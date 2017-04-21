Адвокат, обещавший за 1,3 тыс. долл. организовать "правильное" решение суда, задержан на Волыни, - Нацполиция. ФОТО

640 3Материалы по теме: ВзяточникиТеги: адвокат (896) взятка (3781) Волынь (572) Нацполиция (7019) Тему создал: Цензор.НЕТ21.04.17 23:09 Адвокат, обещавший за 1,3 тыс. долл. организовать "правильное" решение суда, задержан на Волыни, - Нацполиция. ФОТОВ Волынской области при получении взятки за принятие положительного судебного решения полицией задержан адвокат. читать источник x Мне нравится
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И смех и грех Топ менеджера аэрофлота арестовали за кражу 25 млн руб. Он украл деньги, предназначавшиеся на взятку судье!
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