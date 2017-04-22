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Теги: Афганістан (21) Талібан (1) тероризм (1612)
Тему создал: редактор новостей

В результате нападения боевиков из движения Талибан на военную базу погибли 140 военных

Власти не исключают, что число погибших может возрасти, сообщается о множестве раненых.

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Повна аналогія з Лугандоном - срані вояки не хочуть воювати,за них це роблять американці, а мавпи Лугандона сподіваються на поміч Хуйла. Самі біжать з армії новоотбросії.
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А талибам видать понравилась мамочка-бомба, вот они и выёживаются. Штук 15 у Трампа ещё есть.
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бомбой мамочкой талибов гонять - все равно что из пушки по воробьем, ну или сначала уговорить их собраться кучно и постоять смирно
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видно дикуни із афганістану хочуть нові випробування сучасною зброї США?
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Нехай краще один одного вбивають там у себе в резервації, ніж прийдуть до згоди і миру між собою і за невірних візьмуться.
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Ось така робота діверсів. 10 а накосили .... Як по книжці.
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афганці вбивають афганців, а в минулому навіть самого Олександра Македонського оженили на Роксолані аби уникнути війни і розбрату. Виходить деградували афганці
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на Роксолане - вообще-то Сулейман был женат. И случилось это лет через 500 после смерти Македонского))) А Македонский - с Роксаной вожкался.. Но она вроде как не стала женой.
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судя по датам то была не та Роксолана
Это как шо не рожа то Серожа!
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между Македонским и Сулейманом разница в 2000 лет
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Ви помиляєтеся,Роксолана стала дружиною Сулеймана у 1520 році, що дорівнює різниці у 1827 років після згаданої мною події одруження Олександра Македонського на Роксані і ніяк не у 500 років.
До речі, піднята мною тема не про жінок, а про розуміння прагнення миру і не вбивства своїх громадян. В давнину афганці цінували своє життя і добробут більше ніж теперішні
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В старину на их тетках кто-то мог жениться - только и всего. Да и система отношений была попроще.
От представь себе, если бы они сейчас предложили Трампу какую-нить свою подстилку взамен на "астанавитес"...
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Тут есть одна тонкость: во времена Александра, а до него - в гораздо большей мере, север нынешнего Афганистана был оч плодородным местом. География была несколько иной, ибо еще продолжали таять ледники и из Греции до Аральского моря (это совершенно точно), а возможно вообще до Балха (это только предположение), можно было добраться на корабле. Даже во времена Чингисхана и Тимура Центральная Азия была еще оч плодородна и богата, а сейчас - пересыхает. Цикличность климата... природа меняется, а люди вынуждены адаптироваться к ней и выживать как-то.
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Бактрияна,Согдиана,Гиркания -ВСЕ ЭТО НА КАВКАЗЕ БЫЛО, а не выдуманных сталинянами в других областях. И ВООБЩЕ, КАК НАМ СКАЗАЛ ЛУЧШИЙ ИСТОРИК В МИРЕ( всех опередил лет на 50) Магедонский не был человеком, и люди тогда не жили.Кто он был Вы не знаете,но сейчас не время говорить об этом.А города Спарту и Сарды мы скоро покажем в ОдЭрБэйДжане.
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научились вот вдесятером две сотни постреляли
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на війні не можливо розслаблятись... помилка військових....
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Опять переодевание? используют методы таварыгстчей чЛенина с Дзержинским...
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А мечеть в мазари красивая с голубыми куполами и голуби все белые
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Грузини - то наші брати.Уже невдовзі наші добробати допоможуть звільнити братню Грузію від кацапської нечисті.
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только вчера посмотрел звездные войны - изгой один, напоминает
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Вот маскалям радость по тв будет. Даже хуйло небось чет пернет на эту тему. мол кацапы бы такого бы не допустили, мироточащие бронежилеты и портянки не пулей не гранатометом не взять
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Они на такие мелочи не размениваются. Они сразу все бросают: города, склады, базы
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ результате нападения боевиков из движения Талибан на военную базу погибли 140 военных
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