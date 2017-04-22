Украинцы на третьем месте среди иностранцев, получивших гражданство Германии

2840 83Теги: Германия (2773) гражданство (550) украинцы (2510) эмиграция (100) Тему создал: Цензор.НЕТ22.04.17 02:00 Украинцы на третьем месте среди иностранцев, получивших гражданство ГерманииВ 2015 году 4 200 украинцев получили немецкое гражданство, став таким образом третьей крупнейшей группой натурализованных в Германии иностранцев. читать источник x Мне нравится
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Обучение в Германии - вид на жительство - гражданство, кто не знает там обучение в многих вузах бесплатное, само обучение , что там это время прожить без помощи надо подрабатывать конечно
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там и получала образование, уже давно гражданство
и замуж там вышла, но не за немца, вообще люди везде разные,
но мне Германия всю равно не нравится, мне и Украина не нравится
мне Швейцария нравится или ещё лучше какие нибудь красивые и главное мало обитаемые острова без отелей и всякой дряни туристов только аборигенов чорти де в океане, были б гроши(
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ать-два левой, в канюшню
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а . в друзья то неважно
ну непостоянно . профили
сегодня один завтра другой
нувыпонимаете
а что делать, такая жисть, бгг
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Германия в прошлом году потратила на беженцев 30 млрд евро
Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки. По данным агентства ЕС Frontex, за 2015 год в Евросоюз прибыли 1,8 миллиона мигрантов.
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Каким образом наш кастрированный безвиз может усилить процесс миграции? Если по нему даже работать и учиться нельзя. Только сьездить на отдых потратить деньги, которых почти ни у кого нет на это... Самое смешное то, что весь бардак в стране был затеян только ради экономии нескольких евро при получении визы..... Остальное без улучшений. Только ж*пы на золотых унитазах поменялись....
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Работы нет, тотальное беззаконие и беспредел. Отжимают всё : бизнесы, квартиры , машины. Теперь еще и за комуналку не сможем заплатить (((
Вот и уезжают люди ...
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Достаточно зайти в любую гос. организацию - сидят одни дебилы .
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Выходцы из России как угроза Европе.
10% всех, кто сидит в немецких тюрьмах - это люди российского происхождения, родившиеся в РФ.
http://www.svoboda.org/a/28444760.html
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Сколько из этого количества Б/У чиновников - нищебродов, и Б/У депутатов - пупов земли?
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28-річний електротехник за фахом Сергій В., російський німець-репатриант, який має два громадянства, російське і немецьке, був заарештований о 5 годині ранку 21 квітня 2017 спеціальним антитерористичним поліцейським загоном GSG 9. Поліція більше тиждня до цього слідкувала за підозрюваним.[5][6] Одразу після затримання підозрюваний визнав свою провину.[7]https://uk.wikipedia.org/wiki/Вибух_автобуса_«Боруссії»_(Дортмунд)
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А чё ничё про вяликий "Русский мир Германии".... тама их немеряно.... путлер засевает уже со своим писюном во рту.... та ещё руцкая колона.
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http://expres.ua/news/2017/04/22/238869-rf-zagorivsya-artyleriyskyy-sklad-vogon-ohopyv-sotni-metriv-kvadratnyh
Может украинский сварщик поработал?
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