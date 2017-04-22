Представитель Госдепа США Кейданов посетит Украину для обсуждения вопросов обороны

1532 30Материалы по теме: ОборонаТеги: визит (2134) Госдепартамент США (603) оборона (902) США (12414) Тему создал: Цензор.НЕТ22.04.17 00:28 Представитель Госдепа США Кейданов посетит Украину для обсуждения вопросов обороныЗаместитель помощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам посол Тина Кейданов в период 23-29 апреля совершит визиты в Германию, Эстонию и Украину "для обсуждения ряда вопросов международной безопасности". читать источник x Мне нравится 1
Ответить
Ответить
Ответить
1,5 миллиарда долларов в год: в "ДНР" посчитали, стоимость запуска украинских заводов
Оккупанты знали, что не смогут обеспечить работу "национализированных" предприятий, а даже если Кремль даст им деньги, заводы и фабрики будут работать в минус.
По данным корреспондента Без Табу, работающего на территории "ДНР" и "ЛНР", оккупанты проводили аудит предприятий металлургической промышленности еще до их "национализации".
Согласно выводам, к которым пришли российские эксперты, только для восстановления работы предприятий-грандов "Донецкстали" "ЕМЗ" и его макеевского филиала, а также "Юзовского металлургического завода" нужно более 1,5 миллиардов долларов в год.
Тем не менее, боевики захватили эти предприятия, надеясь, что деньги поступят к ним из бюджета РФ.
При этом аудиторы в открытую отчитывались в Москву, что даже при полном обеспечении вышеуказанных заводов вся металлургия "ДНР" будет работать без прибыли. Каждая тонна готовой продукции обойдется оккупантам в минус 24 доллара при условии, что железнорудное сырье будет обходиться в 80 у.е. за тысячу килограммов. И если здесь террористы могут быть спокойны - рыночная стоимость сырья составляет 60 долларов, то уголь, металлургический кокс и феросплавы обойдутся боевикам в серьезный минус.
Выйти же на прибыль, по данным российских экспертов-аудиторов, отжатые боевиками предприятия не смогут ни при каких условиях.
https://beztabu.net/15-milliarda-dollarov-v-god-v-dnr..
Ответить
Ответить
Лід я так розумію скрес і кацапів таки на заходіри вірішено додавлювать . Ми за , ми тільки за !
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Кацапи ТОДІ цього НЕ зрозуміли.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Є таке, чоколатна ієрархія??? Який рівень??? What is your level now??
Скільки ж кошту заробляєш, вистачає???
)))
Ответить
питання! якого біса ти, о4кун, виступаєш тут під псевдо, ще й множишся (діленням, як найпростіші) так нагло???
п.с. сумніваюсь, що ти здатне опустити навіть кришку свого унітазу чи дючки, чи що там у тебе є для каналізації твого г..вна, що ллється з тебе через край!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить