Сына депутата Госдумы РФ Селезнева приговорили в США к 27 годам тюрьмы за киберпреступления

4864 102Теги: Госдума (956) депутат (2876) киберпреступление (248) приговор (466) Россия (70113) суд (20681) США (12414) Тему создал: Цензор.НЕТ22.04.17 01:20 Сына депутата Госдумы РФ Селезнева приговорили в США к 27 годам тюрьмы за киберпреступленияСуд в США приговорил россиянина Романа Селезнева, сына депутата Госдумы РФ от ЛДПР Валерия Селезнева, к 27 годам лишения свободы по делу о кибермошенничестве. читать источник x Мне нравится 17
Ответить
О каких международных правах вы, пидарусы, говорите? Эти права должны соблюдать все без исключения. А если вы решили исключить себя, то и вам под зад ногой также.
Ответить