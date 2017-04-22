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Материалы по теме:  Задержание Мартыненко
Теги: Мартыненко (311) прокуратура (2825) СИЗО (929) суд (20681)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Судебное заседание по избранию меры пресечения Мартыненко перенесли на 22 апреля, он проведет ночь в СИЗО

Судебное заседание по избранию меры пресечения Николаю Мартыненко перенесено на 10-00 22 апреля.

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я даже больше думаю.. судебное заседание не случайно было начато в пятницу...
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Вы бы видели как эти скоты себя ведут в суде. блядь их не судить их душить надо
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Сьогодні 21 рік з дня загибелі Президента ЧРІ Джохара Дудаєва...Судебное заседание по избранию меры пресечения Мартыненко перенесли на 22 апреля, он проведет ночь в СИЗО - Цензор.НЕТ 933
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Агааа... Я плллакаль... Нада ХЕРоя сразу дать..ПРоверка на вшивость-шаКАЛадную или
глистовость...)))) Будьот жидь а не сидеть!!! )))
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и вручить мартыненке мядальку за возвращение крысма.
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типа звязды святого ебукентия, или ордена сутулого?
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Какую армию адвокатов выкохали эти уроды. На суды - духу не хватило. Они им просто не нужны. Пусть судят и засуживают их врагов, из простых смертных. Всё испохабили. Что же за государство вы наваяли, твари вы этакие? Как при нём жить простым людям? Сейчас у страны два пути: или всем мыслящим и не желающим здесь загнуться, просто выехать, или нахер вас всех выгнать, посадить, уничтожить.
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А ведь это хорошо. мартыненка вскрывает своих шнырей. И главное, он их за гавно не считает если зажал 300 млн. а выставил шестерок как подписку. хотя мог вполне "законно" заплатить заставу и выйти. Но зажал, ему шестерок своих не жалко оказывается.
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Знал, с кем дело имеет. Если что не так пойдёт, то они такой хай поднимут, что мало не покажется. Этому их учить не нужно. В ход пойдут и огульные обвинения и угрозы, и откровенная брань, с хамством в обнимку. Публика наглая, для которой все способы хороши. Давно слежу за ними, не переставая удивляться их стадной, шакальей манере поведения.
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А чего удивляться - адвокаты имеют право брать за ,,работу,, столько, сколько ни судьям,ни прокурорам за год не забатрачить. Не правосудие, а левосудие какое то .Извращение одно.
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Еще парочка таких фарсовых судебных процессов и Народ начнет вешать.
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Не начнет. Утрется и пойдет картошку хоронить.
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Как нагло, вольготно, без нотки уважения к интституту правосудия, вели себя эти хозяева жизни. Как изуитски изощрённо угрожали судье и прокурору. Зажравшаяся, прибравшая к своим рукам прикормленных полицаев, братия. Это и есть то самое, что мы своим равнодушием и недальновидностью, избрали и взрастили - себе же на позорище и на муку.
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Я не знаю кто тут прав или немного правее. Кто виноват или немного больше морда в пушке. Ясно одно, что страна в дерьме. И эти прямые эфиры исчерпали себя. Жопа! Вот состояние в котором находится Украина! Виной всему шоколадная жопа. Спамте, банте, делайте со мной, что хотите. Пофиг. Это дно! Буду только рад, если получу бан, потому что наблюдать это дерьмо уже просто не могу.
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Когда судят ,оступившихся ПАТРИОТОВ Украины то в зале суда мусора или не пускают простых ГРАЖДАН или закрывают им рот...


Тут толпа уродов (нардепы , министры ,адвокаты) ,которых мартыненко ( с мал. букв.) подкармливал баблом на лопате... В этом кодле поразил меня Емец за которого я голосовал, который в отличии от своего покойного отца замазан ...
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Україні може допомогти лише Бог(ідеальний варіант),або Лі Кван Августо(далеко не ідеально,але дієво)!!!На слідуючих виборах ....кторат,після уважного перегляду зомбоящика та глибокого аналізу знову приведе до влади наступного виродка,який поведе до"світлого"майбутнього!!!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСудебное заседание по избранию меры пресечения Мартыненко перенесли на 22 апреля, он проведет ночь в СИЗО
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