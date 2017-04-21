EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией
 Форум Украины(595889)
  568  34
Теги: Порошенко (12749) СНБО (3180) Турчинов (3178)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Порошенко поручил Турчинову предложить новый состав комиссии по биобезопасности и биозащите при СНБО

Президент Петр Порошенко поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александру Турчинову предложить новый состав комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вы чего ? Как без Гади . ОНО же Герой Украины ! Блядь .
 показать весь комментарий
Ответить
 
мабуть обидва довго реготали за лаштунками..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Помолится и скажет состав комиссии,хотя толку от них как от козла молока Ну типа Порошенко борется с коррупцией.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Порошенко первый президент при котором реальная борьба с корупцией
\\\\\\\
 показать весь комментарий
Ответить
 
пастору можна,

он русню ногтями грыздь будет......
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
прецедентов нет - легитимный у нас первый, кто нассал в штаны и сбежал..
даже муаммар принял шо пришлось - наш не по Украине был, по шапкам он.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Больше комиссий хороших и разных))) И звание коимссар ввести и маузеры раздать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На Саратове младший брат заколол старшего 25-ю ударами вилкой и добил сковородой за отказ дать сигарету https://sarnovosti.ru/news.php?ID=65248

Двое жителей #Фролово изнасиловали вилкой молодого мужчину под Сталинградом http://bloknot-volgograd.ru/news/druzya-iznasilovali-..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вы тему прочитайте . При чём тут какието вилы и сковородки?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Азиат, чурка, ты бухаешь? Хочешь я тебе рсукого мирка подкину?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да я вас не оскорблял .Спокойнее молодой человек . С мыслями соберитесь .
 показать весь комментарий
Ответить
 
А смысл собираться, если ты убогий московит?
На рожон лезть не зазорно, если с огоньком.
Зазорно - уныло и однообразно биться головой о стенку, как сколенполувставший Поветкин об левый джеб. Под громкое однообразное подбадривание от своего второго Я "Сашабей!!! Сашанеслушайсудью!!", азиат, да?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Таки "Изделие нумер 2" или "Нумер 1". ..??))))))))

Нумер 4 были галоши....))))

Прикалываюсь... А шо-гуглите...

)))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Поррручик Ржевский -Вы??? Оррригианально....)))))

 показать весь комментарий
Ответить
 
На Омской области пьяный дядя, угрожая вилкой, изнасиловал 14-летнюю племянницу
https://www.om1.ru/news/incident/108778/

Житель Красноярского края ударил чиновника вилкой из-за темных улиц
http://newslab.ru/news/688504

На Мурманской области пенсионерку закололи вилкой и ножницами насмерть
http://blogg51.ru/news-id-5068.html

Костромич, угрожая вилкой, потребовал с экс-возлюбленной деньги за ужин
http://www.province.ru/ob-etom-govoryat/item/40076.html

На Омске задержали наркоманку, пытавшуюся заколоть свою сестру вилкой
http://gtrk-omsk.ru/news/detail.php?ID=159702

Вартовчанин совершил #суицид, съев вилку
http://www.ugrainfo.ru/980183.html

На Ростове #педофил, пытаясь ранить жертву, воткнул вилку себе в руку
http://www.rosbalt.ru/russia/2014/05/22/1271573.html

Ревнивый житель Нижегородской области заколол гостя вилкой
http://progorodnn.ru/news/view/88240

Вилкой убил собственную мать алкоголик из Биробиджана
https://www.mngz.ru/index.php?newsid=642721&seour..

На #Заполярье рецидивист убил событульницу вилкой
http://flashnord.com/news/recidivist-iz-zapolyarya-ub..

Разбойники напали на шиномонтаж на Пидеррбурге с арбалетом, ножом и вилкой
https://life.ru/973340

Липчанин убил собутыльника вилкой
http://www.lipetskmedia.ru/news/view/29685-Lipchanin_..

На Мордовии разбойник с вилкой отобрал у женщины сумку
http://pg13.ru/news/view/2840

Вооруженный вилкой житель Воркуты пытался ограбить ресторан на Петроградке
http://www.gazeta.spb.ru/1634388-0/

52-летний мужчина избил и заколол 75-летнюю женщину вилкой
http://vtambove.ru/news/incident/77135/

Уголовник вымогал у соседа мед под угрозой вилки
https://www.saratovnews.ru/news/2014/12/11/ygolovnik-..

На Татарстане женщина на вечеринке вилкой выколола глаз мужчине
http://prokazan.ru/news/view/99606/q

На Лиде рецидивист, угрожая женщине вилкой, отобрал 20 млн рублей и один доллар.
http://news.tut.by/accidents/430331.html

Саратовец исколол собутыльника вилкой для мяса и отобрал у него телефон
http://saratov.mk.ru/articles/2017/04/17/saratovec-na..

#Пьяный житель Чувашии угрожал вилкой администратору петербургского кафе
http://pg21.ru/news/view/74435

На одном из рязанских кафе мужчина избил жену и пытался вонзить ей в глаз вилку
http://www.province.ru/ryazan/news/item/3822-v-odnom-..

Вор-каскадер украл в казанском ресторане ложки и вилки
https://realnoevremya.ru/news/40443

Пьяная нижегородка обиделась на соседа и заколола его вилкой
http://progorodnn.ru/news/view/92786

На Ульяновске пьяная дама чуть не убила мужа вилкой
http://www.ul.kp.ru/online/news/1624740/

Садист из Удмуртии убил собутыльника ножом и вилкой
http://v-kurse.ru/izhevsk/news/incidents/sadist-iz-ud..

Мужчина в приступе белой горячки напал на людей с вилкой в московском ТЦ
https://riafan.ru/622967-muzhchina-v-pristupe-beloi-g..

Жительница Барнаула не одобрила мысль подруги о разводе с мужем и убила её ножом, вилкой и ножницами
http://altapress.ru/story/zhitelnitsa-barnaula-ne-odo..

Краснодарец пытался заколоть жену вилкой из-за беспорядка в квартире
http://www.yugopolis.ru/news/incidents/2014/10/21/751..

Омские инвалиды очистили тротуары города от наледи вилками и ложками
http://lifenews.ru/mobile/news/192017

В пригороде Краснодара двое мужчин с вилкой угрожали дачнику расправой из-за сбитого кота
http://www.yuga.ru/news/336709/

Руководство авиазавода в Уфе просит работников вернуть в столовую 299 вилок и 238 ложек, украденных в первый же день использования
https://life.ru/963282

Археологи на раскопках на Великом Новгороде нашли древнейшую на Пидароссии вилку, которую датировали серединой XIV века
https://m.lenta.ru/news/2016/02/13/vilka
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
получается на кацапии вилка - самое распространённое холодное оружие?
 показать весь комментарий
Ответить
 
надеюсь, это развертывание новой инфраструктуры...
 показать весь комментарий
Ответить
 
не вистачає "структур" по "розпилу" бабла..? молодші офіцери на "нульовц"і у захваті..особливо коли висока комісія вимагає облаштування їдальні за пару сот метрів від сепарні..устав, не _бєт..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор, ты утомил, где новость о том, что Министерство финансов США отказало Exxon Mobil в выдаче разрешения на работу на Пидароссии. Порошенко поручил Турчинову предложить новый состав комиссии по биобезопасности и биозащите при СНБО - Цензор.НЕТ 8470

@exxonmobil was seeking US Govt permission to resume drilling in Black Sea that was halted by US Sanctions on Russia in 2014. Answer is no.


and


Суд в Сиэтле приговорил Романа Селезнева, сына депутата Госдупы от ЛДПР Валерия Селезнева, к 27 годам тюрьмы по делу о кибермошенничестве.

 показать весь комментарий
Ответить
 
ЯсенПень ...За куйов какацапам банит сразу...

Уже менее суток без бана...

Миротворец...
 показать весь комментарий
Ответить
 
У редакоров Цензора всенгда запоздалая реакция.
Опубликуют эти новости завтра днём, для поддержания электората.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныПорошенко поручил Турчинову предложить новый состав комиссии по биобезопасности и биозащите при СНБО
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Наталя Хоменко, Vladimir Rentyuk, Wevelsburg, Vladimir Kalasnikov, Nickol Nickols, Намкрыш Намкрыш, Чуб, Олег Петрович ed2c8e0a, alex1919, Япона Мать, укропбандерівець, іванов, igor555 ab2700df, майор швейк, Igor Dacenko, Oljik, 4Liberty UA, cvthtrf, шут, Vasyl Moroz 779d57e5, HugeMug, Baks13, Ринат Амедов, Oleksa Milosh, Герхард, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ, Bastian Right, Алла Новосад 5b57f84f, Tritey, Прощай немытая раССея, Cтарий Кінь, Fobos, Kristo Dubinin, Жора Аленье, три - пятнадцать, Anatoliy Kalyna, Anatoly Filatov, серджио def6ff91
 Всего на сайте: 140 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти