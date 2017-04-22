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 Форум Украины(595897)
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Теги: Германия (2773) гражданство (550) украинцы (2510) эмиграция (100)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Украинцы на третьем месте среди иностранцев, получивших гражданство Германии

В 2015 году 4 200 украинцев получили немецкое гражданство, став таким образом третьей крупнейшей группой натурализованных в Германии иностранцев.

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Интересно бы знать что это за украинцы и как много среди них членов семей депутатов, олигархов, всяких бизнесменов что владеют чем то в Украине, сколько членов семей чиновников нынешних и бывших .
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а мне не нравится Германия, лучше уже в Австралию то что украинцы больше прутся к фрицам обусловлено тем что там упрощённая схема получения гражданства и география имеет значение конечно.
Обучение в Германии - вид на жительство - гражданство, кто не знает там обучение в многих вузах бесплатное, само обучение , что там это время прожить без помощи надо подрабатывать конечно
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кстати, моя двоюродная сестра живёт в Германии
там и получала образование, уже давно гражданство
и замуж там вышла, но не за немца, вообще люди везде разные,
но мне Германия всю равно не нравится, мне и Украина не нравится
мне Швейцария нравится или ещё лучше какие нибудь красивые и главное мало обитаемые острова без отелей и всякой дряни туристов только аборигенов чорти де в океане, были б гроши(
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дык знамо дело. мухосранск точно не муравейник
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с каких пор расея стала свободной страной? марсеяне навестили?
ать-два левой, в канюшню
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спс, и вам,
а . в друзья то неважно
ну непостоянно . профили
сегодня один завтра другой
нувыпонимаете
а что делать, такая жисть, бгг
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Что-то иммигрантов из Ниметчины не видно пока...
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В добавок

Германия в прошлом году потратила на беженцев 30 млрд евро

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки. По данным агентства ЕС Frontex, за 2015 год в Евросоюз прибыли 1,8 миллиона мигрантов.
Украинцы на третьем месте среди иностранцев, получивших гражданство Германии - Цензор.НЕТ 864
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Эти "украинцы"- немцы и евреи с Украины))))
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Украина из-за недооценки своих людей теряет молодьіх и трудоспособньіх специалистов. Потом проводить пенсионную реформу или не проводить ее не будет иметь значение. После получения безвиза процесс иммиграции может усилиться и останутся старьіе и те, кто не хочет работать.
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да ты что?неужели?я вот тут комментах почитал-скерстились в счастье некоторые...и мне хочется одного-когда вы уже уберетесь?
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Едут не только "скрестившиеся в счастье", но и большинство нормальньіх людей. Вьі мне напомнили одну мою знакомую, которая говорила: уедут евреи и будет больше места. Большинство нормальньіх евреев уехало, а нам легче не стало. Как то так вьішло.
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уехали бы кацапы ... вот тогда точно больше места стало ! только эту гадость и плёткой от сюда не выгнать ..
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После получения безвиза процесс иммиграции может усилиться
Каким образом наш кастрированный безвиз может усилить процесс миграции? Если по нему даже работать и учиться нельзя. Только сьездить на отдых потратить деньги, которых почти ни у кого нет на это... Самое смешное то, что весь бардак в стране был затеян только ради экономии нескольких евро при получении визы..... Остальное без улучшений. Только ж*пы на золотых унитазах поменялись....
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Кто на що вчився , наприклад безвіз допоможе знайти потенційну роботу і домовитись про виклик з роботодавцем , що допоможе зробити робочу візу .
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безвиз права на работу не дайот.если партизаном будешь работать за бугром,закроют навсегда...
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главное адвоката грамотного найти и не придется работать партизаном
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Куда людям деваться??!!
Работы нет, тотальное беззаконие и беспредел. Отжимают всё : бизнесы, квартиры , машины. Теперь еще и за комуналку не сможем заплатить (((
Вот и уезжают люди ...
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Не все из них бьіли людьми, некоторьіе бьіли кошарами.
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на РАБссии массово не платят коммуналку и это правильно.Зачем наполнять карманы ВиолончеГлисов карликов...
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Ali Hasan , также теряет талантливых и умных . И это уже чувствуется за 20 лет ''утечки мозгов ''
Достаточно зайти в любую гос. организацию - сидят одни дебилы .
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Безвиз права на работу не даёт . Но зато значительно облегчает налаживание контактов и связей , а значит и пути эмиграции
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А шо фсе спят, нах? :Украинцы на третьем месте среди иностранцев, получивших гражданство Германии - Цензор.НЕТ 8777Украинцы на третьем месте среди иностранцев, получивших гражданство Германии - Цензор.НЕТ 1212Украинцы на третьем месте среди иностранцев, получивших гражданство Германии - Цензор.НЕТ 920Фот как нада, йопта :Украинцы на третьем месте среди иностранцев, получивших гражданство Германии - Цензор.НЕТ 6826Тьфу, тьфу, бля, ёпта, тьфу! Бабу жалка, фнатури! ! Гы!
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Схоже на провокатора , не здивуюсь якщо воно пише з Тюмєні .
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мацкалей типа пабедителей за 25 лет удрало в Нимеччину аж 2 миллиона
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А тем временем в европейских СМИ. Радио Свобода.
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Выходцы из России как угроза Европе.
10% всех, кто сидит в немецких тюрьмах - это люди российского происхождения, родившиеся в РФ.
http://www.svoboda.org/a/28444760.html
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они угроза всему миру, ну а мы от этой гадости больше всех страдаем ..
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В 2015 году 4 200 украинцев получили немецкое гражданство....

Сколько из этого количества Б/У чиновников - нищебродов, и Б/У депутатов - пупов земли?
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Пишут о задержании в Дортмунде террориста, подорвавшего три бомбьі. И главное єто не мусульманин, а иммигрант из россии с российским гражданством.
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Арешт підозрюваного
28-річний електротехник за фахом Сергій В., російський німець-репатриант, який має два громадянства, російське і немецьке, був заарештований о 5 годині ранку 21 квітня 2017 спеціальним антитерористичним поліцейським загоном GSG 9. Поліція більше тиждня до цього слідкувала за підозрюваним.[5][6] Одразу після затримання підозрюваний визнав свою провину.[7]https://uk.wikipedia.org/wiki/Вибух_автобуса_«Боруссії»_(Дортмунд)
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Украинцев опередили только турки (19 700 натурализованных) и поляки (5 900). В общем немецкое гражданство в 2015 году получили 107 200 иностранцев.........................................

А чё ничё про вяликий "Русский мир Германии".... тама их немеряно.... путлер засевает уже со своим писюном во рту.... та ещё руцкая колона.
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У РФ загорівся артилерійський склад: вогонь охопив сотні метрів квадратних 22.04.2017 06:54 У РФ загорівся артилерійський склад: вогонь охопив сотні метрів квадратних У п'ятницю, 21 квітня, на території військової частини Курської області в Росії загорівся склад артилерійського озброєння. Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на джерело у силових структурах регіону. Пожежа почалася на території військової частини 45119 у населеному пункті Халіно Курської області. Відомо, що пожежа на складі зі стрілецьким і артилерійським озброєнням. Її площа становить близько 200 квадратних метрів. Інформації про постраждалих не надходило, подробиці уточнюються. - Було виявлено задимлення підземного сховища стрілецьких боєприпасів (патрони до стрілецької зброї) Західного військового округу. Прибулими до місця пожежними і МНС загоряння локалізовано, - йдеться в повідомленні МНС.
http://expres.ua/news/2017/04/22/238869-rf-zagorivsya-artyleriyskyy-sklad-vogon-ohopyv-sotni-metriv-kvadratnyh
Может украинский сварщик поработал?
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Скатертью дорога. Меньше народа - больше кислорода.
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Зараз доречна от така , прямо як за вікном , Украинцы на третьем месте среди иностранцев, получивших гражданство Германии - Цензор.НЕТ 2761
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Вчера по Белорусскому ТВ смотрел выступление ихнего Президента...Та ты что.Такой умный и политически подкованный человек. Большой хозяйственник и патриот. Поживем увидим.От шоколадного покращення уже сил нету.
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Чомусь мешканці Беларусі не так радють , певне не хочуть щоб їм заздрили .
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Любий виходець з партноменклатури має бути політично підкованим , недаремно політінформації при СРСР були кожного тиждня , сам колись у школі проводив
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Цензор.НЕТФорум УкраиныУкраинцы на третьем месте среди иностранцев, получивших гражданство Германии
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