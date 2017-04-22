Непогода добралась до Крыма: приостановлена работа Керченской паромной переправы

4139 62Теги: Керченский пролив (191) Крым (19556) погода (2427) Тему создал: редактор новостей22.04.17 08:24 Непогода добралась до Крыма: приостановлена работа Керченской паромной переправыНа оккупированном полуострове объявлено штормовое предупреждение. читать источник x Мне нравится 3
Мост… между прошлым и будущим…. нано будущим…. Сколково, аднака…..
https://www.youtube.com/watch?v=uWP5d2t2JVE&ab_channel=DenisProkopenko
http://www.forum-volgograd.ru/showthread.php?t=161782
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www.ntv.ru › Новости › ЧП
26 нояб. 2015 г. - Главный санитарный врач страны Анна Попова потребовала усилить борьбу с педикулёзом, иначе Россию ждет эпидемия. Только в ... , тьфу , кацапська гидота .
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вдвоевтрое.
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24.02.2017
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ЗимаМоста не будет?
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