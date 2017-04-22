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Материалы по теме:  Задержание Мартыненко
Теги: НАБУ (1628) Мартыненко (311) суд (20681)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Заседание по избранию меры пресечения фигуранту "дела Мартыненко" Переломе перенесено на 12:00 субботы

Соломенский районный суд Киева перенес заседание по избранию меры пресечения первому зампредседателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергею Переломе на 12:00 субботы 22 апреля.

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А чё "дело Мартыненка" в ковычках? Напраслину наводят на "честного человека"? Да, Юра?
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Очередное "очезамилювання"! Делают вид, что борются с коррупцией, но никого еще не посадили, потому что сами участвуют в єтой коррупции. Сколько можно дурить народ?
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Нужно организовать массовые требования избирателей с требованием перевыборов всех ветвей власти с последующим независимым аудитом и уголовным преследованием всех коррупционеров. И выборы провести уже в этом году. Уверен что не мытьем так катаньем по договоренности с Путиным убивают Украину.
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Совершеннейшая дикость - кореша-решалы в суде спасают спонсора! В какой еще стране возможно вот такое давление на суд со стороны парламента?! Какие поруки, коль грязные руки?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЗаседание по избранию меры пресечения фигуранту "дела Мартыненко" Переломе перенесено на 12:00 субботы
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