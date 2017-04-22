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 Форум Украины(595917)
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Теги: МИД (4051) Россия (70117) США (12416) Сурков (154) Зеркаль (59)
Тему создал: редактор новостей

Переговоры США и России по Украине должны проходить с участием Украины, - МИД

Представитель МИД Елена Зеркаль прокомментировала возможное участие помощника Путина Суркова в переговорах США и России по Украине.

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Это намёк на всякий случай, потому что картина "справедливого мира" в межушном нерве Кабаева выглядит так: он, такой чмо мачо сидит и делит мир (так и быть, хрен с ними, бездуховными) с другими сильными странами.

П.С. Тем более что у нас уже есть неоднократный опыт по поводу того, как о нас за нашей же спиной договаривались (достаточно погуглить "Виленское перемирие", после которого Хмельницкий царя московского чуть ли не матом в письмах крыл)
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Больше похоже на пиар "чем попало".
Если на колесе вздулась "шишка", я меняю колесо или еду на ближайший шиномонтаж. От того, что я прокричу об этом в новостях колесо не починится.
Представитель МИД обязан действовать, писать ноты протеста, предложения ... и отправлять другим МИДам.
США не принимает решений по выступлениям наших политиков на телевидении.
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Будут, поверь. Ничего вас история не учит. Украину не завоевывали ее всегда разворовывали, продавали, предавали, а потом разрывали. А это потому что мы к моему большому сожалению не дальновидные, продажные, не дружные, хитрые и продажные, и любим жить одним днем и каждый со своим личным интересом, а на государство и друг друга нам насрать. Горькая правда. Но, не осознав ее ничего к лучшему не изменится. Но, что то мне подсказывает, что сколько бисер не рассыпай, а маємо, те що маємо.
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Весь світ з Пецей))) Барига офшорний забрехався,накрався і з ним, та його брехливим оточенням ніхто рахуватися не буде! І нехай свій гарний англійський язик собі в дупу засуне, брехливий мародер!
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английский у него... мягко говоря, тоже не очень...
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Формат надо чуть чуть подправить ;Украина берет на себя обязательство не мешать США уничтожать педерацию!
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А зачем нужны эти переговоры? Ведь альтырнатывы Минську все равно нема
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Для того ,может быть,чтобы эта альтернатива появилась. США и Англии давно пора взять на себя главенство в переговорах,а для ускорения понимания запустить пару" учебных" ракет "случайно",в сторону России.
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Сурков(військовий злочинець) повинен з порваною дупою валятися на скотомогильнику,а не бути учасником переговорів.
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Как бы мне лично не нравился Наш "гарант". А в плане политики, он переиграл "сцаря" фофку.
Как бы там не говорили, а рашку явно "колбасит" как внутренне, так и внешне.
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ну это не новость.... плешивый ему в пуп не уперся.... оно уже показало какой с него предприниматель когда с газовыми трубами под мышками на перевес бегал... просрал такие рынки сбыта мама не горюй... и бросил ... ну и какой с него международный политик оказался весь мир знает ... только ленивый в его сторону не плюнул и в его шайтанат... но надо отдать должное продержалась тварь долго на ментовских понтах и на дорогой нефти
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Это же не секретная, а общедоступная
информация. Реализации газа в Европу в 2015 году 158,6 в 2016 уже 178, 3 млрд куб. м. Зачем Вы добровольно делаете себя дураками?
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ну что ты хочешь вышиватному товарищу доказать?он такой же, как твои соотечественники-ватники, хоть в очи ссы, все божья роса)))
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что на помойке рамблера постный день ? трешься здесь неуч.... наслушался плешивого суриката и его опричников... конечно для тебя товарная биржа энергоносителей (NYMEX) это что то вроде сколково с " нано технологиями" ... что то где то есть только не понятно что
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Наладится ещё всё. Не расстраивайся. Загнётся Россия. Скоро.
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Должны,но не будут,во всяком случае не при этой власти,и не при таких *дипломатах* как Чугункин и Зеркаль,такова реальность,вас Зеркаль возможно потом поставят в известность по договорнякам
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А що це дасть в принципі? Від того коли Зеркаль дізнається результат переговорів, під час їх проведення або після, в принципі нічого не залежить. Ні США, ні росія думку Зеркаль слухати не буде, для цього потрібно як мінімум, екононіку як в Німеччині мати, а як максимум, ядерну зброю мати, щоб до твоєї думки прислухалися.
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К сожалению,это так. Главные игроки будут тягаться только друг с другом ,а наше повизгивание им ни к чему.
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Нажаль ситуація, про про яку в народі кажуть: "без мене - мене женили", стосовно України, останнім часом - тарпляється досить часто.
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Трампыч уже предупредил Кремлебыдло по поводу Украины и Крыма...один раз,второго раза может и не быть.. Тамагавки товсь..пли...
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Как-то слабенько говорят наши правители. Сказали бы, что любые договоренности без Украины рассматриваться и признаны не будут.
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Это Украина такое заявит Трампу? Да не в жизнь,да и не надо. Потом ,почему любые,может позиция США нас вполне устроит.
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ну США могут пойти(да и пойдут) на какие то компромиссы, они явно не будут ставить жесткие требования, вот уже и про крым рассказывают, что будет с ним как с прибалтикой в советское время...ну а мы же хотим без всяких компромиссов...а вышиватных ребят послушаешь, так и вообще, только порох-миротворец сдерживает нашу самую могучую армию, которая уже давно в москве должна быть)
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И всё-таки,если США не выставят жесткие требования ,то этим покажут миру свою несостоятельность,как гарантов обеспечения мирового порядка там, где это обещали.
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ну они то гаранты, пока дело не доходит до ядерной державы)даже с паршивенькой кндр особо не хотят связываться
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Так ведь ещё не вечер,Трамп пока только стартует.
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Перш ніж хотіти щоб переговори між США і Росією не проводились без України треба щоб хоча б переговори між Україною і Росією проходили з участю України!!!
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Да на западе уже полное разочарование от наших воров.Контраст между ворами,чинушами в брильянтах и нищим народом не увидит только слепой.
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Срочно к Трампычу советником.оклад 100 000 бакинских в год...
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Земли на Кавказе Омур Ага (Америка)=Жизни господин с азэри. Он же Март(Жизни Отец)=Марз. Эр Уш(муж Сознания,Чуств, Духа,)=РУСЬ. Сна Мужа Сторона=Юху Эр Яна=УКРАИНА.Или если первые два слова читать вместе Юхары яна=Верха сторона.Вообще Ян-гори на азэри(одэри), а Янан(Юнона азэрогреческая)- Горящий(вместо н став. м=Мамед), А ЯНА-сторона. Сагдиана,Бактрияна,-Согдов и Бктров сторона.Дорогу Древним народам и их праздникам из КАВКАЗА.
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кацаПсинов ждут миллиардные репарации за Крым и разрушенный Дамбасс.Всему своё время...
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яке "своє время"???? ще 250 років збираєшся жити,? ти прямо як пеця - невмирущий
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что наша жизнь в историческом контексте?лишь миг...
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Они их платить не будут Развалятся нам на зло, но платить не будут. А потом будут говорить, это не мы, это нас заставили.
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...ну тогда им ишшо и доплатить нуна
...за турбо режим развала
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ты, старик, не доживешь, да и внукам твоим не достанется, репарации платит страна проигравшая в войне и платит победителям, даже если РФ кто то и победит то это будет явно не украина, а раз так то всякие репарации и контрибуции пойдут в карман куда более важных персон
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Так есть вариант,что можно присоединиться,т.е. запрыгнуть в лодку победителя. Как США и Англия во вторую мировую к СССР,так и Украина к Трампу против России. Флаг в руки Америке,как гаранту нашей безопасности!
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США и Англия то еще ладно, а вот удивленный вопрос немецкого генерала насчет Франции "а они разве тоже воевали?" наверное можно понять
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ну думаю что и нам достанется, да и оккупированные территории заберем))(как хорошо делить шкуру неубитого медведя)
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чумыдло ... кокошник поправь... вы мерзости сами себя уничтожите... друг другу глотки рвать будете... и первым вам за кадык уцепится герой вашего шайтаната каДЫРКА... и пена у тебя из пасти от того что только ленивый вам в харю не плюнул... рЮський мир мать его вместе с вами... гопники вонючие лазите твари по соседним странам... что разбагатели ? ... теперь как шавка обгадившаяся огрызаетесь с угла и нагадившая под себя ... не скоро из угла выберетесь ... так что присядете еще в дерьмо.. и поделом. С вами мерзостями то ладно... но вашим вылупкам после вас еще долго ваше дерьмо разгребать
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когда доктора обсуждают, как лечить пациента - пациента не спрашивают
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пока что пациента не спрашивают, судя по нытью МИДа, видно скальпель на что то нужное занесли
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Давай, мечтай, мечтай. С голодухи еще и не такие галлюцинации бывают. Вот шо санкции животворительные творят
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Процесс идет, но очень медленно. У них бабы больше рожают.
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А напомнете Украина это Что? Это та провинция Параши, с которой нет визового режима Пока в Киеве сидит прорасийское провительство, Украина будет объектом переговоров
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- Иванов! Ты будешь учавствовать сегодня в групповом сексе?
- А кто в списке?
- Ты, я и твоя жена
- Нет, я против!
- Ну, тогда мы тебя вычёркиваем...
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Так это если пригласят. А пригласят, если письменно подтвердим, что денег просить не будем. А не просить денег мы не можем. Замкнутый круг...
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Должны. Но не будут. Пригласят, когда огласят. Или Пеця думал, что он за спиной Дяди Сэма двурушничать с Кремлем будет, набивая свои офшоры, и торгуя суверенитетом Державы?
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...непонятно кто инициатор переговоров
...скорее раша, мерикосы давеча своё изложили в масквабаде и ждут решений хуйла до встречи семерки

...кацапы скорее всего будут скулить шоб их, когда будуть пиздить, не били по губам
...им каг бэ потом, сосать будет нечем
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перед началом минского сходняка рошен дал понять всему миру,что они в переговорах по-Донбассу разберутся без пиндосов...ему так рашист велел...дядю Сема -гаранта территориальной целостности и брита англицкого,который тоже гарантировал территориальную целостность не приглашать,а то липецкий рошен-отберет.но приглашать ,для членения Украины и создания днр с лнр рашистских подельников в мире- фрицев-макрелевых .жабоедов - оландовых и итальянскую газпромовскую секретутку чмогоричини...
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В Украине бы порядок навели,а то депутаты возят в Штаты планы по аренде Крыма,савченко с терористами что то решает,насалик у терористов уголь покупает.Разве к такому государству будет уважение?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПереговоры США и России по Украине должны проходить с участием Украины, - МИД
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