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Теги: адвокат (896) взятка (3781) Волынь (572) Нацполиция (7019)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Адвокат, обещавший за 1,3 тыс. долл. организовать "правильное" решение суда, задержан на Волыни, - Нацполиция. ФОТО

В Волынской области при получении взятки за принятие положительного судебного решения полицией задержан адвокат.

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это хорошо конечно ....но гонтарева уволилась и свал готовит, да и АП и РАДЕе и т.д. ...с теми че делать бум?
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@sapronovas

И смех и грех Топ менеджера аэрофлота арестовали за кражу 25 млн руб. Он украл деньги, предназначавшиеся на взятку судье!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныАдвокат, обещавший за 1,3 тыс. долл. организовать "правильное" решение суда, задержан на Волыни, - Нацполиция. ФОТО
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