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Теги: Керченский пролив (191) Крым (19556) погода (2427)
Тему создал: редактор новостей

Непогода добралась до Крыма: приостановлена работа Керченской паромной переправы

На оккупированном полуострове объявлено штормовое предупреждение.

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Требуем срочно мост!

Мост… между прошлым и будущим…. нано будущим…. Сколково, аднака…..
https://www.youtube.com/watch?v=uWP5d2t2JVE&ab_channel=DenisProkopenko
http://www.forum-volgograd.ru/showthread.php?t=161782
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не интересовался что они с ним потом сделали ?
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Интересоваться? No! No! Умерла так умерла....
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Получилось отличное экологически чистое слабительное средство
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Можеш собі десь записати що в Чернівцях немає централізованої гарячої води вже 20 років , така " трагедія " , може яку плюшку тобі дадуть .
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Чисті москалі ?????? Кумедний анекдот .В элитной гимназии №210 больше известной как «Корифей», была зафиксирована вспышка педикулеза. По словам родителей, учителя заметили, как дети стали активно чесаться на уроках. После медосмотра у некоторых из них были обнаружены вши.
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Расползаются по стране: России грозит эпидемия педикулёза - НТВ

www.ntv.ru › Новости › ЧП
26 нояб. 2015 г. - Главный санитарный врач страны Анна Попова потребовала усилить борьбу с педикулёзом, иначе Россию ждет эпидемия. Только в ... , тьфу , кацапська гидота .
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Непогода добралась до Крыма: приостановлена работа Керченской паромной переправы - Цензор.НЕТ 973Бойлер вартує менше 100 баксів , в деяких квартирах по два стоять ,
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Я тоже с Черновцов, поставил 6 вакуумных коллекторов и бак на 800л, 2-х контурный котел на подстраховку. О проблеме горячей воды забыл.
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Как все сложно.
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Жду новости,что мост смыло и он не подлежит восстановлению.
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Не. Надо исчо 153 млрд. дофинансирования.
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Что бы что то смыть, должно что то быть. Аксиома однако.
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Как раз подлежит. Только в связи с восстановлением стоимость возрастет вдвое втрое.
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А я за те що б збудували міст . Коли розвалиться рашка , то не тільки Крим повернеться в лоно Святої Київської Русі , але і вся Кубань і Ростовська область. А міст хоч яка то плата за кацаБські безчинства.
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Я теж за це. Ми нація трудолюбива, але готовим товаром теж не гидувати не станем.
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Золоті слова...А то ...хай потоне , чи розвалиться. Все буде нашим , Українським.Хай будують.
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Крымчанам срочно ставить ветряки электроэнергию запасать на лето, жара будет кондиционер не работать чукча не приедет однака
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Странное представление у дамбасской мразоты о ГуляйПольской вольнице (судя по адресу, фото в Донецке сделано):
Непогода добралась до Крыма: приостановлена работа Керченской паромной переправы - Цензор.НЕТ 5216
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Кого больше любят и ценят ... Сегодня Ленин - пати не планируют . Кацапы они есть кацапы .
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Здепец кацаПсинскимм мостам... братья вРоттенберги ушли в запой...
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та нехай матінка природа зробить своє діло, змие усіх років расіянських у засране їми море!! здохне расія!!
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Стадион в Питере будували 10 лет.космодром Восточный столько же,скок будуть строить Керченское коромысло один Господь знает.

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Даже Господь не знает. Данное мероприятие не поддается рассчету и в небесной канцелярии.
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А что, паромная переправа ещё существует? Почему она до сих пор не взорвана? Чем заняты наши спецслужбы? Надеюсь, ещё до лета из транспортного сообщения с паРашей у Крыма останется только парочка полуутонувших столбов недостроененного моста. Кстати, и аэропорт тоже надо сравнять с землёй...
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Та плювати хотіли вялікіє на пароми. В них уже міст на підході. От-от буде височіти хахлам на завидки, тільки ще зовсім трішки потерпіти і сотеньки мільярдів вкласти.
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Я надеюсь,что запасов боярышника и ягеля на Украинском полуострове для руцко-тронутых ватников хватит на пару дней... А потом протрезвеют и начнут "референдить" снова...
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Правоохранители изъяли 3 тонны косметического лосьона «Боярышник» российского производства, который предположительно использовался для изготовления суррогата.

24.02.2017
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кацапы если мост рухнет, не вешайте нос, туннель стройте. а когда и он рухнет, начинайте строить мост.
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Тихо! Раптом крисчани будуватимуть тунель під перешийком щоби красти українських курей?
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Як я переживаю за крисчан... Як вони святкуватимуть різні там травневі свята без підвозу воттки?
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Вообще, непогода в Крыму - это плохо. Плохо, потому, что осадками пополнятся кончающиеся запасы пресной воды у крысчаней. Надеюсь, их хватит ненадолго.
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И балалайки с кокошниками только по телевизору... Бядааа...
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так новость то в чем. переправа раз в месяц точно не работает из за погоды. а тут тролики ура ура, а чего ура то. непогода сойдет и опять все будет работать. Д.Б. по лаврову
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНепогода добралась до Крыма: приостановлена работа Керченской паромной переправы
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