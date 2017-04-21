EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией
 Форум Украины(595889)
  852  31
Материалы по теме:  Задержание Мартыненко
Теги: депутат (2875) Княжицкий (150) Мартыненко (309) суд (20677) Народный фронт (1174) Логвинский (82)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Мартыненко хотят взять на поруки 15 нардепов и 4 министра. ФОТОрепортаж

15 народных депутатов и 4 министра хотят взять на поруки Николая Мартыненко.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Всех 15+4 скотов в клетку к этому пидерасту
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что значит взять на поруки? А чем они рискуют? В чем их ответственность? Они за него отсиживать будут, если что? Нет? Тогда нафиг.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Всех с...ка в одну клетку к нему.Без дядюшки линча,эта страна обречена.По Украински это будет колиивщина..Ждите уроды.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Круговая порука до сих пор работает .Запомните Народ эти вонючие рыла .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как победить коррупцию ? Расстрелять всех коррупционеров , а потом тех . кто придёт на их похороны
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я же говорил, что косить нужно без разбора - ну нет ни в зраде ни в министерстве порядочных людей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ЗЫ Изнутри коррупцию не победить - только внешнее правление или внутренний террор. Пусть выбирают между тюрьмой и гильетиной.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Всех на 15 лет . Кто рядом . Кто немножко дальше на 10 . .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ох и создали они системку. украл и тебя на поруки.. как малолетку. не знал не ведал, анижедети. пидаров стрелять с крупнокалиберного пулемета. что бы на куски поразрывало.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Быстро фамилии казлов в студию тварей врагов Украинского Народа = Пофамильно
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На сайте ВР список , все 450. Любого бери, сажай, не ошибешься.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот что уран животворящий делает. Этих свиней на работу палкой не загнать, а тут все рыла в сборе...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А на поноги его никто из депутатов взять не хочет? Парасюк, например.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ворон ворону глаз не выклюнет .
Из этой поруки окончательно понятно , что круговая порука клептократов просто на высоте ! Молодцы подонки !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хотя о чем мы . Сейчас " Брильянтовые " вынесут приговор . По сотке косарей на рыло .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Попасть на процесс Коровко, который проходил в большом зале для судебных слушаний петербургской Судебной палаты, было очень много желающих. Это были разные люди - от маклеров фондовой биржи, чиновников Министерства финансов, торговли и промышленности до пострадавших провинциалов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Всполошились рожи а не понимают,что в один прекрасный день их просто-напросто всех перевешают !
 показать весь комментарий
Ответить
 
:бачили очі що вибирали,тепер їжте ,щоб вам повилазило! .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот пусть возьмут на руки и носят вокруг Верховной рады
 показать весь комментарий
Ответить
 
Логвинский ещё в европейских судах выступает шлюха вонючая тупая .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тошнотворное действо. Такое впечатление, что его не судить собираются, а собираются номинировать на отца нации, героя Украины и т.д., и т.п. Ни одного члена из НФ не должно быть в следующих созывах в ВР и во власти, вообще. Таког цинизма давно не наблюдал в таком количестве одновременно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сволочи, цинично всуе вспоминают Бога. Твари не имеющие ни чести, ни совести. Это все суки, которые кормились из "партийной кассы", которую наполнял этот мутный тип. Блять, люди гибнут на войне а у этих уже шкура лопает на епле... Будьте вы прокляты!
И, главное выступает один и "провидных" поповедов Украинской Православной Церкви Еленский....
И Емец тут же. Сука, хоть бы честь покойного отца не позорил.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныМартыненко хотят взять на поруки 15 нардепов и 4 министра. ФОТОрепортаж
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Наталя Хоменко, Vladimir Rentyuk, Wevelsburg, Vladimir Kalasnikov, Nickol Nickols, Намкрыш Намкрыш, Чуб, Олег Петрович ed2c8e0a, alex1919, Япона Мать, укропбандерівець, іванов, igor555 ab2700df, майор швейк, Igor Dacenko, Oljik, 4Liberty UA, cvthtrf, шут, Vasyl Moroz 779d57e5, HugeMug, Baks13, Ринат Амедов, Oleksa Milosh, Герхард, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ, Bastian Right, Алла Новосад 5b57f84f, Tritey, Прощай немытая раССея, Cтарий Кінь, Fobos, Kristo Dubinin, Жора Аленье, три - пятнадцать, Anatoliy Kalyna, Anatoly Filatov, серджио def6ff91
 Всего на сайте: 140 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти