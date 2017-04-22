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Теги: авария (1131) моряки (213) смерть (4796) трагедия (193) Черное море (362)
Тему создал: редактор новостей

Поиски погибших на месте крушения сухогруза в Черном море прекращены

Федеральное агентство морского и речного транспорта РФ сообщило о завершении активной фазы поисково-спасательной операции в районе крушения сухогруза "Герои Арсенала", на борту которого было 9 украинцев.

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Ну да , це ж не чілійцы які шукали б більше місяця .
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Они "Курск" не хотели искать , а тут какието украинцы . Одно слово кацапы (живодёры)
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В 1994 году зимой так же пргиб в Северной Атлантике украинский теплоход Сальвадор Альенде.
Из 31 члена єкипажа остались в живих только двое. Боролись за жизнь в девятиметровіх волнах, в ледяной воде и урагане 30 часов.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПоиски погибших на месте крушения сухогруза в Черном море прекращены
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