Судебное заседание по избранию меры пресечения Мартыненко перенесли на 22 апреля, он проведет ночь в СИЗО

1292 22Материалы по теме: Задержание МартыненкоТеги: Мартыненко (311) прокуратура (2825) СИЗО (929) суд (20681) Тему создал: Цензор.НЕТ22.04.17 00:36 Судебное заседание по избранию меры пресечения Мартыненко перенесли на 22 апреля, он проведет ночь в СИЗОСудебное заседание по избранию меры пресечения Николаю Мартыненко перенесено на 10-00 22 апреля. читать источник x Мне нравится
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глистовость...)))) Будьот жидь а не сидеть!!! )))
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Тут толпа уродов (нардепы , министры ,адвокаты) ,которых мартыненко ( с мал. букв.) подкармливал баблом на лопате... В этом кодле поразил меня Емец за которого я голосовал, который в отличии от своего покойного отца замазан ...
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