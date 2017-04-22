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Материалы по теме:  Санкции против России
Теги: санкции (6040) США (12414) Exxon Mobil (2) Тиллерсон (69)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Минфин США не разрешил экс-компании Тиллерсона Exxon Mobil нарушить антироссийские санкции

Министерство финансов США заявило, что не будет отказываться от санкций против России для компании Exxon Mobil или других энергетических компаний

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Всё намного проще. Шкерюсь в твиттерах от минфина.
Mark Knoller‏ @markknoller 3 ч3 часа назад

.@exxonmobil was seeking US Govt permission to resume drilling in Black Sea that was halted by US Sanctions on Russia in 2014. Answer is no.
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Українські військові склали нову пісню про путіна.
Ролик виклали у YouTube,​ де він набрав тисячі переглядів.
"Таки прийдемо на Донбас і всім розкажем, що Путін - справжній піда*ас", - заспівали українські бійці. https://www.youtube.com/watch?v=yohBCuMHnhU
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Цензор, а где новость, о том, что суд в Сиэтле приговорил Романа Селезнева, сына депутата Госдупы от ЛДПР Валерия Селезнева, к 27 годам тюрьмы по делу о кибермошенничестве.
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Вот тут можно создать свою тему http://censor.net.ua/forum/all
в том числе и с новостью
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Хм, ну думаю,кучу адвокатов ему наймут и на апелляцию подадут. Но уж коли признательные показания дал, и ущерб нехилый-$170 млн, то с крючка не сорвется.
ПрЭлестно, прэлестно.
Ждем истерии в росс. сми и ток шоу.
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Такой странный запрос и жёсткий отказ изначально спектакль.
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Крупнейшая нефтяная компания мира. Это кто тебе такое сказал?
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Вся жизнь - спектакль, а люди - актеры. На самом деле так оно и есть: и люди и государства постоянно играют ту роль, кем они себя считают.
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Пример страны где работают законы,а не соевые убожества.
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А кто же тогда президент и парламент Украины ?
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там не шутят и мужики там очень серьезные. они уважают своё слово.
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25 апреля Украина прекращает поставки электроэнергии в ОРДЛО.
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Дякуємо тобі мінфін США, добре, що ти не кабмін України...
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нема на мінфін США гройсмана з Вінницького базару. Зразу б почалося - альтернативи нафті з Чорного моря нема, нафтовики залишаться без робоботи та підуть в бойовики, хто проти дозволу Ексону той і псячої буди не зробив, бюджет не отримає 32 млрд бабок...
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Вполне закономерно.
Это у нас власть никак не может определиться воюем мы с партнерами или с врагами.
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У США суд засудив сина депутата Держдуми РФ до 27 років в'язниці




Раніше сторона звинувачення вимагала для Сєлєзньова довічний термін.

Суд засудив до 27 років в'язниці громадянина Росії Романа Сєлєзньова, якого затримали у 2014 році та звинувачують у кібершахрайстві, визнавши його винним у торгівлі краденими номерами кредитних карт. Про це повідомляє місцеве видання The Seattle Times.
Згідно з повідомленням, раніше присяжні визнали його винним за 38 з 40 пунктів звинувачення.
Сєлєзньов, який є сином депутата російської Держдуми Валерія Сєлєзньова, займався кібершахрайством. Крав і продавав на чорному ринку номери кредиток. Його дії завдали шкоди на як мінімум $170 млн при крадіжці понад 2 мільйона номерів кредитних карт.
Раніше сторона звинувачення вимагала для Сєлєзньова довічний термін.
Нагадаємо, 19 квітня в ході суду прокурор попросив Сєлєзньову 30 років позбавлення волі. У серпні минулого року американський суд визнав Сєлєзньова винним у справі про кібершахрайство. Він був заарештований у 2014 році на Мальдівах після 10-річного розслідування його махінацій. У Росії заявили, що затримання Сєлєзньова проходило з порушеннями.
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Нескрепное какое-то правосудие - судье даже занести низя
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Ему нужно было познакомиться с женой Насирова. Она бы его выкупила.
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Только что увидел эту Корчак с НАЗК это полный капец . Тварей п лять расстреливать нужно конфискация полная до десятого уколена . Эта тварь сука ржёт плять вонючая ссукаа . тварь . уничитожить ссуку гни ду .
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Петрович !!!! ты в порядке????не держи это в себе.Корчак живет в Киеве.Поедь и расстреляй ее....снимешь стресс
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У нас гидрант исправно платит налоги кровавым партнерам.
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такой херней наш кавказ знаешь уже скоко кремляди кормят? с 2008го точно помню.
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Салям уважаемый.
Не отвечай удмурту. Не стоит писать этой недолюдишке. Ему ответить это все равно что стать ундеменшем.
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А чо слабо для Exxon подать иск в суд на Минфин, типа шо за дела.., шо Минфин не прав. как это модно делать у нас - чуть шо все в суд лезут восстанавливать поруганные права бизнесмена.))))))))))
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не полезет Ексон в суд птамучта в Штатах эта муля не проконает, так как санкции введены и действуют но не смотря на это Ексон просил разрешения. Шоб суд восстановил поруганные права бизнесменов, Ексону нада подавать на минфин США в Басурманный суд города Моськов.
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ну они пообещали вове во времена тилерсона, что будут просить отменить санкции, в благодарность за помощь на выборах.
они свое пананское слово сдержали.
а что минфин отказал, ну дык бывает, к ним то какие претензии
а вове да, вове обидно, прокинули вову.. опять
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Подать можно - но выиграть не реально. Феды не лохи и дипломы не покупали.
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ну тут бы Украине подсуетиться и предложить Exxonу (тобиш Триллерсону) бурить в наших терводах на льготных условиях. профит кругом-швыряется кацапия, вешается Тирекс за коки(ну что бы не задавал дурацкие вопросы насчет зачем нужна Украина)
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Схвачен русский, устроивший взрывы в Дортмунде. Но он «не террорист», просто решил заработать

21 апреля в 12:17

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Минфин США не разрешил экс-компании Тиллерсона Exxon Mobil нарушить антироссийские санкции - Цензор.НЕТ 5047
В Германии схвачен русский, устроивший взрывы в Дортмунде. Но он «не террорист», просто решил заработать

Полиция Германии задержала 28-летнего гражданина России по подозрению в организации трех взрывов у автобуса немецкого футбольного клуба «Боруссия» в Дортмунде. Об этом сообщили в генпрокуратуре страны.
Подозреваемый некий Сергей В. был задержан в Баден-Вюртемберге рано утром в пятницу, 21 апреля. Генеральная прокуратура ФРГ подтвердила, что 28-летнего выходца из России Сергея В. арестовали именно по подозрению в совершении атаки на игроков ФК «Боруссия».
Напомним, что ранее власти Германии квалифицировали взрывы в Дортмунде, как «теракт исламистов». Был даже схвачен 26-летний гражданин Ирака по имени Абдул Бесет. Однако никакой связи иракца со взрывом «установить не удалось» (это значит, что у Бесета было «железное» алиби). Но не отпускать же не состоявшегося «террориста». Поэтому спецслужбы по ходу дела все же «нашли» криминал: иракца немедленно «заподозрили» в связях с ИГ.
После поимки русского немецкие следователи резко изменили версию, так как взрывник оказался не мусульманином.
Оказывается, гражданин России Сергей «просто хотел заработать на колебании курса валют». Мол, русский купил акции клуба и в случае значительного падения стоимости акций после взрыва «мог заработать до 4-х миллионов евро».
О том, что эта история может быть банальным прикрытием очередной «спецоперации» ФСБ (или ГРУ) на случай поимки взрывателя, немецкие следователи, похоже, даже не обсуждают. Кроме того, следователи не объясняют, откуда у «русского бизнесмена» навыки создания бомбы и технологии ее подрыва с использованием электронных средств.
Напомним, что 3 взрывных устройства, начиненных поражающими элементами, были заложены в кустах по пути предполагаемого следования автобуса. В действие все они были приведены отдельными дистанционными взрывателями. СМИ сообщали, что взрывчатое вещество, использованное русским, было похоже на то, которое используют немецкие вооруженные силы.
Укажем также, что по мнению ряда независимых наблюдателей, за многими атаками в Европе стоят спецслужбы России, которые действуют под флагом ИГ,
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Этот русский идиот купил не акции клуба (у него тупо не хватило бы на это бабла) а опционы. 15 тысяч опционов. Идиот не знал что абсолютно все сделки с опционами мониторятся и все вероятные выгодополучатели (и выгодотерятели тоже) в случае резкого изменения цены оказываются под микроскопом.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныМинфин США не разрешил экс-компании Тиллерсона Exxon Mobil нарушить антироссийские санкции
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