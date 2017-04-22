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Теги: погода (2427) ГСЧС (955)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Непогода в Украине: Обесточенными остаются более 200 населенных пунктов, повалены почти 4 тысячи деревьев

По состоянию на 7 часов утра субботы, 22 апреля, обесточенными из-за непогоды остаются 229 населенных пунктов в четырех областях.

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Непогода в Украине: Обесточенными остаются более 200 населенных пунктов, повалены почти 4 тысячи деревьев - Цензор.НЕТ 3255

https://www.youtube.com/watch?v=Er7Tb7_Wcm4

До слёз
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Щось влада не поспішае там електропостачання відновлювати, звичайно це ж не Авдіївки, там власності Ахметова немає.
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А киевская хунта пустила лишь сейчас мелкий дождик.
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Небесна канцилярия бушует что Тунгусский метерьорит в Сибири...
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Гнойсман стырил тепло везде не только в трубах, но и в небе.
Хотите температуру +15 в конце апреля - покупайте абонемент.
Хотите без дождя - доплата.
Заплатите за подключение - теплая погода не берется из ничего.
Абонплата уже начисляяется, все должники.
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Слава Богу что на НАТОвских голоаворезов не напал.. Вираломна что Гитлер на дохлый ссср...
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3790 деревьев... как у них всё точно подсчитано, не иначе как на дрова в Европу повезут раз такой случай выпал, летом видать будут "большие" пожары, сгорит много. Черти.
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А в 1908м году электрические кабеля ложили ТОЛЬКО под землей. Бельгийские, медные кабеля - до сих пор не оборвались и работают более СТА ЛЕТ!!! Нужно быть дебилами, что бы все небо в кабелях в 21 м веке было. "Стихия" обесточила или СПЕЦИАЛЬНО придумали систему?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНепогода в Украине: Обесточенными остаются более 200 населенных пунктов, повалены почти 4 тысячи деревьев
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