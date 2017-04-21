Порошенко поручил Турчинову предложить новый состав комиссии по биобезопасности и биозащите при СНБО

568 34Теги: Порошенко (12749) СНБО (3180) Турчинов (3178) Тему создал: Цензор.НЕТ21.04.17 23:15 Порошенко поручил Турчинову предложить новый состав комиссии по биобезопасности и биозащите при СНБОПрезидент Петр Порошенко поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александру Турчинову предложить новый состав комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО. читать источник x Мне нравится
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
\\\\\\\
Ответить
он русню ногтями грыздь будет......
Ответить
Ответить
даже муаммар принял шо пришлось - наш не по Украине был, по шапкам он.
Ответить
Ответить
Двое жителей #Фролово изнасиловали вилкой молодого мужчину под Сталинградом http://bloknot-volgograd.ru/news/druzya-iznasilovali-..
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
На рожон лезть не зазорно, если с огоньком.
Зазорно - уныло и однообразно биться головой о стенку, как сколенполувставший Поветкин об левый джеб. Под громкое однообразное подбадривание от своего второго Я "Сашабей!!! Сашанеслушайсудью!!", азиат, да?
Ответить
Нумер 4 были галоши....))))
Прикалываюсь... А шо-гуглите...
)))))
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.om1.ru/news/incident/108778/
Житель Красноярского края ударил чиновника вилкой из-за темных улиц
http://newslab.ru/news/688504
На Мурманской области пенсионерку закололи вилкой и ножницами насмерть
http://blogg51.ru/news-id-5068.html
Костромич, угрожая вилкой, потребовал с экс-возлюбленной деньги за ужин
http://www.province.ru/ob-etom-govoryat/item/40076.html
На Омске задержали наркоманку, пытавшуюся заколоть свою сестру вилкой
http://gtrk-omsk.ru/news/detail.php?ID=159702
Вартовчанин совершил #суицид, съев вилку
http://www.ugrainfo.ru/980183.html
На Ростове #педофил, пытаясь ранить жертву, воткнул вилку себе в руку
http://www.rosbalt.ru/russia/2014/05/22/1271573.html
Ревнивый житель Нижегородской области заколол гостя вилкой
http://progorodnn.ru/news/view/88240
Вилкой убил собственную мать алкоголик из Биробиджана
https://www.mngz.ru/index.php?newsid=642721&seour..
На #Заполярье рецидивист убил событульницу вилкой
http://flashnord.com/news/recidivist-iz-zapolyarya-ub..
Разбойники напали на шиномонтаж на Пидеррбурге с арбалетом, ножом и вилкой
https://life.ru/973340
Липчанин убил собутыльника вилкой
http://www.lipetskmedia.ru/news/view/29685-Lipchanin_..
На Мордовии разбойник с вилкой отобрал у женщины сумку
http://pg13.ru/news/view/2840
Вооруженный вилкой житель Воркуты пытался ограбить ресторан на Петроградке
http://www.gazeta.spb.ru/1634388-0/
52-летний мужчина избил и заколол 75-летнюю женщину вилкой
http://vtambove.ru/news/incident/77135/
Уголовник вымогал у соседа мед под угрозой вилки
https://www.saratovnews.ru/news/2014/12/11/ygolovnik-..
На Татарстане женщина на вечеринке вилкой выколола глаз мужчине
http://prokazan.ru/news/view/99606/q
На Лиде рецидивист, угрожая женщине вилкой, отобрал 20 млн рублей и один доллар.
http://news.tut.by/accidents/430331.html
Саратовец исколол собутыльника вилкой для мяса и отобрал у него телефон
http://saratov.mk.ru/articles/2017/04/17/saratovec-na..
#Пьяный житель Чувашии угрожал вилкой администратору петербургского кафе
http://pg21.ru/news/view/74435
На одном из рязанских кафе мужчина избил жену и пытался вонзить ей в глаз вилку
http://www.province.ru/ryazan/news/item/3822-v-odnom-..
Вор-каскадер украл в казанском ресторане ложки и вилки
https://realnoevremya.ru/news/40443
Пьяная нижегородка обиделась на соседа и заколола его вилкой
http://progorodnn.ru/news/view/92786
На Ульяновске пьяная дама чуть не убила мужа вилкой
http://www.ul.kp.ru/online/news/1624740/
Садист из Удмуртии убил собутыльника ножом и вилкой
http://v-kurse.ru/izhevsk/news/incidents/sadist-iz-ud..
Мужчина в приступе белой горячки напал на людей с вилкой в московском ТЦ
https://riafan.ru/622967-muzhchina-v-pristupe-beloi-g..
Жительница Барнаула не одобрила мысль подруги о разводе с мужем и убила её ножом, вилкой и ножницами
http://altapress.ru/story/zhitelnitsa-barnaula-ne-odo..
Краснодарец пытался заколоть жену вилкой из-за беспорядка в квартире
http://www.yugopolis.ru/news/incidents/2014/10/21/751..
Омские инвалиды очистили тротуары города от наледи вилками и ложками
http://lifenews.ru/mobile/news/192017
В пригороде Краснодара двое мужчин с вилкой угрожали дачнику расправой из-за сбитого кота
http://www.yuga.ru/news/336709/
Руководство авиазавода в Уфе просит работников вернуть в столовую 299 вилок и 238 ложек, украденных в первый же день использования
https://life.ru/963282
Археологи на раскопках на Великом Новгороде нашли древнейшую на Пидароссии вилку, которую датировали серединой XIV века
https://m.lenta.ru/news/2016/02/13/vilka
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Может уже было, но все-равно интересно
Трагедия в Воловском районе: двое мужчин захлебнулись фекалиями
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
@exxonmobil was seeking US Govt permission to resume drilling in Black Sea that was halted by US Sanctions on Russia in 2014. Answer is no.
and
Суд в Сиэтле приговорил Романа Селезнева, сына депутата Госдупы от ЛДПР Валерия Селезнева, к 27 годам тюрьмы по делу о кибермошенничестве.
Ответить
Уже менее суток без бана...
Миротворец...
Ответить
Опубликуют эти новости завтра днём, для поддержания электората.
Ответить
Ответить
Ответить