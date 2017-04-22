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Материалы по теме:  Борьба с коррупцией Взяточники
Теги: НАБУ (1628) арест (10230) взятка (3782) Днепр_город (2583) суд (20681) судья (1800) САП (425)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Судьям из Днепра, задержанным при получении взятки, в виде меры пресечения избран домашний арест, - НАБУ

Двум судьям районного суда Днепра, задержанным по факту получения взятки, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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вот звери,зачем так жестоко,такая моральная травма беднягам судьям(((( или их морды в дверь камеры не смогли пропихнуть?????
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"Суд это ходатайство не удовлетворил" - вони ж ім два квитки до росіі вручили.
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как вариант пойдёт... хотя, на мою думку, занатто гуманно
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Доки не почнуть розстрілювати за корупцію - здолати її буде неможливо...............
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а почему так строго, а не отпустили под обещание "честное слово, больше не буду"???
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у нас на предприятии циган упер метал уголок кг так на 12 - дали пятерик... а судьи кто ? бля классика ... суд Линча - наши приоритеты.
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Судья за взятку должен сидеть в СИЗО до суда и если виновен-12-15 лет......
Сцука-5 раз брала по штуке баксов с подсудимого ,обусловив взятку в 30000 баксов...какой домашний арест??????
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСудьям из Днепра, задержанным при получении взятки, в виде меры пресечения избран домашний арест, - НАБУ
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