещение в стандартном номере отеля «три звезды» с завтраком обходится в 34 710 рублей плюс 30 000 - авиаперелет из Москвы и обратно, плюс 2 000 рублей - трансфер аэропорт-отель-аэропорт, что в сумме составляет 66 710 рублей, в то время как недельный пакет в Турцию «все включено» на двоих с авиаперелетом из Москвы и обратно и трансфером будет стоить 39 294 рубля.
Стрельбицкий добавил, что среди объектов размещения категории «четыре звезды» Крым оказывается дороже Турции уже в два раза, а с услугой «все включено» - даже в 2,74 раза. В категории «пять звезд» отдых в крымских отелях в 3,4 раза дороже, чем в Турции, а с услугой «все включено» - в 3,74 раза.
По словам Стрельбицкого, туристический бизнес Турции в настоящее время весь свой потенциал и информационную политику направил на то, чтобы в сознании туриста закрепиться в качестве представляющего самый дешевый продукт.
«У нас происходит по-другому», - выразил сожаление министр.
В качестве крымского примера он привел разговор с руководителем одного из объектов размещения, который в январе 2017 года безо всяких оснований поднял цену проживания на 30%.
«На высказанное мной недоумение таким ходом этот образованный, в общем-то, человек заявил: «А что такого? Не будут брать - цену снижу», - рассказал Стрельбицкий.
https://ghall.com.ua/2017/04/22/smy-otdyih-v-okkupyrovannom-kryimu-stoyt-v-dva-raza-dorozhe-turtsyy/
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ИХТАМНЕТ И ОНИ НЕ НАШИ
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"И пусть это будут люди не из нашего района".
)))
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