День рождения Ленина 22.4.2017, 100 лет революции 1917 года = повод ещё раз проанализировать, почему Россия всегда совершает преступления против человечества. Она вынуждена лгать, убивать, иначе всем станут ещё более очевидными глупость, отсталость, безответственность России. Это = трагедия России и всего мира: она такой стала, завидуя мощи Запада, но честными методами она не может победить его, поэтому Россия использует самые грязные методы и сама от этого страдает, но и соседи России тоже очень страдают от её преступлений, особенно сильно пострадала Украина в 1930-е и 1940-е годы.
День рождения Ленина 22.4.2017, 100 лет революции 1917 года = повод ещё раз проанализировать, почему Россия всегда совершает преступления против человечества. Она вынуждена лгать, убивать, иначе всем станут ещё более очевидными глупость, отсталость, безответственность России. Это = трагедия России и всего мира: она такой стала, завидуя мощи Запада, но честными методами она не может победить его, поэтому Россия использует самые грязные методы и сама от этого страдает, но и соседи России тоже очень страдают от её преступлений, особенно сильно пострадала Украина в 1930-е и 1940-е годы.
Цензор.НЕТ › Форум Украины › День рождения Ленина 22.4.2017, 100 лет революции 1917 года = повод ещё раз проанализировать, почему Россия всегда совершает преступления против человечества. Она вынуждена лгать, убивать, иначе всем станут ещё более очевидными глупость, отсталость, безответственность России. Это = трагедия России и всего мира: она такой стала, завидуя мощи Запада, но честными методами она не может победить его, поэтому Россия использует самые грязные методы и сама от этого страдает, но и соседи России тоже очень страдают от её преступлений, особенно сильно пострадала Украина в 1930-е и 1940-е годы.
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