Переговоры США и России по Украине должны проходить с участием Украины, - МИД

2907 70Теги: МИД (4051) Россия (70117) США (12416) Сурков (154) Зеркаль (59) Тему создал: редактор новостей22.04.17 08:55 Переговоры США и России по Украине должны проходить с участием Украины, - МИДПредставитель МИД Елена Зеркаль прокомментировала возможное участие помощника Путина Суркова в переговорах США и России по Украине. читать источник x Мне нравится
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чмомачо сидит и делит мир (так и быть, хрен с ними, бездуховными) с другими сильными странами.
П.С. Тем более что у нас уже есть неоднократный опыт по поводу того, как о нас за нашей же спиной договаривались (достаточно погуглить "Виленское перемирие", после которого Хмельницкий царя московского чуть ли не матом в письмах крыл)
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Если на колесе вздулась "шишка", я меняю колесо или еду на ближайший шиномонтаж. От того, что я прокричу об этом в новостях колесо не починится.
Представитель МИД обязан действовать, писать ноты протеста, предложения ... и отправлять другим МИДам.
США не принимает решений по выступлениям наших политиков на телевидении.
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Как бы там не говорили, а рашку явно "колбасит" как внутренне, так и внешне.
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информация. Реализации газа в Европу в 2015 году 158,6 в 2016 уже 178, 3 млрд куб. м. Зачем Вы добровольно делаете себя дураками?
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...за турбо режим развала
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https://youtu.be/Hepw1P4yEbY
http://antikor.com.ua/articles/163983-opolchentsy_pokazali_video_kak_unichtohili_dvuh_rossijskih_voennyh_v_sirii
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- А кто в списке?
- Ты, я и твоя жена
- Нет, я против!
- Ну, тогда мы тебя вычёркиваем...
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...скорее раша, мерикосы давеча своё изложили в масквабаде и ждут решений хуйла до встречи семерки
...кацапы скорее всего будут скулить шоб их, когда будуть пиздить, не били по губам
...им каг бэ потом, сосать будет нечем
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