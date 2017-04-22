Минфин США не разрешил экс-компании Тиллерсона Exxon Mobil нарушить антироссийские санкции

3629 89Материалы по теме: Санкции против РоссииТеги: санкции (6040) США (12414) Exxon Mobil (2) Тиллерсон (69) Тему создал: Цензор.НЕТ21.04.17 23:59 Минфин США не разрешил экс-компании Тиллерсона Exxon Mobil нарушить антироссийские санкцииМинистерство финансов США заявило, что не будет отказываться от санкций против России для компании Exxon Mobil или других энергетических компаний читать источник x Мне нравится 28
Ответить
Mark Knoller @markknoller 3 ч3 часа назад
.@exxonmobil was seeking US Govt permission to resume drilling in Black Sea that was halted by US Sanctions on Russia in 2014. Answer is no.
Ответить
Ролик виклали у YouTube, де він набрав тисячі переглядів.
"Таки прийдемо на Донбас і всім розкажем, що Путін - справжній піда*ас", - заспівали українські бійці. https://www.youtube.com/watch?v=yohBCuMHnhU
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
в том числе и с новостью
Ответить
ПрЭлестно, прэлестно.
Ждем истерии в росс. сми и ток шоу.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Это у нас власть никак не может определиться воюем мы с партнерами или с врагами.
Ответить
Ответить
Китай готовий до "безвізу" з Україною - посол
Ответить
Раніше сторона звинувачення вимагала для Сєлєзньова довічний термін.
Суд засудив до 27 років в'язниці громадянина Росії Романа Сєлєзньова, якого затримали у 2014 році та звинувачують у кібершахрайстві, визнавши його винним у торгівлі краденими номерами кредитних карт. Про це повідомляє місцеве видання The Seattle Times.
Згідно з повідомленням, раніше присяжні визнали його винним за 38 з 40 пунктів звинувачення.
Сєлєзньов, який є сином депутата російської Держдуми Валерія Сєлєзньова, займався кібершахрайством. Крав і продавав на чорному ринку номери кредиток. Його дії завдали шкоди на як мінімум $170 млн при крадіжці понад 2 мільйона номерів кредитних карт.
Раніше сторона звинувачення вимагала для Сєлєзньова довічний термін.
Нагадаємо, 19 квітня в ході суду прокурор попросив Сєлєзньову 30 років позбавлення волі. У серпні минулого року американський суд визнав Сєлєзньова винним у справі про кібершахрайство. Він був заарештований у 2014 році на Мальдівах після 10-річного розслідування його махінацій. У Росії заявили, що затримання Сєлєзньова проходило з порушеннями.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Не отвечай удмурту. Не стоит писать этой недолюдишке. Ему ответить это все равно что стать ундеменшем.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
они свое пананское слово сдержали.
а что минфин отказал, ну дык бывает, к ним то какие претензии
а вове да, вове обидно, прокинули вову.. опять
Ответить
Ответить
Ответить
21 апреля в 12:17
Поделиться
В Германии схвачен русский, устроивший взрывы в Дортмунде. Но он «не террорист», просто решил заработать
Полиция Германии задержала 28-летнего гражданина России по подозрению в организации трех взрывов у автобуса немецкого футбольного клуба «Боруссия» в Дортмунде. Об этом сообщили в генпрокуратуре страны.
Подозреваемый некий Сергей В. был задержан в Баден-Вюртемберге рано утром в пятницу, 21 апреля. Генеральная прокуратура ФРГ подтвердила, что 28-летнего выходца из России Сергея В. арестовали именно по подозрению в совершении атаки на игроков ФК «Боруссия».
Напомним, что ранее власти Германии квалифицировали взрывы в Дортмунде, как «теракт исламистов». Был даже схвачен 26-летний гражданин Ирака по имени Абдул Бесет. Однако никакой связи иракца со взрывом «установить не удалось» (это значит, что у Бесета было «железное» алиби). Но не отпускать же не состоявшегося «террориста». Поэтому спецслужбы по ходу дела все же «нашли» криминал: иракца немедленно «заподозрили» в связях с ИГ.
После поимки русского немецкие следователи резко изменили версию, так как взрывник оказался не мусульманином.
Оказывается, гражданин России Сергей «просто хотел заработать на колебании курса валют». Мол, русский купил акции клуба и в случае значительного падения стоимости акций после взрыва «мог заработать до 4-х миллионов евро».
О том, что эта история может быть банальным прикрытием очередной «спецоперации» ФСБ (или ГРУ) на случай поимки взрывателя, немецкие следователи, похоже, даже не обсуждают. Кроме того, следователи не объясняют, откуда у «русского бизнесмена» навыки создания бомбы и технологии ее подрыва с использованием электронных средств.
Напомним, что 3 взрывных устройства, начиненных поражающими элементами, были заложены в кустах по пути предполагаемого следования автобуса. В действие все они были приведены отдельными дистанционными взрывателями. СМИ сообщали, что взрывчатое вещество, использованное русским, было похоже на то, которое используют немецкие вооруженные силы.
Укажем также, что по мнению ряда независимых наблюдателей, за многими атаками в Европе стоят спецслужбы России, которые действуют под флагом ИГ,
Ответить
Ответить
Ответить