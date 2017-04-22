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Теги: Госдума (956) депутат (2876) киберпреступление (248) приговор (466) Россия (70113) суд (20681) США (12414)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Сына депутата Госдумы РФ Селезнева приговорили в США к 27 годам тюрьмы за киберпреступления

Суд в США приговорил россиянина Романа Селезнева, сына депутата Госдумы РФ от ЛДПР Валерия Селезнева, к 27 годам лишения свободы по делу о кибермошенничестве.

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Головне не давати йому гитару, задроче шансоном ,,ухАділ ат пагоні, чілавек в тілагрейке,..,,
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...МИД РФ назвали задержание россиянина похищением и нарушением норм международного права...?
О каких международных правах вы, пидарусы, говорите? Эти права должны соблюдать все без исключения. А если вы решили исключить себя, то и вам под зад ногой также.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСына депутата Госдумы РФ Селезнева приговорили в США к 27 годам тюрьмы за киберпреступления
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