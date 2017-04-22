Судьям из Днепра, задержанным при получении взятки, в виде меры пресечения избран домашний арест, - НАБУ

849 17Материалы по теме: Борьба с коррупцией ВзяточникиТеги: НАБУ (1628) арест (10230) взятка (3782) Днепр_город (2583) суд (20681) судья (1800) САП (425) Тему создал: Цензор.НЕТ22.04.17 01:02 Судьям из Днепра, задержанным при получении взятки, в виде меры пресечения избран домашний арест, - НАБУДвум судьям районного суда Днепра, задержанным по факту получения взятки, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. читать источник x Мне нравится
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Сцука-5 раз брала по штуке баксов с подсудимого ,обусловив взятку в 30000 баксов...какой домашний арест??????
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