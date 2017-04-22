Заседание по избранию меры пресечения фигуранту "дела Мартыненко" Переломе перенесено на 12:00 субботы

430 13Материалы по теме: Задержание МартыненкоТеги: НАБУ (1628) Мартыненко (311) суд (20681) Тему создал: Цензор.НЕТ22.04.17 01:38 Заседание по избранию меры пресечения фигуранту "дела Мартыненко" Переломе перенесено на 12:00 субботыСоломенский районный суд Киева перенес заседание по избранию меры пресечения первому зампредседателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергею Переломе на 12:00 субботы 22 апреля. читать источник x Мне нравится
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