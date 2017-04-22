Мартыненко хотят взять на поруки 15 нардепов и 4 министра (обновлено). ФОТОрепортаж

10351 169Материалы по теме: Задержание МартыненкоТеги: депутат (2876) Княжицкий (150) Мартыненко (311) суд (20681) Народный фронт (1174) Логвинский (82) Тему создал: Цензор.НЕТ21.04.17 23:38 Мартыненко хотят взять на поруки 15 нардепов и 4 министра (обновлено). ФОТОрепортаж15 народных депутатов и 4 министра хотят взять на поруки Николая Мартыненко. читать источник x Мне нравится
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"А что так можно было???"
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пусть вместо его посидят на время следствия, они видимо готовы, по ходу щедрый дядька, не всё в одно харю крысит у державы
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а это - его люди, которые там и заправляли делами... воротилы хреновы
сажать всех! а вообще, за особо крупные хищения пора расстрел возвращать.
ну и мафия! на поруки!
а то он из спи женного много отдал армии ))) ржунимагу
все затеяно с простой целью - выдавят на сеню компромат и зайдут долей в этот бизнес по энергоатому. вот и вся история
как и онищенко выгнали, чтобы полностью занять его нишу в газодобыче!
ТВАРИ! КОГДА ВЫ НАЖРЕТЕСЬ???
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Парубий-что делают нардепуки в суде?? Пока ты сопли жуешь -они отстаивают своенго подельника...Матроса Железняка на вас нету....
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