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 Форум Украины(595897)
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Материалы по теме:  Оборона
Теги: визит (2134) Госдепартамент США (603) оборона (902) США (12414)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Представитель Госдепа США Кейданов посетит Украину для обсуждения вопросов обороны

Заместитель помощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам посол Тина Кейданов в период 23-29 апреля совершит визиты в Германию, Эстонию и Украину "для обсуждения ряда вопросов международной безопасности".

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тю! як кролики плодитесь))) чи не має там серед вас baks bunny якого?
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не решимость запада может войти навечно в историю. Поэтому вспоминаем Будапештский меморандум и начинаем выполнять соглашения!
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Новости из процвітающей ріспублики Представитель Госдепа США посетит Украину для обсуждения вопросов обороны - Цензор.НЕТ 3857

1,5 миллиарда долларов в год: в "ДНР" посчитали, стоимость запуска украинских заводов

Оккупанты знали, что не смогут обеспечить работу "национализированных" предприятий, а даже если Кремль даст им деньги, заводы и фабрики будут работать в минус.

По данным корреспондента Без Табу, работающего на территории "ДНР" и "ЛНР", оккупанты проводили аудит предприятий металлургической промышленности еще до их "национализации".

Согласно выводам, к которым пришли российские эксперты, только для восстановления работы предприятий-грандов "Донецкстали" "ЕМЗ" и его макеевского филиала, а также "Юзовского металлургического завода" нужно более 1,5 миллиардов долларов в год.

Тем не менее, боевики захватили эти предприятия, надеясь, что деньги поступят к ним из бюджета РФ.

При этом аудиторы в открытую отчитывались в Москву, что даже при полном обеспечении вышеуказанных заводов вся металлургия "ДНР" будет работать без прибыли. Каждая тонна готовой продукции обойдется оккупантам в минус 24 доллара при условии, что железнорудное сырье будет обходиться в 80 у.е. за тысячу килограммов. И если здесь террористы могут быть спокойны - рыночная стоимость сырья составляет 60 долларов, то уголь, металлургический кокс и феросплавы обойдутся боевикам в серьезный минус.

Выйти же на прибыль, по данным российских экспертов-аудиторов, отжатые боевиками предприятия не смогут ни при каких условиях.
https://beztabu.net/15-milliarda-dollarov-v-god-v-dnr..
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А я то думаю чого це нацбез перетрясують ...
Лід я так розумію скрес і кацапів таки на заходіри вірішено додавлювать . Ми за , ми тільки за !
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Ну че,будем надеятся,что парашестан подвергнут гуманитарным ковровым ядерным бомбардировкам? Исправят генетику северных бесхвостых макак?
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оружие предоставят? было бы не плохо прочитать такую новость. пусть и политическое для начала, но это значит - лед тронулся, пановэ.
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Колись в старі давні часи мною було сказано таку річ. - При Союзі. - ТАКИХ БАНДЕРІВЦІВ, ЯК У СХІДНІЙ УКРАЇНІ нв ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ НЕ знайдеш.
Кацапи ТОДІ цього НЕ зрозуміли.
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Вырасти патриотом с любовью к Украине в окружении где многие минимум относятся презрительно ко всему украинскому- это многого значит, это уже не показное или стадное - это уже стержень проверенный неоднократно
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Надеюсь это материализуется в чём-то полезном для Украины.
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Главное чтобы представитель печеньки госдеповские привез
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Ну и чего тебе убогое не спится? Пошло вон, убогое!
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Саньок, прррювет!!! А чо ніки міняєш як песик дерево??? Аааа, "наблюдатєль-стукачок"...
Є таке, чоколатна ієрархія??? Який рівень??? What is your level now??
Скільки ж кошту заробляєш, вистачає???
)))
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знову забалакуєш, ех тролляка... аби закрити тему фейкових акк, скажу так: я тут під ВЛАСНИМ прізвищем, щоправда була ще реєстрація з гуглівського акк під ЦИМ САМИМ прізвищем!!! мені 35 років, в минулому журналіст (архіви "УМ" почитай)...
питання! якого біса ти, о4кун, виступаєш тут під псевдо, ще й множишся (діленням, як найпростіші) так нагло???
п.с. сумніваюсь, що ти здатне опустити навіть кришку свого унітазу чи дючки, чи що там у тебе є для каналізації твого г..вна, що ллється з тебе через край!!!
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НАТО брат....,РАБссия враг всех на планете Земля,окромя Асада, Чучхэ и Хезболла остальные сдохли смертией храбрых
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Какждое из слов "Украина" и "Госдеп" вызывают приступ нервного негодования у настоящего ватника. Ну а когда два этих слова соединяются и представитель ГосДепа едет в Украину то у настоящего ватника начинается дикая истерика!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПредставитель Госдепа США Кейданов посетит Украину для обсуждения вопросов обороны
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