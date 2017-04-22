Непогода в Украине: Обесточенными остаются более 200 населенных пунктов, повалены почти 4 тысячи деревьев

965 14Теги: погода (2427) ГСЧС (955) Тему создал: Цензор.НЕТ22.04.17 09:31 Непогода в Украине: Обесточенными остаются более 200 населенных пунктов, повалены почти 4 тысячи деревьевПо состоянию на 7 часов утра субботы, 22 апреля, обесточенными из-за непогоды остаются 229 населенных пунктов в четырех областях. читать источник x Мне нравится
https://www.youtube.com/watch?v=Er7Tb7_Wcm4
До слёз
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