В результате нападения боевиков из движения Талибан на военную базу погибли 140 военных

12715 39Теги: Афганістан (21) Талібан (1) тероризм (1612) Тему создал: редактор новостей22.04.17 09:06 В результате нападения боевиков из движения Талибан на военную базу погибли 140 военныхВласти не исключают, что число погибших может возрасти, сообщается о множестве раненых. читать источник x Мне нравится
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Это как шо не рожа то Серожа!
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До речі, піднята мною тема не про жінок, а про розуміння прагнення миру і не вбивства своїх громадян. В давнину афганці цінували своє життя і добробут більше ніж теперішні
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От представь себе, если бы они сейчас предложили Трампу какую-нить свою подстилку взамен на "астанавитес"...
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