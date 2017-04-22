Поиски погибших на месте крушения сухогруза в Черном море прекращены

2204 6Теги: авария (1131) моряки (213) смерть (4796) трагедия (193) Черное море (362) Тему создал: редактор новостей22.04.17 08:37 Поиски погибших на месте крушения сухогруза в Черном море прекращеныФедеральное агентство морского и речного транспорта РФ сообщило о завершении активной фазы поисково-спасательной операции в районе крушения сухогруза "Герои Арсенала", на борту которого было 9 украинцев. читать источник x Мне нравится
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Из 31 члена єкипажа остались в живих только двое. Боролись за жизнь в девятиметровіх волнах, в ледяной воде и урагане 30 часов.
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