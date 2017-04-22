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Материалы по теме:  Задержание Мартыненко
Теги: депутат (2876) Княжицкий (150) Мартыненко (311) суд (20681) Народный фронт (1174) Логвинский (82)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Мартыненко хотят взять на поруки 15 нардепов и 4 министра (обновлено). ФОТОрепортаж

15 народных депутатов и 4 министра хотят взять на поруки Николая Мартыненко.

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Виключно тотальні "самогубства" топ-корупціонерів зможуть відтермінувати кінець корумпованому режиму Хряка-2!
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Ефремов и Штепа сейчас смотрят на это и думают:
"А что так можно было???"
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Всю компанию под руки и в общую камеру, кроля не забудьте.
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нет. ушастому только индивидуальную просьбу оформить... кулю в лоб.
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мартыненка это из шайки кулявлобцев или шыкаладных чертей?
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Наконец то все увидели работу депутатов в округах и этот округ один - Соломенский суд!
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Ну, теперь хоть понятно с кем именно он воровал...
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Подельнички подтянулись кормильца отмазывать . Рыльца , видимо , в одном пуху . Знают , что если этого посадят то следующими на очереди они . А когда каждого прищучат и начнут говорить то и до кролика очередь дойдёт .
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Почему в Украине за такие преступления не применяют европейские прогрессивные методы наказания типа сожжения на костре..... вместе с поручителями.
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Ох, сколько же сениных вошей понабежало! )))) Как я и предполагал, и Тупирук там! ))))))) Шота не видно сладкой парочки Чернорот-Парашинский.)))) Кстати, а Юра Бутусов там присутствует?))))) Юра, быгом спасать спонсора!)))))))
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Вы бы видели как эти скоты себя ведут блядь их не судить их душить надо
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"Взяття на поруки" - це тупо рудимент совка, в нормальних країнах такого запобіжного заходу практично нема.
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Народный фронт - настоящая патриотическа партия не на словах а на деле работающая на Украину и реформы. Самая дисциплинированая парламентская сила. Всегда голосует за евроинтеграционные и реформаторские законы.Если пойдут на выборы - голоса моей семьи за них.
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Дядя, вы извращенец? Хоть своих детей пожалейте...
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Однопартийцы побратимы свой до свого по свое. 25 лет вместе. Да уж.
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Это еще раз подтверждает, что парламент и кабмин прогнили полностью и эти твари даже не боятся показывать свою связь с открытой наглой коррупцией. Пора их вешать на столбах иначе они уничтожат страну полностью...
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Суд у США засудив росіянина Романа Селезньова, сина депутата Держдуми РФ від ЛДПР Валерія Селезньова, до 27 років позбавлення волі і штрафу у 170 мільйонів доларів. у справі про кібершахрайство.
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Ну да чувак Мартыненко школьник который залез в чужой сад наворовать яблок, был пойман с поличным а теперь директор школы и учителя берут шалопая на поруки...
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Что значит "на поруки"? Вот сбежит он и что будет с этих депутатов - "глубокая обеспокоенность"? Пусть согласятся сесть в тюрьму на 20 лет каждый, если он сбежит - вот тогда это неплохая была бы сделка.
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не вижу проблемы. пусть эти напоручники возместят за него растрату 18-ти лярдов баксов и забирают хоть на поруки, хоть на поноги, можно даже к х*ям собачьим
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Еще парочка таких фарсовых судебных процессов и Народ начнет вешать.
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можна канєха і на поруки... от тікі б воно не вср...лося в тих руках)))))
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"На поруки" можно взять пьяницу, до первой рюмки...
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Команда грабителей в галстуках разорила украинцев вщент.Мартыненко самый неприметный и алчный.Быстрей надо в Европу нам.Тогда эти Мартыненки гораздо быстрей будут справедливо наказаны за разор Украины и нас..
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Нужно в УК. Украины ввести закон- взятие на поруки. И сделать основным.
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Апофеоз этой комедии . Насиров берет их на поруки , брильянтовые прокуроры соглашаются . И потом все вместе под музычку катят в кобачной . До утра танцы под новый хит Бони М - Ротердам + и Лохи Лохи Революшен .
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Вот эта партейка НФ, поддержка которой в стране близка к нулю, продолжает заседать в зРаде и брать своих людишек "на поруки"...
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Грантоеды мартыненка спасает своего спонсора...Без его денег они - никто и звать их - никак...
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эту всю пиздобратию на вшивость проверте,раз на поруки берут не спроста это,если рот откроет .мало не покажется,могут поручители и кишки выпустить.
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он что Юлий Цезарь... для меня этих депутатов больше...украл хай сидит ....нет? пущай гуляет
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Ясен пень, что ни одного нормального депутата там нет. А среди министров вообще есть нормальные?
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Шокоблядские и кроличьи посланцы встали грудью. Вот бы они интересы страны как защищали, как интересы подонков.
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вот дебили, они же своим присутствием его еще больше топят )))
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Елена Ледовских, очень откровенно: "Я воровала с ним 25 лет. Для меня это большая честь. Я беру Мартыненко на поруки". А чего Насиров не пришёл просить отдать ему Мартыненко на поруки? В одну камеру?
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Цікаво, чого Бродського так хвилює ця шелупєнь ))
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взагалі-то на поруки беруть тіх хто скоїв провину... то виходить, що партійніє товарісчі ще до закінчення слідства і до суда, досрочно визнають свого товарісча винним...
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и зам главы цик тоже берет на поруки)))) так а миша че не берет на поруки, чи сам на поруках?
пусть вместо его посидят на время следствия, они видимо готовы, по ходу щедрый дядька, не всё в одно харю крысит у державы
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как в нормальной мафиозной структуре -круговая порука
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Тут одно из двух,или эти депутаты и министры знают что он вор и они имели от этого пользу, ну или они просто дыбилы
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Странное дело: в Верховной Раде им работать "облом", - а вот по судам шастать - любо-дорого. Что это, как не открытое давление на суд?!
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Цирк на дроти)))) Ото всех,кто там на "запоручкался" - смело можно расстреливать...
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не зря говорили, Энергоатом под цуценюком!
а это - его люди, которые там и заправляли делами... воротилы хреновы

сажать всех! а вообще, за особо крупные хищения пора расстрел возвращать.

ну и мафия! на поруки!
а то он из спи женного много отдал армии ))) ржунимагу

все затеяно с простой целью - выдавят на сеню компромат и зайдут долей в этот бизнес по энергоатому. вот и вся история
как и онищенко выгнали, чтобы полностью занять его нишу в газодобыче!

ТВАРИ! КОГДА ВЫ НАЖРЕТЕСЬ???
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Гройсман!! Что это пиздобратия-министры, в рабочее время шляются по судам, куда их не вызывали?????Выгони их всех нахер...Работа министерств налажена или Мартыненко имеет отношение к культуре и дорогам????
Парубий-что делают нардепуки в суде?? Пока ты сопли жуешь -они отстаивают своенго подельника...Матроса Железняка на вас нету....
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Цензор.НЕТФорум УкраиныМартыненко хотят взять на поруки 15 нардепов и 4 министра (обновлено). ФОТОрепортаж
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