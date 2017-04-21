Мартыненко хотят взять на поруки 15 нардепов и 4 министра. ФОТОрепортаж

852 31Материалы по теме: Задержание МартыненкоТеги: депутат (2875) Княжицкий (150) Мартыненко (309) суд (20677) Народный фронт (1174) Логвинский (82) Тему создал: Цензор.НЕТ21.04.17 23:38 Мартыненко хотят взять на поруки 15 нардепов и 4 министра. ФОТОрепортаж15 народных депутатов и 4 министра хотят взять на поруки Николая Мартыненко. читать источник x Мне нравится
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Из этой поруки окончательно понятно , что круговая порука клептократов просто на высоте ! Молодцы подонки !
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И, главное выступает один и "провидных" поповедов Украинской Православной Церкви Еленский....
И Емец тут же. Сука, хоть бы честь покойного отца не позорил.
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